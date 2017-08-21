Рецепт дня: жареные рисовые шарики
Этот рецепт отлично подходит, если накануне вы приготовили слишком много риса
Есть рецепт замечательного и вкусного блюда, для которого подходят даже остатки вчерашнего риса, пишет sobesednik.ru.
Ингредиенты
- 500 грамм вареного риса;
- две столовые ложки молока, чтобы придать объем массе;
- две столовые ложки сыра;
- соль, перец, петрушка, зеленый лук (по вкусу);
- одно яйцо;
- одна столовая ложка дрожжей;
- полстакана муки;
- растительное масло для фритюра.
Приготовление
Этот рецепт отлично подходит, если накануне вы приготовили слишком много риса и он остался в холодильнике. Смешайте рис с молоком, яйцом и сыром. Добавьте остальные ингредиенты, скатайте шарики размером с фрикадельки и обжарьте в кастрюле с заранее разогретым растительным маслом. Если у вас нет достаточного количества масла, чтобы погрузить в него все шарики, просто обжарьте их на сковороде.
Перед подачей выложите шарики на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
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