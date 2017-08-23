Рецепт дня: острые крылышки от Скарлетт Йоханссон
32-летняя красавица любит готовить это блюдо
Знаменитая голливудская актриса стала украшением десятков кинолент, среди которых "Трудности перевода", "Девушка с жемчужной сережкой", "Матч Поинт". Стройная талантливая артистка успешно справилась и с работой модели, украсив обложки самых престижных журналов, и даже стала популярной певицей. При всем этом 32-летняя красавица любит поесть. Ее излюбленное блюдо – острые крылышки, которые Скарлетт иногда готовит сама, пишет sobesednik.ru.
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Сегодня мы попробуем приготовить крылышки в глазури по рецепту кинодивы.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – восемь штук;
- соевый соус;
- мука;
- соус табаско (две столовые ложки);
- оливковое масло;
- мед;
- паприка и любое растительное масло (по одной столовой ложке);
- чесночный порошок и красный молотый перец.
Как готовить
Шаг 1.
Крылышки моем, аккуратно режем и складываем в пакет.
Шаг 2.
Муку, чесночный порошок, паприку и перец тщательно смешиваем, добавляем в пакет с крылышками и перемешиваем, тряся пакет. Оставляем на 5–10 минут.
Шаг 3.
На противень кладем фольгу, смазываем растительным маслом и выкладываем на нее крылышки. Ставим на 20 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
Шаг 4.
Делаем глазурь, смешав соус табаско, мед, соевый соус и оливковое масло.
Шаг 5.
Вынимаем противень. Не выключая духовку, промазываем крылья глазурью с одной стороны и снова ставим в духовку на 5–7 минут.
Шаг 6.
Снова вынимаем противень, крылышки переворачиваем и снова мажем глазурью. Опять помещаем противень в духовку на 5–7 минут. Глазированные крылышки с чесночком готовы.
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