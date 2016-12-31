Погодные итоги 2016 года: подснежники среди зимы и суперливни

За прошедший год в Киеве зафиксировали 33 температурных рекорда и несколько рекордов по количеству осадков

Ежегодно погода преподносит киевлянам сюрпризы, но в последнее время это происходит все чаще. Уходящий 2016 год не стал исключением. Климатологи Центральной геофизической обсерватории в Киеве зафиксировали несколько рекордов по количеству осадков и 33 температурных рекорда. Почти все они — с примечанием "самый теплый за всю историю наблюдений" и лишь один рекорд в году был "холодным".

"Из всех месяцев 2016 года больше всего выделился февраль, в котором мы зафиксировали 10 температурных рекордов и самое большое отклонение от нормы. Второе место занимает апрель, а за ним идет март. Этот год может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, но решающими станут показатели декабря (итоги декабрьской погоды еще не подведены. — Авт.)", — рассказывает "Сегодня" начальник отдела климатологии ЦГО Елена Донич.

Правда, "переплюнуть" нынешнему году предыдущий уже вряд ли удастся — 2015-й был самым теплым за всю историю наблюдений не только в Киеве, но и во всем мире. Тогда в столице зафиксировали 56 рекордов, а среднегодовая температура составила +10,5 °С. По итогам 11 месяцев 2016 года средняя температура также составляет +10,5 °С (отклонение от нормы +1,9 °С), но холодный декабрь может снизить этот показатель. Да и вообще, последние три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь — нарушили жаркую тенденцию всего года и не принесли ни одного рекорда. В ЦГО рассказывают, что на центральной метеостанции все показатели датчиков температуры сейчас получают автоматизированно, а раньше замеры проводились вручную.

"У нас есть данные по историческим максимумам и минимумам, которые мы собираем с 1881 года. Многолетнюю архивную базу, которая раньше была в бумажном варианте, мы уже занесли в компьютер. Фиксируются рекорды просто: сравниваем исторические данные с теми, которые получаем сейчас", — рассказывает Елена Анатольевна.

АБСОЛЮТНЫЕ РЕКОРДЫ УКРАИНЫ

Были зафиксированы в этом году погодные рекорды и в других городах Украины.



ОДЕССА — ПОТОП. Как рассказали "Сегодня" в Дунайской гидрометеорологической обсерватории, в Измаиле Одесской области зафиксированы экстремальные значения по осадкам. "В октябре среднемесячное количество осадков составило 124,7 мм и превысило рекордное значение 1952 года, когда в октябре выпало 114,0 мм осадков", — рассказали нам в обсерватории.

А 12 октября 2016 года в Измаиле прошел сильнейший ливень. В этот день выпало рекордное количество осадков за сутки: 56,9 мм (прежний рекорд, 56,2 мм, был в 1998 году). "Плавала" в этом году и Одесса. 20 сентября здесь зафиксировали настоящее стихийное бедствие. Осадков за день выпало больше 80 мм, а такого не было 129 лет!

ЛЬВОВ. Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии говорят, что во Львове в этом году каких-то "громких" погодных рекордов не было, но тем не менее было зарегистрировано 12 многолетних максимумов (самая высокая температура воздуха) и два многолетних минимума.

Есть в Украине и абсолютные рекорды.

ЛУГАНСК — РЕКОРДНАЯ ЖАРА И МОРОЗ. Максимальная температура воздуха +42 °С была зафиксирована 12 августа 2010 года на метеостанции Луганск. Здесь же наблюдали абсолютный минимум температуры воздуха –41,9 °С 8 января 1935 года.

НИКОЛАЕВ И ХАРЬКОВ. Самая высокая температура поверхности грунта была зафиксирована 2 июня 1995 года на метеостанции Вознесенск в Николаевской области: почва разжарилась до отметки 80 °С. А абсолютный минимум температуры поверхности грунта зафиксирован 31 января 1987 на метеостанции Купянск в Харьковской области — до отметки –46°С.

КРЫМ. Максимальная скорость ветра 50 м/с (180 км/ч) была зарегистрирована 24 декабря 1947 года на метеостанции Ай-Петри в Крыму.



СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ. А самая большая высота снежного покрова, 3,52 м, была зафиксирована на снеголавинной станции "Пожижевская" в Ивано-Франковской области — 25 марта 2006 года.