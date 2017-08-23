Рецепт дня: острые крылышки от Скарлетт Йоханссон

Знаменитая голливудская актриса стала украшением десятков кинолент, среди которых "Трудности перевода", "Девушка с жемчужной сережкой", "Матч Поинт". Стройная талантливая артистка успешно справилась и с работой модели, украсив обложки самых престижных журналов, и даже стала популярной певицей. При всем этом 32-летняя красавица любит поесть. Ее излюбленное блюдо – острые крылышки, которые Скарлетт иногда готовит сама, пишет sobesednik.ru.

Сегодня мы попробуем приготовить крылышки в глазури по рецепту кинодивы.

Ингредиенты:

куриные крылышки – восемь штук;

соевый соус;

мука;

соус табаско (две столовые ложки);

оливковое масло;

мед;

паприка и любое растительное масло (по одной столовой ложке);

чесночный порошок и красный молотый перец.

Как готовить

Шаг 1.

Крылышки моем, аккуратно режем и складываем в пакет.

Шаг 2.

Муку, чесночный порошок, паприку и перец тщательно смешиваем, добавляем в пакет с крылышками и перемешиваем, тряся пакет. Оставляем на 5–10 минут.

Шаг 3.

На противень кладем фольгу, смазываем растительным маслом и выкладываем на нее крылышки. Ставим на 20 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Шаг 4.

Делаем глазурь, смешав соус табаско, мед, соевый соус и оливковое масло.

Шаг 5.

Вынимаем противень. Не выключая духовку, промазываем крылья глазурью с одной стороны и снова ставим в духовку на 5–7 минут.

Шаг 6.

Снова вынимаем противень, крылышки переворачиваем и снова мажем глазурью. Опять помещаем противень в духовку на 5–7 минут. Глазированные крылышки с чесночком готовы.