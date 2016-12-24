История аренды насчитывает немало веков. Уже во II веке до н. э. люди могли взять напрокат землю, домашний скот и даже раба. В наше время количество предложений по аренде товаров и услуг выросло в разы. С каждым годом в тренд в Украине входит привычка не покупать вещи, а одалживать их на время либо брать напрокат: будь это книга, елка или кофеварка. Спрос на аренду вещей вырос настолько, что в Украине появились целые компании, которые почасово сдают в аренду почти все что угодно. Сами же арендаторы считают такую услугу не вынужденной или же "кризисной" мерой, а спасением от ненужных хлопот. Человеку нет необходимости приобретать бесполезную вещь, которая занимает лишнее место в доме. Прокат экономит и деньги, и время: чтобы не выбирать нужную вещь в магазине, арендаторы предпочитают заказывать товар с доставкой на дом.

"Сегодня" выбрала самые необычные удивительные предложения об аренде, которые можно встретить в Украине и за рубежом.

ФАУНА: ЛЕВ НА ЧАС, УДАВ НА МЕСЯЦ

Большой популярности в Украине набирает сервис проката животных. Ассортимент предложений при этом очень широк. В аренду сдаются любые звери: от черепахи до молодого льва. Так, для фотосессии можно взять напрокат взрослого удава, лису, рысь или игуану. По словам арендодателей, особым спросом среди новобрачных сегодня пользуются филины и львята. Часто заказывают зверей и на корпоративы. Но на подобные мероприятия с животным-экзотом обязательно выезжает эксперт, который присматривает за зверем в течение праздника. "Как-то к нам работу привезли енота Сеню, — говорит киевлянка Елена. — Он целый день гулял по офису и объедался черешней. Но взять его на руки без помощи опытного человека не удавалось — зверек был слишком тучным". Такой прокат весьма недешев: арендовать енота можно за 1600 грн в час, удава за 1200 грн/час, а львенка — 10 тыс. грн/час. "В арендованные часы человек может делать со зверем все, что он хочет: играть, фотографироваться или гулять. Эксперт лишь следит, чтобы животному не навредили", — говорят в агентстве.

В Швейцарии особым спросом пользуется прокат коров.

Интересует украинцев и аренда животных на дом. Например, в новогоднюю ночь — сейчас это особенно актуально — можно взять напрокат живого петуха в костюме Деда Мороза. Стоимость такого "комплекта" 1800 грн (1000 грн за птицу, 800 грн за комбинезон-штаны петуха и шапку Деда Мороза. — Авт.).

"Обычные цены на аренду животных в Киеве начинаются от 150 грн за 2 часа, но к Новому году цены очень выросли из-за большого спроса, — рассказала "Сегодня" прокатчица животных Ксения. — Цена зависит от многих факторов. Каждое животное имеет свои потребности. Не все могут работать на свежем воздхе, как, например, рептилии, которые требуют определенной температуры, они стоят дороже", — говорит она.

Есть в Украине и предложения о долгосрочной аренде экзотики. "Иногда дорогая зверушка оказывается капризом ребенка и надоедает ему через месяц. А в другой раз выясняется, что животное вызывает у малыша аллергию. На такой случай мы предлагаем перед покупкой взять питомца на один месяц в лизинг. То есть во временное пользование с возможностью оставить его навсегда. Для лизинга есть попугаи какаду, обезьяны, удавы, хамелеоны, белки, бурундуки, черепахи и африканские ежики", — говорят прокатчики. Однако перед подписанием договора нужно обязательно убедиться в том, что у прокатчика есть все разрешительные документы на животное и здоров ли зверек.

Сдают животных напрокат и в других странах. Например, в США можно взять собаку напрокат на несколько дней — нужно только подписать договор об обязательном выгуле и кормлении пса. В Японии же практикуют прокат домашних любимцев для жизни в квартире: на год можно взять и кошку, и черепаху, и хомяка. А в Швейцарии можно даже взять напрокат корову — и получать от нее каждый день парное молоко!

ПРИРОДА: ПРОКАТНЫЙ ОСТРОВ ИЛИ РЕКА

В Украине можно арендовать и природные ресурсы, например, — реку или озеро. Для начала нужно понять, что согласно закону, "земля, ее недра водные и иные природные ресурсы являются объектами права собственности народа". Иными словами, купить водоем нельзя, поэтому у нас покупают и продают право на аренду водоемов. Стоимость аренды зависит от места и качества водоема. Это может быть небольшой зарыбленный пруд под Полтавой от 10 тыс. долларов за 5 лет аренды или озеро за 100 тыс. долларов в Запорожской области. Самый дорогой украинский водоем напрокат — природное озеро "Рай" в Берегово Закарпатской области — его можно арендовать за 1 миллион долларов на 20 или 49 лет.

Берут напрокат природные богатства и за рубежом. Только в начале этого года в Беларуси разразился скандал из-за решения местных депутатов, которые отдали в аренду... реку Днепр. В компании, арендовавшей реку, оправдывались, что это, мол, только на пять лет и только часть реки — просто чтобы рыбу ловить. Теперь на отрезке Днепра от границы города Рогачева до границы Жлобинского района запрещена ловля рыбы с лодки и сетью, но можно бесплатно купаться. Интересно, что в мире существуют и вовсе интересные предложения, такие как аренда острова в океане. Острова сдают напрокат в различных местах планеты: Сейшельские острова, Фиджи, Французской Полинезии, Британской Колумбии или коралловые атоллы Большого Барьерного рифа. Срок аренды, как правило, составляет несколько дней. Но наиболее состоятельные клиенты заказывают острова даже на несколько месяцев. Правда, аренда частных островов по карману разве что очень богатому человеку. Такая аренда стоит от 330 тысяч долларов за неделю. Один из самых бюджетных вариантов — остров Гуана в Карибском море, недельная аренда которого — "всего" 88 тысяч долларов на неделю.

В океане. Прокат острова обойдется от $88 тысяч за неделю.

СИМВОЛИКА: ФЛАГИ СТРАН, ПИРАТОВ И ПОЛИТСИЛ

Можно взять напрокат и государственную символику. Например, флаги и гербы Украины, Беларуси, США и других стран. По словам прокатчиков, активность Украины в международном сообществе в последние годы принесло флажному производству немало прибыли. Государственные знамена регулярно берут напрокат организаторы международных мероприятий: конференций, семинаров и выступлений. Среди клиентов компаний выступают как госорганы, так и обычные украинцы. "В этом году мы обслуживали правительственное мероприятие, посвященное Дню Знаний. Обеспечивали их флагами стран-участниц. А для тематических вечеринок многие охотно арендуют пиратские флаги с "Веселым Роджером", флаги из фильмов, например, факультетские из "Гарри Поттера" и растаманские флаги Ямайки с Бобом Марли", — рассказал нам арендодатель флагов Андрей. Но чаще всего, по словам прокатчиков, сегодня украинцев интересует прокат флага Украины и некоторых политических партий, которые иногда изготавливают даже на заказ. Стоимость аренды знамен размером 150 х 90 см от 60 до 80 грн/сутки за флаг, 100—150 грн за флаги городов и организаций. Дополнительно нужно заплатить за 35 грн за флагштоки. О возможном использовании символики на митингах и протестах в компании знают. "Условиями аренды не запрещается выносить флаг на улицу, не ограничиваем и объемы заказа. Можем сдать напрокат хоть и 200 желто-голубых стягов за один раз. Но в договоре четко прописано: если порвете или испортите инвентарь — штраф 600 грн за штуку", — рассказали нам арендодатели.

С флагом на выход. Стяги пользуются спросом у политсил.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ТРАМВАИ, ФОНАРИ И ОГРАДКИ

Одна из популярных услуг — трамвай напрокат. Например, в столице можно прокатиться на трех экскурсионных трамваях, которые следуют по маршрутам от Контрактовой площади до Пущи-Водицы, Оболони или Героев Днепра. Аренда вагона "Фуршет" стоит 1,5 тыс. грн за 3 часа, прокат кафе-вагона по будням — 2,4 тыс. за 3 часа, в выходные — 3 тыс. за экскурсию. (Покупать места в розницу выйдет дороже, от 170 до 200 грн с человека. — Авт.). Кафе-вагон имеет 21 посадочное место, гардероб и музыкальный центр. Такие же трамвайчки сдаются в аренду и в других городах, например, в Одессе и Днепре. Еще один необычный объект, который регулярно сдают в аренду, — фонарный столб. Правда, не для освещения, а только для того, чтобы на нем разместить рекламу. Цена вопроса: 600—700 грн/месяц для Киева, 200—500 грн — для регионов, но, судя по количеству рекламных объявлений в наших городах, — спрос огромный. А организаторам всяческих мероприятий с участием знаменитостей и устроителям свадеб частенько приходится брать напрокат оградительные столбики — простенькие обойдутся по 60 грн в сутки, а вот за хромированные или с позолотой и с пышными лентами придется выложить 200 гривен и больше.

Эх, прокачусь. За 3000 гривен можно стать "хозяином" трамвая.

РЕКВИЗИТ: БИГУДИ ИЗ СССР И БУЛАВА

Популярны в Украине и сервисы, предлагающие в аренду широкий ассортимент реквизита для оформления фотозон или тематических вечеринок, дней рождения или свадеб. В последнее время пользуются популярностью бутафорские торты, из которых внезапно выпрыгивает танцовщица — такой "десерт" обойдется от 2000 грн/час. Часто берут на­­прокат костюмы и предметы из прошлых эпох. Для праздника в этностиле можно арендовать булаву казацкого гетмана за 360 грн в сутки, стог сена за 250 грн, плетеный забор и глечики (от 300 грн) и даже вышиванку. "Одолжить" рубашку на день сейчас можно от 70 до 500 гривен в сутки, в зависимости от качества. А можно организовать костюмированную фотосессию или вечеринку в стиле "пиратов Карибского моря" — набор реквизита стоит до 1500 грн/час. За эти деньги можно арендовать якорь от корабля, штурвальное колесо, пиратский сундук, корабельную пушку, рыбацкую сеть и пороховую бочку. Кроме то­­го, напрокат сдают и рек­­ви­­зит эпохи СССР. Так, за 50 гривен в сутки можно арендовать десяток металлических бигуди, а за 420 грн даже бюст Ленина (высотой 80 см. — Авт.). А те, кто до сих пор ностальгирует по СССР, за 1100 грн/сутки могут снять чугунную батарею, переделанную в со­­суд для розлива алкогольных напитков.

Красота по-советски. За бигуди берут 50 гривен в сутки.

МАЯК И ПОСОЛЬСТВО

Многие дипломатические ведомства — посольства или консульства — часто работают на арендованных квадратных метрах. Например, народный депутат Ольга Богомолец согласно поданной е-декларации за 2015 год заработала 148 тыс. грн дохода от сдачи в аренду помещения для посольства США. Случается даже, что посольства "забывают" платить вовремя за аренду и договор приходится разрывать — в октябре 2016 года из-за непродления договора аренды и необходимости переезда генконсульство РФ в Канаде даже временно не принимало граждан. А в приморских странах туристам предлагают взять в аренду настоящий маяк. А в Хорватии можно снять там жилье, например, аренда маяка Палагружа в Адриатическом море стоит $200/сутки; на других маяках цена может достигать до $400/сутки. При этом минимальный срок аренды — 7 ночей.

Маяк за $400 в сутки.

В МИРЕ: БАЛКОН ДЛЯ САЛЮТА И ЛУЧИ СЛАВЫ

За границей ассортимент проката богат необычными предложениями. Например, в России можно снять не всю квартиру, а только балкон. Как правило, в престижных районах, например, с видом на Тверскую. "Сдам балкон с видом на Красную площадь на время салюта", — гласят частные объявления перед праздниками. Полюбоваться фейерверком с балкона обходится человеку более 2 тыс. грн за 10—15 минут.

А в Шотландии туристам предлагают арендовать килт за 3—5 фунтов, который обойдется в разы дороже в случае его покупки (от 130 фунтов стерлингов). Поэтому примерить "юбку" предлагают на время, например, для фотографии. В США можно взять напрокат... лучи славы. За определенную плату человека может весь день преследовать толпа папарацци и журналистов. По окончании звездного часа заказчик получает фотографии и видео о том, как его преследовали. Затем с помощью одного из снимков создается обложка глянцевого журнала с портретом "звезды".

А вот португалец Карлос Гил придумал сдавать в аренду самого себя в качестве паломника. Дважды в год мужчина пешком идет из родного города Кашкайс в город Фатима, где, по преданию, в 1917 году святая Дева Мария явилась трем детям-пастухам. Сегодня паломники мечтают попасть в храм, построенный на месте чуда. А Карлосу Гилу поручают посетить этот храм и прочитать в нем молитвы. Дорога в 160 километров занимает больше недели. При этом из каждого города, где останавливается Карлос, он отправляет открытки своим заказчикам. Стоимость услуг паломника — 2500 евро. Зато заказать услугу можно из любой страны, ведь предприимчвый паломник принимает кредитные карты. А в Китае предлагают совсем недорого взять в аренду шлепанцы-вьетнамки. Услугу предлагают на каждом входе в метро специально для тех, кто в толпе случайно потерял свою обувь.

Америка. Мож­­но взять на­­прокат собственных папарацци.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ: МУЖ НАПРОКАТ, ДРУГ НЕДОРОГО

Новинка на рынке проката — аренда людей и даже целых семей. Но не стоит бояться — о рабстве речь не идет. Просто идея сдачи в аренду целой семьи зародилось в Японии, где придумали таким способом подбодрить одиноких людей. Стоимость "родственников" на рынке "душевного тепла" стоит немало: от нескольких сотен долларов в час, но говорят, оно того стоит. Когда одиночка возвращается с работы, его должна встретить улыбчивая "жена" и накормить вкусным ужином, а "дети" должны показать свои игрушки и рассказать, как у них прошел день. В Европе же распространена аренда "бабушки", которая почитает ребенку сказки, испечет пирожки и посидит с ним, пока родители на работе.

В Украине популярны "мужья на час". За 200—500 грн на дом можно вызвать помощника по домашним делам, который починит мебель или исправит проблему с водопроводным краном. Растет популярность и услуги "друг напрокат". В Украине для этой цели даже появилась компания, которая создала новую социальную сеть для знакомства с друзьями. Пользователь, который ищет друга, может создавать события и ждать, пока кто-то откликнется на участие в них, Как правило, встречи с другом сначала проводят в кафе. Потом можно вместе проехаться на шопинг, покататься на велосипеде и даже попросить помочь при переезде. Правда, за услуги "друг" может попросить дополнительную оплату. Для заказа такой "аренды" клиент должен быть совершеннолетним, не должен употреблять алкоголь, а также не настаивать на интимных отношениях. Общение оплачивается по часам.

Новинка. В Украине берут напрокат "мужей" для мелкого ремонта.