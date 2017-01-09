Прогноз погоды на весь 2017-й год: в Украине будет поздняя весна и теплая осень

Споры между метео­рологами-практиками, учеными-климатологами и народными синоптиками о том, можно ли точно предсказать погоду на год вперед, длятся не одно десятилетие. Точки зрения разные. Так, еще в советские времена один из руководителей Гидрометцентра СССР с апломбом заявил: "Погода — это хаос. А как можно на год вперед предсказывать хаос?" С тех пор мнение метеорологов изменилось, но не кардинально: Укргидрометцентр может сказать лишь о самых общих погодных тенденциях наступающего года. Основываются они статистических данных, которые уже 136 лет накапливает Центральная геофизическая обсерватория Украины. Из них следует, что с каждым десятилетием зимы у нас становятся все теплее, а лето длится дольше. Иного мнения энтузиасты-народники, которые многие годы изучают старинные или разрабатывают собственные методы прогнозов, опровергающие, по их мнению, теорию стабильного потепления. Наконец, фундаментальная наука говорит о многолетних циркуляциях (круговых движениях) полярных воздушных масс от высоких широт к низким, и наоборот. Из-за этих циркуляций чередуются холодные и теплые периоды. Сейчас мы идем к холодным годам.

ГЛАВНЫЙ СИНОПТИК И НАУКА. "Точно можно сказать, что и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается. Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — поделился с нами прогнозом на 2017 год начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида. О температурных "качелях" в течение года говорит и завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Нацакадемии наук профессор Вазира Мартазинова. "Зима будет неустойчивой. Наберется всего 20—25 морозных дней, — отметила Мартазинова. — В конце января 2017 года будет до –10, 10—11 февраля до –14, и это последние дни зимы. Дальше начинается весна".

НАРОДНИКИ. Самые подробные прогнозы народных синоптиков: они дают расчеты погоды по дням, предсказывают дожди и жару, считают среднесуточную температуру. За пять лет публикаций таких прогнозов — от ныне покойного Валерия Некрасова из Днепра, Владимира Лиса с Волыни, который, увы, больше не занимается расчетами погоды, и действующего народного синоптика Леонида Горбаня — "Сегодня" убедилась: достоверность их предсказаний весьма высокая. Горбань оценивает вероятность своих прогнозов для всей Украины в 75%, что близко к истине. "Точнее вряд ли можно дать расчеты для всей страны, ведь регионы разные: равнинные, горные, приморские и континентальные. И погода везде немного отличается. Но для отдельных областей точность моих расчетов достигает 95%", — уверяет Горбань. В прошлом году он верно предсказал позднюю весну, прохладное лето, раннюю осень почти без бабьего лета, мороз со снегом уже в ноябре и декабрь холоднее обычного. "Сегодня" публикует новый прогноз от Леонида Горбаня на 2017 год (см. инфографику). По 7-летнему циклу планет Брюсова календаря ("Сегодня" подробно о нем писала 15 января 2016 г.), которым Горбань пользуется в своих расчетах, наступает год Солнца. "Зима в год Солнца холодная и снежная, весна вначале холодная, морозы стоят до 20—25 марта, апрель холодный и сухой с сильными ветрами, в мае засуха, — пояснил свой прогноз Горбань. — Лето вначале сухое и жаркое, в июле сильные дожди, август прохладный. Осень теплая с обильными осадками, с середины ноября легкие морозы и снег".

УРОЖАЙ: БЕЗ ЯРОВЫХ, НО С КУКУРУЗОЙ

Леонид Горбань утверждает, что годы Солнца (1996, 2003, 2010, 2017 и далее) — обычно неурожайные. "Хуже них только годы Меркурия (1998, 2005, 2012, 2019...). "Причин для низкого урожая в 2017 году несколько, — объясняет Горбань. — Первая: зима в этом году затягивается на март и половину апреля, а значит сроки посева яровых и пропашных культур (кукуруза, подсолнечник) переносятся. В мае с первых дней наступает жара, при этом дождей нет почти весь май и первую половину июня, что тормозит рост растений. В июле пойдут хорошие дожди, но уже поздно. Кроме того, из-за сильных ветров и бурь во многих регионах произойдет полегание пшеницы, как раз когда начнется жатва. Август будет нежаркий с умеренными дождями, но осадки пойдут на пользу лишь подсолнечнику и кукурузе, которые начнут активно расти. Затягивать с их уборкой нельзя, ведь октябрь в первой половине ожидается сырой, и собрать хороший урожай уже не удастся. Зато в сентябре земля будет сырая, и сев озимых пройдет нормально".

"Сегодня" проверила, насколько слова Горбаня подтверждаются статистикой. Как оказалось, закономерность есть. Так, по данным Госслужбы статистики, в 1995 г. украинские аграрии собрали 33,9 млн т зерна, в 1996-м (год Солнца) — всего 24,5 млн т, в следующем 1997-м (год Луны) снова рост до 35,5 млн т, в 1998-м (год Меркурия неурожайный) — всего 26,5 млн т! Так же было и в следующем 7-летнем периоде, который пришелся на 2000-е годы: 2003-й год, которым управляло Солнце, оказался вдвое хуже по сбору зерновых (20,2 млн т) по сравнению с предыдущим и последующим годами. В 2010-м году картина была лучше — урожай составил 39,2 млн т, но меньше, чем годом раньше и годом позже (46 и 56 млн т).

Эксперты аграрного рынка согласны, что погода серьезно влияет на объемы урожая, но утверждают, что в любом случае голод Украине не грозит. "Если погодные условия весной и летом окажутся такими, как прогнозирует народный синоптик, они действительно могут серьезно уменьшить урожай зерновых, — разъяснил нам аналитик консалтинговой компании "ПроАгро" Ярослав Левицкий. — Прежде всего, это касается яровых культур, которые сеют весной. А вот озимые в условиях пусть и холодной, но снежной зимы перенесут морозы хорошо. Озимых у нас намного больше, чем яровых: примерно 5 млн га пшеницы и около 1 млн га ячменя против соотвественно 0,1 млн га и 2,5 млн га. При этом выращиваемый у нас ячмень преимущественно фуражный, лишь небольшая часть из него — продовольственного и пивоваренного качества". По словам Левицкого, годовое потребление зерна в Украине около 25 млн т, из них на продовольственные нужды — до 6 млн т, поэтому даже при низкой урожайности в 14—15 ц/га (это вдвое ниже, чем в прошлом году) собранного хватит с лихвой. Но могут вырасти цены на зерно. Так тонна пшеницы в неурожайном 2012 г. на внутреннем рынке стоила в долларовом эквиваленте $280—300/т, а в последние три урожайных сезона ее цена колеблется в пределах $150—170/т.

ПОГОДНЫЕ РЕКОРДЫ УКРАИНЫ

С помощью специалистов отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории МЧС Украины "Сегодня" выяснила, в каких местах и в каком году зафиксированы климатические рекорды Украины, и сравнила их с мировыми.

Максимальная жара была зафиксирована 20 июля 2007 года в Вознесенске Николаевской области — +41,3 °С. Но это ничто по сравнению с жарой в Ливии — тут в городе Эль-Азизия она достигла +57,8 °С в сентябре 1922 года.

А вот сильнейший мороз в –41,9 °С в Украине случился 8 февраля 1935 г. в Луганске. Мировой рекорд — 89,2 градуса мороза на станции "Восток" в Антарктиде в 1983 году.

Больше всего снега — 3,5 м — намело 25 марта 2006 г. в Карпатах, но до сугробов в 4,8 м на горе Шаста в Калифорнии (февраль 1959 года) они недотянули.

Самый сильный ветер в нашей стране дул 24 декабря 1947 года на Ай-Петри — 180 км/ч против 407 км/ч на островах Барроу в Австралии в 1996 году.

СИНОПТИК-СОЛНЫШКО

Леонид Горбань в шутку говорит, что готовить прогнозы погоды ему помогает домашний кот: красавец-перс с необычной кличкой Солнышко. "Когда я работаю, Солнышко сидит на столе и внимательно наблюдает, — рассказал Горбань. — Как-то раз я сделал расчеты, оставил их на столе и вышел. Когда вернулся, с ужасом обнаружил, что Солнышко их, извините, описал. Начал переделывать — и нашел в цифрах грубую ошибку! Если бы не кот, весь прогноз оказался бы неправильным. Кот еще метил листы — и всякий раз после этого обнаруживалась ошибка! Мистика какая-то". А вот Николай Кульбида, у которого на даче тоже живут кошки, ответил нам, что при подготовке прогнозов с животными не советуется.

"Проверяет" расчеты.