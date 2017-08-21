Рецепт дня: жареные рисовые шарики

Этот рецепт отлично подходит, если накануне вы приготовили слишком много риса

Есть рецепт замечательного и вкусного блюда, для которого подходят даже остатки вчерашнего риса, пишет sobesednik.ru.

Ингредиенты

500 грамм вареного риса;

две столовые ложки молока, чтобы придать объем массе;

две столовые ложки сыра;

соль, перец, петрушка, зеленый лук (по вкусу);

одно яйцо;

одна столовая ложка дрожжей;

полстакана муки;

растительное масло для фритюра.

Приготовление

Этот рецепт отлично подходит, если накануне вы приготовили слишком много риса и он остался в холодильнике. Смешайте рис с молоком, яйцом и сыром. Добавьте остальные ингредиенты, скатайте шарики размером с фрикадельки и обжарьте в кастрюле с заранее разогретым растительным маслом. Если у вас нет достаточного количества масла, чтобы погрузить в него все шарики, просто обжарьте их на сковороде.

Перед подачей выложите шарики на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

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