Ужасы детских садиков в благополучных странах: в Англии безразличны к простудам, а в Норвегии малыши спят на улице (фото)

У нас любят ругать систему дошкольного образования: мол, и воспитательницы невнимательные, и питание плохое, и учат детей не так и не тому. Но оказывается, что в некоторых благополучных странах с детскими садами все не так радужно. Так, в Англии дети могут питаться всухомятку, в Германии практически целый день предоставлены сами себе, во Франции ходят по помещению в уличной обуви, а родителей не пускают даже на порог садика. Но, безусловно, есть моменты, которые можно и позаимствовать, — например, "туры" по городу и сон на свежем воздухе.

ФРАНЦИЯ: РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПУСКАЮТ ДАЖЕ НА ПОРОГ

Декретный отпуск во Франции — всего 3 месяца после родов. Потому в стране работают ясли, в которые принимают таких крох. На группу из 14 детей до 3 лет приходится аж 7 взрослых: воспитатели, нянечки, медсестры, иногда приходят помогать родители. Есть вариант отдать ребенка няне — специально обученной и аккредитованной профи (она ухаживает не больше чем за 4 детьми).

Средняя стоимость пребывания ребенка в частном садике — 300 евро в месяц, в муниципальном — около 150 евро. С трех лет садики становятся бесплатными: родители платят только за обед и дополнительное время, которое дети проводят тут, пока они на работе. Но государство выделяет помощь, в зависимости от годового заработка родителей, и платит небольшую выплату на ребенка. Также в конце финансового года можно вычесть до 1000 евро от налогов, уплаченных за этот период. В садик детей приводят с 8:00 до 8:40, а забирают — до 15.40. По средам — выходной. Интересно, что сады, как и школы, также закрываются на каникулы, причем даты определяются регионом, в котором расположен садик.

Екатерина Андрощук, живущая во Франции, рассказала, как жизнь местных несколько усложнилась после серии терактов: "Родители не имеют права даже переступить порог сада (и школы также)! Меня это поначалу очень шокировало, как и тот факт, что тут не существует такого понятия, как сменная обувь. То есть ребенок в саду ходит в ботинках или сапогах, в которых гуляет по улице, — и это никого не беспокоит".

Непривычно. В садах детей не переобувают в сменную обувь.

НОРВЕГИЯ: СОН ПОД НЕБОМ И "ТУРЫ"

Декретный отпуск в этой стране — 49 недель (почти 10 месяцев). Из них 10 недель (они полностью оплачиваются) в нем обязательно находится папа. Это очень полезно и для ребенка, и для отца, а особенно — для мамы. Ведь папы после такого погружения в отцовство начинают понимать, насколько непросто растить детей, не боятся брать на себя обязанности, в итоге у мамы появляется возможность отдохнуть. Выигрывает вся семья.

Бывшая киевлянка Алеся живет в Норвегии с дочкой Марией. В сад Маша пошла в 1 год и месяц, а сейчас ей полтора года. "Садики тут бывают частные и коммунальные. Цена в госсадах формируется так: базовая стоимость (сейчас 2730 крон — 8900 грн) плюс оплачивается еда и развивающие занятия, — рассказывает Алеся. — В частных цена в среднем в 2 раза выше, чем в частных, и может варьироваться в зависимости от ситуации с питанием. В некоторых родители собирают ребенку с собой "тормозок". В некоторых — кормят три раза в день: два раза бутерброды, фрукты, молоко и один горячая еда. Здесь очень внимательно относятся к пищевым предпочтениям. К примеру, родителей просят указать, на какие продукты у ребенка аллергия".

По словам Алеси, дети в Норвегии гуляют в любую погоду, причем крох до 3-х лет обязательно укладывают спать на улице в колясках даже зимой. Родителей для этого просят купить специальный спальник. Старшие, 3—6 лет, в группе спят на полу, на специальных матах. Раз в неделю детей возят в "тур": за город, в библиотеку. Для этой цели для малышей есть специальная тележка.

"Меня поразило отношение воспитателей к деткам. Особенно к тем, которые только привыкают к садику, — рассказывает Алеся. — Ребенка могут часами носить на руках, пока он не успокоится или не вернется мама. Моя малышка очень ручная, но в саду настолько внимательно к ней относились, что сейчас она ходит туда с огромным удовольствием! В группе обычно 24 ребенка и 4—5 воспитателей. То есть один взрослый приглядывает за 5 детьми максимум".

Свой транспорт. Гулять ездят на тележках.

Скромно и со вкусом. Все играют вместе.

БОЛГАРИЯ: С РОДИТЕЛЕЙ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ

Болгарские госсадики очень похожи на "наши", но здесь принципиально не берут денег с родителей. Поэтому выглядят они довольно скромно. "Распорядок дня здесь, как у нас, — рассказывает жительница Софии Ирина Шишковская. — Но в группах не больше 10 детей. Как только на улице холодает, на улице никто не гуляет. Если вы хотите на день рождения ребенка принести торт, то нужно обязательно показать, что он "лицензированный", то есть куплен в магазине". Государственный садик стоит недорого — 48 левов (720 грн) в месяц, частные дороже — от 300 левов (4500 грн).

Похожи на наши. Когда холодно, на улице не гуляют.

АНГЛИЯ: ДОРОГО И БЕЗРАЗЛИЧНО

Садики тут баснословно дорогие, ясель государственных нет. Так, госсадик может стоить 900 фунтов (30 600 грн) в месяц, в частном один только день обходится в 80 фунтов (2700 грн). Поэтому многие британцы стараются как-то выкручиваться до 4-х лет, пока ребенок не пойдет в школу: оставляют на бабушек-дедушек, дежурят по очереди. Но после 3-х лет есть еженедельные бесплатные 15 часов для посещения сада. "Еду обычно приносят с собой, и никого не волнует, что ребенок ест гамбургеры, шоколад и печенье на обед, — рассказывает Юлия Кристиан. — Спален, как и обязательного тихого часа, нет. Если малыш устал, ему постелят в игровой на полу. Тут не принято кутать детей: они ходят в курточках нараспашку, без носочков и т. п. Также здесь спокойно относятся к болезням: невысокая температура, сопли и кашель совсем не повод прогуливать садик. На подобные симптомы тут никто не обращает внимания".

ГЕРМАНИЯ: ВСЕВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Исторически так сложилось, что садики Восточной и Западной Германии отличаются. На востоке гораздо больше государственных садов: там сохранилась база от советских времен. Причем они абсолютно бесплатные. Как правило, в группе около 10—12 разновозрастных детей и два воспитателя. Тут принято, чтобы старшие дети помогали младшим — считается, что так они лучше развиваются. Кстати, их тут совершенно не учат: дают возможность насладиться детством.

"На первый взгляд, в группах царит полная анархия, — рассказывает жительница Берлина Мария Кузнецова. — Дети собираются в "утренний круг", разговаривают с воспитателем, а дальше — никаких занятий формата "сели все дружно за стол и все вместе лепим грибочки".

Взрослые подзывают к столу то одного, то другого ребенка, рисуют с ним, лепят и так далее. На улице играют все вместе, никаких отдельных зон для каждой группы не предусмотрено. Часто ездят на экскурсии, и не только в парк и музеи, но и в разные другие места: в больницу, на работу к маме, в прачечную, на пожарную станцию и т. д.

Столовой тут не предусмотрено: дети раскладывают столики и потом сами убирают за собой. Горячий прием пищи только один — обед. Иногда садики кормят фруктами и полдником, иногда просят приносить завтрак с собой. Если у ребенка аллергия или специфические предпочтения, то разрешают приносить еду из дома и отдавать воспитателям — ее в обед разогреют. Спальни тоже нет: после обеда детей укладывают на матрасики, а не на кровати. Спать в тихий час необязательно: достаточно тихо полежать под сказку, а потом можно вставать и тихонько играть в соседней комнате".

Учат самостоятельности. Интерьер этому способствует.

КИТАЙ: САДЫ БЕЗ СТЕЙН И В ОНЛАЙНЕ

Тут есть и государственные, и частные садики, и они очень отличаются друг от друга. Если первые похожи на украинские, то во вторых реализован европейский подход. Госсадик стоит около 300 юаней (1200 грн) в месяц, частный — около 1500 юаней (6000 грн).

"Дети в садиках постоянно куда-то ходят и что-то делают, — рассказывает жительница Пекина Юлия Смаль. — В Китае это называется "социальные активности". Например, могут организованно на школьном автобусе поехать покупать продукты. Есть даже специальные магазины, где дети учатся это делать. Могут поехать в гости в другой садик, поиграть вместе, а через неделю — ждут ответный визит. Интересная особенность — детсадовское здание: оно представляет собой систему открытых галерей, с крышей и поручнями, но стены тут не предусмотрены. Дети постоянно как бы на улице, при любой температуре".

Открыты садики до 16:00, при том что основная часть родителей работает до 21:00. После этого времени можно оставлять ребенка в специальных вечерних школах, но обычно детей забирают бабушки и дедушки.

Сидеть в группе не принято: детвора разбредается по территории и занимается чем хочет. Одни приносят с собой ролики или велосипеды и катаются по всему садику. Другие — рисуют или лепят. Садик охраняется, поэтому такая свобода безопасна. К слову, у каждого садика есть сайт, на котором воспитатели постят фотографии и видео, чем занимаются дети. Все вместе собираются только на уроках. Каллиграфии, английскому, математике и чтению учат даже самых маленьких. Дети спят на кроватках, но они такого дизайна, что складываются одна на одну пирамидкой, и на время сна их раскладывают. В ясельной группе 14 детей, за ними следят 3—4 человека: преподаватели и нянечки.

Контроль. Родители наблюдают за детьми через интернет.

ИСЛАНДИЯ: ОБЯЗАТЕЛЕН "УСАТЫЙ НЯНЬ"

В Исландии с рождаемостью все в порядке, детсады заполнены на 100%, поэтому будущим родителям рекомендуют записывать ребенка еще во время беременности. На сайте городских услуг можно оставить запрос, в котором, помимо информации о малыше, необходимо указать три желаемых детсада (ориентир — близость к дому). Подавая заявку, также указывают количество предположительных часов, которые ребенок будет проводить в саду — от этого зависит стоимость. "Мы оплачиваем 7 часов в день. Это 25 тысяч крон (6100 грн) в месяц, — рассказывает житель Рейкьявика Константин Строгинов. — 15 тысяч из них — плата за время, 10 тысяч — за питание. Для многодетных семей, одиноких матерей, студентов и инвалидов существуют скидки".

В детсаду все очень скромно и утилитарно. Группы часто объединяют, особенно зимой, когда много детей болеет. Они размещены в трех одинаковых по величине залах и соединены общим коридором. В залах дети едят, спят и играют. Кушают все за одним столом, спят на матрасиках. Кроватей и постельного белья нет: только подушечки и пледы. "До нижнего белья не раздевают: спят, в чем играли, но если одежда испачкалась, переодевают в чистую сменку. Спать не принуждают. Если по поведению ребенка ясно, что он не уснет, его просто отводят в другую комнату. Что мне понравилось, так это возможность провести с дочкой в саду все время в первые дни адаптации. Я мог посидеть в комнате отдыха, почитать газеты, выпить кофе или просто быть рядом. Зная, что Ева плохо засыпает, мне позволили уложить ее самому. Я ходил с ней, пока она не привыкла, — вспоминает Константин. — Еще одна интересная деталь: в каждом саду обязательно должен быть хотя бы один мужчина-воспитатель. Осенью у нас был один молодой "усатый нянь", который, кроме всего прочего, еще и играл детям на гитаре. Когда он ушел в другой детский сад, на его место сразу нашли другого мужчину, тоже с гитарой".

Тихий час. С папой не страшно.

Фишка. Музыкальные занятия.

Подготовка к Хеллоуину. Родители принимают участие.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: МИНИ-САДИКИ БУКВАЛЬНО НА КАЖДОМ ШАГУ

Больших детсадов тут нет принципиально. Зато очень много маленьких, частных, расположенных в пешей доступности от дома. Иногда через каждые 50—100 метров есть садик! Как правило, они занимают 1—2 квартиры на первом этаже, также им выделяют небольшую территорию для прогулок.

Ирина Грачева из Кореи, у которой внучка ходила в такой сад, рассказала: "Повсеместно в садиках — теплые полы. Спят на матрасиках, которые после сна сворачивают. Детей берут совсем маленькими, с шести месяцев. Для них — своя комната, в которую не пускают старших детей. В группе, как правило, не больше четырех человек. Обычно самым маленьким еду приносит мама, а деткам постарше готовит повар. На каждого ребенка заводят отдельный альбом, куда воспитатель записывает каждый его шаг: во сколько проснулся, что покушал и т. д. В течение дня воспитатели присылают маме фото и видео на телефон, чтобы она знала, как ребенок себя чувствует в саду. Также каждому выдают личные рюкзачки, в которые родители складывают сменную одежду, памперсы, любимые игрушки. Дети постарше часто выбираются в "туры": ходят в магазины, библиотеки, музеи. Персонал тут очень грамотный, и малыши буквально за пару недель привыкают к новому распорядку жизни. Некорейских мам поражает, что дети тут вообще никогда не плачут: воспитатели умеют их занимать, развлекать, поэтому они очень быстро привыкают к саду и ходят туда с удовольствием".

Цена для ясельной группы невысокая: первый взнос — около 100 долларов (2900 грн), ребенка проводят по каким-то реестрам и все — остальные услуги бесплатны. Дело в том, что детское пособие, которое выплачивает государство, после того как ребенок идет в сад, перечисляют непосредственно туда. В старших группах платят только за питание.

Познавательные "туры". Детей водят в магазины и музеи.