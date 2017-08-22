В Виннице откопали немецкий сейф с тремя шифрозамками
Вместе с сейфом в котловане нашли также керамику с изображением "Звезды Давида" и несколько серебряных немецких монет
Вес сейфа около 500 килограммов. Фото: vezha.vn.ua
Вес сейфа около 500 килограммов. Фото: vezha.vn.ua
Вес сейфа около 500 килограммов. Фото: vezha.vn.ua
Вес сейфа около 500 килограммов. Фото: vezha.vn.ua
Вес сейфа около 500 килограммов. Фото: vezha.vn.ua
Вес сейфа около 500 килограммов. Фото: vezha.vn.ua
В Виннице на улице Магистратской местные жители вместе с археологами нашли немецкий сейф времен Второй мировой войны.
Об этом в комментарии vezha.vn.ua рассказала заведующая сектором археологии Винницкого областного краеведческого музея Ольга Грабовская.
"Это действительно немецкий сейф – на нем видны три замка с шифром, на которых немецкие надписи. Сейчас мы даже не догадываемся, что там может быть внутри, нужно открывать", – сказала Ольга Грабовская.
Сейф привезли на задний двор Винницкого областного краеведческого музея – находку везли грузовиком, ведь ее вес – около 500 килограммов. Вместе с сейфом в котловане нашли также керамику с изображением "Звезды Давида" и несколько серебряных немецких монет.
Находку охраняла полиция, вокруг сейфа собрались работники музея.
"Такая находка действительно редкая, на моей памяти это первый немецкий сейф, найденный в Виннице, – говорит Ольга Грабовская. Открыть его "штатным" способом не получится – время сделало свое дело, металл очень окислился. Будем применять специальные инструменты, чтобы минимально повредить сейф, потому что и он сам по себе представляет историческую ценность".
Предмет весь покрыт ржавчиной и землей: сначала его должны тщательно почистить и потом приступить к открытию. На дверце сейфа видны три шифрозамкы с сохранившимися буквами.
Напомним, ранее под Полтавой археологи обнаружили скифское золото.
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