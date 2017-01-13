Тайны мест силы Украины: где найти позитивную энергию и подзарядиться (фото)

Чтобы избавиться от негатива в своей жизни, люди прибегают к разным способам: кто-то делает побольше добрых поступков, кто-то медитирует или молится, кто-то бегает или читает. Но иногда, чтобы дела наладились, достаточно просто подзарядиться позитивной энергией — тем более что в Украине хватает уникальных уголков, именуемых в народе "местами силы". Чтобы узнать, о какой силе идет речь и как ею правильно пользоваться, мы пообщались с историками и учеными, а также любителями "энергетических" путешествий, которые объездили все места силы в Украине.

Путешественники и исследователи эзотерики говорят о целой дисциплине под названием "Сакральная география", которая изучает землю не только исторически, но и энергетически. Так, по мнению специалистов Ассоциации исследователи эзотерики и мистицизма Украины, в нашей стране можно выделить три "монолита" с огромной концентрацией энергии — Крым, Карпаты и район от Днепра до Запорожья вниз по Днепру (вдоль его берегов, в сторону степи). Самые старинные рукотворные объекты с сильной энергетикой — мегалитические сооружения и курганы.

"В Украине действительно сконцентрировано очень много мест силы, — подтверждает кандидат пед.наук, мастер энергетических практик и целительства, руководитель Международной школы развития личности " ADishakti", центра творческой визуализации "Талисман" Мария Онищенко. — Места силы — это живые точки, чакры земли. Посещая их, мы питаемся положительной энергией, приближаемся к пониманию секретов природы и находим ответы на сложные вопросы".

В основном места силы создаются самой природой, поясняют эксперты. Места тектонических разломов земли — самые энергетически сильные. После них по силе — места древней цивилизации (Каменная Могила в Запорожской области). Гора Тотоха, находящаяся около села Медвин Богуславского района Киевской области, считается энергетическим центром Украины: даже простая прогулка по этой горе восстанавливает ауру человека, исцеляет от различных заболеваний, вызывает прилив сил и даже открывает дар предвидения. Если вы хотите начать новый бизнес — езжайте в Карпаты на гору Довбуша: она содействует позитивной материальной энергетике. Девич-гора в селе Триполье Киевской области — одно из самых мощных мест женской силы. Сюда ездят беременные, и кто не может забеременеть. Очень богат сильными местами Киев: Перунов холм на Лысой горе, Владимирская горка, капище Велеса возле церкви на воде, капище Перуна возле Десятинной церкви, капище Ярило на Замковой горе и горы Юрковица и Щекавица.

Владимирская горка. Визит помогает легко решить проблемы.

Место силы возле урочища Кипячее.



ДВОЙНИКИ. Самой сильной точкой на планете считается одна из горных вершин Гималаев — Кайлас в Тибете. Его зовут "Сердцем мира", или Шамбалой. Там, по преданиям, находится условный треугольник, в котором обитают древнейшие души, участвовавшие в зарождении нашей планеты. У каждой мировой точки силы есть энергетический близнец: у Кайласа это Алтай, который зовут русским Тибетом. Наша гора Тотоха в Киевской области — энергетический близнец Стоунхенджа. Урочище Кипячее (Житомирская область) — это украинский Афон.

Есть в посещении таких мест и свои правила, рассказывают эксперты. Во-первых, существуют "сильные дни": время зимнего и летнего солнцестояния, весеннее и осеннее равноденствия. Самое благоприятное время — с 12 до 16 часов. Самая тонкая восстанавливающая энергия — с 4 до 7 утра. Главное же — не приходить на места силы ночью, за исключением праздника Ивана Купала.

Девич-гора в Триполье. Дает замужество и беременность.

Фиолент. Красота способствует душевному подъему человека.

Скалы Довбуша. Помогут начать бизнес.

ХОРТИЦА: ДУША УКРАИНЫ И ГОРСТЬ ЗЕМЛИ КАК ОБЕРЕГ

"Остров Хортица нередко называют "душой Украины" и одним из энергетически сильных мест страны, — рассказывает кошевой атаман Запорожского войска низового Константин Рыжов. — Геологически этот остров образовался несколько миллиардов лет назад путем разлома породы, которую впоследствии омыл Днепр. Со временем Хортица заполнилась растительностью, но остались "гранитные пороги" у ее краев. Здесь сохранилось место, именуемое "Думна скеля": казаки использовали его для молитв. Биоэнергетики подтверждают, что здесь огромное место силы. Земля здесь тоже особенная, и казаки в любой поход брали с собой кусочек родной земли в качестве оберега. Когда разогнали Сечь, некоторым казакам пришлось давать клятву турецкому султану, который позволил им создать Задунайскую Сечь. Представ пред ним, они поклялись защищать землю, на которой стоят. Ну а поскольку в сапоги они насыпали землю с родной Хортицы, то остались верны ей. Были в казачестве и определенные молитвы, которые произносили, только стоя босиком на земле и заряжаясь ее энергией".

Острову уже миллиарды лет.

ДУБ ВИДЕЛ ХМЕЛЬНИЦКОГО И ШЕВЧЕНКО

"Дуб издревле считался деревом Вселенной. В нем объединяются три сущности: крона — мир божественный, ствол — мир настоящей жизни, корень — мир предков, — рассказывает историк Александр Притула. — Это священное дерево, наделенное неимоверной энергетической силой, объединяет наш род. С 700-летним запорожским дубом связано множество легенд: перед битвой на Желтых Водах Богдан Хмельницкий призывал свое войско держаться в бою так же стойко, как этот дуб держится корнем за землю. Знаменитое письмо турецкому султану кошевой Иван Сирко писал именно под этим деревом: казаки "так хохотали, что с дуба желуди опадали". Молодой Тарас Шевченко читал у дуба свою поэму "Катерина". А Гитлер хотел даже спилить, чтобы установить его в Германии — как символ победы арийского духа над славянским".

КАМЕННАЯ МОГИЛА: МЕД И ЖЕЛАНИЯ

Одно из сильнейших энергетических мест Украины и мира — Каменная могила в Запорожской области, один из 13 украинских национальных заповедников. "Особым это место делает симбиоз природы, выход энергии земли на поверхность и человеческое поклонение этой местности, — поясняет завотделом охраны памятников культурного наследия заповедника "Каменная могила" Виктор Джос. — Сегодня множество биоэнергетиков, экстрасенсов и людей, чувствующих силу земли, свидетельствуют об неимоверно сильной энергии, исходящей из этого памятника. Впервые же об энергетике этого места заговорили в 1995 году, после визита одного из тибетских лам, министра культуры королевства Бутан. После продолжительных медитаций на вершине холма он признал, что это действительно священное место, центр которого излучает мощный столб положительной энергии. Люди часто чувствуют здесь неимоверный прилив сил и вдохновения, начинают видеть вещие сны, некоторые утверждают, что излечились от недугов. Хотя документального подтверждения этому нет: пощупать или в чем-то измерить "силу земли" пока невозможно".

Причудливые формы камней в старину люди принимали за образы животных, посланные им по воле богов.

История памятника впечатляет. Примерно 12 миллионов лет назад здесь было Сарматское море. Со временем в отмелях формировались песчаные отложения, потом водная эрозия привела к формированию долин современных рек, в том числе и долины реки Молочной, где и находится Каменная могила. "Первые свидетельства появления здесь человека относятся к 20 тысячелетию до н. э. — продолжает Виктор. — На протяжении тысячелетий люди проводили различные обрядовые действа. Доказательство тому — ритуальные рисунки — петроглифы. Каменная могила была и остается "храмом" всех религий: здесь есть свидетельства пребывания народов, исповедующих, в том числе, индоиранские верования и индуизм. Есть ряд рисунков, относящихся к периоду раннего железного века, связанных с сарматами — которые, как известно, были шаманистами. Долгое время Причерноморье и степи Приазовья заселяли тюркские народы — так называемые ногайские татары, которые были мусульманами и исповедовали ислам. Древние люди, проживающие в окрестностях, создали на этом холме посреди степной дюны своеобразный храм под открытым небом. Многие камни на этой территории и сейчас имеют причудливые формы, в которых люди древности видели образы различных животных (лягушки, змея, медведя): люди верили, что эти камни посланы им по воле богов, что и привело к формированию культа. Сегодня Каменная могила — место паломничества многих людей различных философских и религиозных школ, которые проводят свои "занятия" на вершине холма. Здесь постоянно оставляют "дары" — зерно, фрукты, молоко, мед. Однажды наши охранники нашли даже пол туши барана! А еще здесь нередко оставляют листики с просьбами: одни просят здоровья и сил, другие — автомобиль покруче. Еще 50 лет назад местные жители говорили, что видели луч света, бьющий из центра могилы. Возможно, это и есть столб энергетической силы. А вот в начале ХХ века это место обходили стороной: подножие горы густо заросло кустарниками и деревьями, где в 30-х годах успешно прятались те, у кого были проблемы с законом.

До 1954 года это место не имело никакого охранного статуса. Долину Молочной реки даже хотели затопить водохранилищем, а через сам холм Каменной могилы должна была пройти дамба. Но благодаря массовым археологическим раскопкам и множеству найденных там артефактов решено было сохранить это место, сделав его заповедной зоной в составе Академии наук".

Каменная могила. Место с уникальной энергетикой едва не затопили, построив над ним дамбу.

НАШ СТОУНХЕНДЖ: ЛАБИРИНТ, ХРАМ ОГНЯ И АЛЛЕЯ МЕНГИРОВ

Недавно в селе Салтычия Запорожской области появился необычный парк, напоминающий известный английский Стоунхендж — "Парк мегалитов". Вход в парк — бесплатный. "Место для него выбрано неслучайно, — рассказывает его создатель, руководитель историко-патриотического общества "Великая степь" Сергей Мелешко. — Это возвышенность горы Оба-Таш (в переводе с тюркского "Оба" — холм, "Таш" — камень. — Авт.). Она — одна из старейших возвышенностей на земле из хребта Аланских гор, упоминания о которых есть еще у древнего картографа Птолемея. По данным научно-географических изданий, возраст пород этой горы достигает почти 3 млрд лет! Но сила горы — не только в возрасте, но и в том, что на поверхность выходит древнейшее скальное образование, пронизанное кварцевыми жилами. Это в чистом виде выход "сердца" планеты Земля на поверхность. Гранит здесь очень плотной консистенции, и классифицируется как художественный. В ХIХ веке здесь начали разработку карьера, а в 70-х гг. ХХ века его забросили как неприбыльный. В окрестностях осталось много гранитных валунов, из которых и решено было реконструировать Парк мегалитов (каменных объектов, дошедших до нас от представителей древних культур и народностей). Есть лабиринт диаметром 40 метров, ближайший подобный есть только на Соловецких островах в Белом море. Также построен каменный домик — долмен. Еще у нас есть скандинавская солнечная ладья, каменная гробница, аллея менгиров (вертикально стоящих камней), и Храм огня, за основу которого мы брали славянский храм бога Перуна, состоящий из 9 костров. Это место — чистой энергетической силы: были случаи, когда сюда приезжали люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, а спустя несколько часов могли даже танцевать".

"Парк мегалитов". Воссозданы копии мировых артефактов.