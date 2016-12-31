ТОП-11 старых новогодних историй: фильмы-сказки для детей и взрослых

Конец декабря и начало января – самое время погрузится в сказочный мир приключений и волшебства. Готовьте какао, лакомства и теплый плед. Устройтесь с ребенком поудобней и наслаждайтесь просмотром.

Подборку фильмов собрал сайт womo.ua.

Рождественская история/Joulutarina, 2007 (Финляндия)

"Рождественская история" финского режиссера потрясает своей чуткостью и трогательностью. Дед Мороз, Санта Клаус, Святой Николай, сэр Никола — множество имен, но одна история. И эта волшебная сказка даже не столько о загадочном духе Рождества, сколько о простых чувствах — любви, доброте, самоотверженности и вере. История рассказывает о мальчике-сироте Николасе, который каждый год перед Рождеством меняет семью, в которой живет. Все это из-за того, что деревенька, где он родился, бедна, но люди очень добры и по общей договоренности решают воспитывать осиротевшего мальчика все вместе, по очереди. Николас же из благодарности каждый год делает из дерева подарки для детей и в Рождественскую ночь, пока все спят, подкладывает их под двери. Через шесть лет, когда в деревне наступают тяжелые и голодные времена, никто не в силах прокормить мальчика, и по воле случая его берет к себе в подмастерье одинокий плотник Иисакки. С этого момента жизнь Николаса меняется — пусть не сразу, но он понимает, что обрел семью.

Снежная королева, 1967 (СССР)

Детство ни одного ребенка не проходит без сказаний о царице зимы и ее ледышках, которые превращают воспитанных мальчиков в невероятных злюк. Речь, безусловно, идет о сказке Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева". Среди множества вариантов постановок мы предлагаем вам старый добрый фильм Геннадия Казанского, который вышел на экраны в 1967 году. Фильм, поставленный по пьесе Евгения Шварца, расскажет о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она ищет своего друга Кея, которого похитила Снежная Королева. Ее путешествие вдохновит ваших детей и покажет, что нет ничего невозможного, а мир полон добрых людей — стоит только попросить о помощи.

Принцесса-невеста/The Princess Bride, 1987 (США)

Этот фильм погрузит вашего ребенка в сказку с настоящими принцессами и героями, которые совершают немыслимые подвиги, откроет ему дверь в фантастический мир замков, чудесных лесов и бескрайних океанов. Лента была снята в 1987 году по одноименному роману Уильяма Голдмена. Это очень самобытный, атмосферный и просто добротно сделанный фильм.

Сказание о принцессе Кагуя/The Tale of the Princess Kaguya, 2013 (Япония)

В основе сюжета анимационного фильма лежит японская народная сказка "Повесть о старике Такэтори". Старик, зарабатывающий на жизнь продажей бамбука, как-то раз находит в бамбуке маленькую девочку величиной с палец, которая оказывается принцессой по имени Кагуя. Бесподобный мультфильм, глубокий, таинственный, но при этом очень легкий и воодушевляющий, оставляющий после себя фантом светлой грусти. Взяв за основу сюжета древнюю сказку, режиссер Исао Такахата создал уникальную картину, которая с одной стороны может быть данью уважения японской культуре при всей аутентичности как содержательной, так и внешней, а с другой являться чем-то довольно личным и наполненным авторским взглядом на жизнь.

Три орешка для Золушки/Tri orísky pro Popelku, 1973 (Чехословакия, Германия)

И, конечно, мы не могли обойти стороной историю, которая покоряет всех девочек еще в самом юном возрасте, историю о самой чистой любви и волшебстве, которое может сделать принцессой каждую – нужно только поверить. Одной из прекрасных интерпретаций известной сказки является кинолента "Три орешка для Золушки". Фильм в 1973 году. Во многих странах Европы, например, в Германии и Норвегии, его каждый год, уже более 30 лет, традиционно показывают по телевидению на Рождество. "Три Орешка для Золушки" — это добрая, наивная, пробуждающая веру в чудеса сказка, где три орешка исполняют желания, Золушка разговаривает с животными, а принц на белом коне мало того, что существует, так еще и очень красив.

История вечной любви/EverAfter, 1998 (США)

Это не обычный вариант сказки о Золушке, а история о том, что мы сами творим чудеса и все находится в наших руках. Главная героиня фильма Даниэла — не только привлекательна, но и по-мальчишески ловка и энергична. Обладая острым умом и чувством независимости, Даниэлла не ждет, когда принц ее выручит. Напротив, она сама приходит к нему на помощь и даже в нужный момент спасает ему жизнь. И уж если ей приходится прибегнуть к чьей-то помощи, то помогает ей не добрая фея, а самый настоящий Леонардо да Винчи. Не смотря на то, что в фильме нет элементов магии, все окутано какой-то легкой волшебной дымкой приключений. Фильм "История вечной любви" одновременно пронизан ощущением сказки и в тоже время максимально реалистичен.

Фантагиро, или Пещера золотой розы/Fantaghirò, 1991 (Италия)

Волшебные приключения, необычная история любви, нестандартная принцесса — все это просто завораживает в итальянском фильме об истории про дочь короля, которая выбрала путь воина. Девушка, которая втайне от всех изучала боевые искусства, сбежала из замка в момент, когда отец пожелал выдать ее замуж. И вот тут начинаются настоящие приключения… Фантагиру ждут многочисленные трудности и опасности, прежде чем она сможет спасти королевство своего отца и встретить отважного и храброго рыцаря, который завоюет ее сердце. Для детей в сказке есть все: прекрасная, но гордая и независимая принцесса, что очень современно, чудесный принц, добрые и злые колдуньи, а также говорящий гусь.

Капитан Крюк/Hook, 1991 (США)

После сказок о чудных принцессах и умилительных историях любви, мы предлагаем вам занимательную историю, которая кричит нам с экранов о том, что волшебство не стареет и погрузиться в мир чудес никогда не поздно. Кинолента Стивена Спилберга "Капитан Крюк" — это история о взрослом Питере Пэне. Теперь всем известный мальчик стал мужчиной, ему уже сорок лет, у него другое имя, семья и серьезная работа. Не осталось и следа от чудесного ребенка, который когда-то умел летать. Но старые враги не забыли о нем. Капитан с острым стальным крюком вместо руки снова бросает вызов своему противнику, похитив его детей. Питер отправляется вслед за ним в волшебную страну, но чтобы победить там, где живут русалки, феи и однорукие пираты, ему придется снова научиться летать.

Бесконечная история/Die unendliche Geschichte, 1984 (Германия, США)

Старая добрая сказка о любви и дружбе, заставляет задуматься о том, как важно мечтать и фантазировать. Фильм поражает до сих пор, хотя в нем нет компьютерных спецэффектов, и погружает нас в историю десятилетнего Бастиана, который убегая от школьных хулиганов, спрятался в старой книжной лавке, где нашел таинственную книгу. Открыв ее, мальчик попал в призрачный фантастический мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов и ходячей каменоломни по имени Камнекус. Но волшебной стране Фантазии и ее правительнице, Девочке-Императрице, угрожает страшная напасть под названием Ничто, порожденная "несбывшимися мечтами". Спасти Фантазию могут лишь юный воин Атрейю и сила воображения необыкновенного мечтателя Бастиана.

Звездные талеры/Die Sterntaler, 2011 (Германия)

История из Германии о маленькой и отважной девочке Мине, которая решает спасти жителей своей деревни от непомерных налогов короля. Четыре года назад король забрал все взрослое население деревни к себе в услужение. Люди не могли платить налоги, и теперь им приходится отрабатывать долги. В деревне остались только дети и старики, и живут они в крайней нищете. Когда в очередной раз в поселение приезжает сборщик налогов и грозит забрать у народа последнее, деревенские старейшины решают отправить к королю двух мальчиков, чтобы те просили его милости и рассказали правителю о ситуации в деревне. Но в путь отправляется девочка Мина — она вызывается сама и предполагает, что к ней король будет более милосерден и, возможно, отпустит жителей деревни домой. Мина берет с собой две серебряные монеты, предназначенные королю, семейный талисман и любимую куклу. Ей предстоит пройти много испытаний, стать хозяйкой говорящего пса и повидать, как тяжело живется королевским подданным.

Десятое королевство/The 10th Kingdom, 1999 (Великобритания, Германия, США)

В завершении — прекрасная многосерийная сказка, которая с помощью экрана перенесет вашего ребенка в мир волшебства подобно тому, как зеркало перенесло главную героиню фильма официантку Вирджинию в мир Девяти Королевств, где персонажи всех нам известных сказок реальны, а волшебство обычно. Одна из лучших сказок, которая идеально подходит для праздничного просмотра в кругу семьи, и однозначно должна понравится вашим детям.