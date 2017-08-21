Рецепт дня: жареные рисовые шарики

Сегодня, 10:07

Этот рецепт отлично подходит, если накануне вы приготовили слишком много риса

Жареные рисовые шарики. Фото: lenazapassky.files.wordpress.com
Жареные рисовые шарики. Фото: lenazapassky.files.wordpress.com

Есть рецепт замечательного и вкусного блюда, для которого подходят даже остатки вчерашнего риса, пишет sobesednik.ru.

Ингредиенты

  • 500 грамм вареного риса; 
  • две столовые ложки молока, чтобы придать объем массе; 
  • две столовые ложки сыра; 
  • соль, перец, петрушка, зеленый лук (по вкусу); 
  • одно яйцо; 
  • одна столовая ложка дрожжей; 
  • полстакана муки; 
  • растительное масло для фритюра. 

Приготовление

Этот рецепт отлично подходит, если накануне вы приготовили слишком много риса и он остался в холодильнике. Смешайте рис с молоком, яйцом и сыром. Добавьте остальные ингредиенты, скатайте шарики размером с фрикадельки и обжарьте в кастрюле с заранее разогретым растительным маслом. Если у вас нет достаточного количества масла, чтобы погрузить в него все шарики, просто обжарьте их на сковороде.

Перед подачей выложите шарики на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкуснейший яблочный пирог из лаваша.
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