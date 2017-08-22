"Счастье есть": девушка с синдромом Дауна объявила о свадьбе

Принято считать, что жизнь людей с синдромом Дауна лишена привычного в нашем понимании счастья, что им недоступны общечеловеческие радости, и из-за своего "особенного" статуса они обречены жить вне общества, пишет newsyou.info.

Мария Сиротинская из России недавно появилась в эфире одного из телеканалов со своим молодым человеком Владом Ситдиковым. "Солнечные ребята" поделились со зрителями историей своей любви и рассказали, что хотят пожениться.

Это признание прозвучало в эфире телепередачи "Мужское / Женское", которая была полностью посвящена людям с синдромом Дауна. Маша рассказала, что они с Владом познакомились в театре, когда тот репетировал на сцене. Мария пришла посмотреть и влюбилась с первого взгляда.