Трагедия в Княжичах: новые версии и детали

Ужасное и загадочное массовое убийство полицейских в Княжичах под Киевом продолжает будоражить умы людей, СМИ и соцсети. Напомним, по официальной версии властей, в недостроенном доме оперативники угрозыска и силы подкрепления в виде отряда спецназа КОРД устроили засаду на банду, грабившую богатые особняки. Однако сработала сигнализация в соседнем доме. Туда прибыла одна, а затем и другая группы полиции охраны. Первая группа захватила разведчиков, работавших на розыск, остальные оперативники и спецназ решили, что это бандиты задержали заложников, не распознали машину охраны и открыли огонь. В итоге пятеро полицейских скончались сразу, шестой — в больнице.

Настоящих же бандитов схватили позже. Среди них оказался и бывший сотрудник УБОП Игорь Касьян, в свое время награжденный за участие в раскрытии "оборотней" (в частности, он охранял главного обвинителя банды Юрия Нестерова). Напомним, банда, куда входили бывшие и действующие сотрудники МВД, похищала и убивала людей. Руководил ею экс-подполковник УБОП Игорь Гончаров. "Оборотни" были разоблачены в 2002 году благодаря показаниям Нестерова. Впоследствии Юрия, несмотря на все заслуги, тоже арестовали и судили. Недавно он вышел на свободу по "закону Савченко". "Сегодня" разыскала Юрия, который согласился дать нашей газете эксклюзивное интервью. Его рассказ дополнила его супруга Тамара, являющаяся также юридическим представителем интересов Юрия (они поженились в то время, когда Нестеров находился в изоляторе СБУ, ожидая отправки в колонию после приговора).

Как напомнила Тамара, Нестеров по суду получил 10 лет 6 месяцев заключения. Из них четыре года он провел в СИЗО СБУ. А в 2013 году поехал на зону. Содержался поначалу на особом режиме, в камере, на этаже, где сидят пожизненно заключенные и так называемые особо опасные, то есть осужденные по наиболее тяжким статьям УК. (А другой член банды "оборотней" Павел Кеппель, получивший 15 лет, до сих пор сидит в Славяносербской колонии на территории "ЛНР". Кстати, он — единственный из "оборотней", кто пока остается за решеткой, не считая двоих, получивших пожизненное заключение.) И Тамара, и сам Юрий считают, что не зря ходили упорные слухи об оставшихся на свободе "оборотнях" высокого ранга, которые хотели (а может, и сейчас еще хотят) отомстить Нестерову, без показаний которого банду не могли бы арестовать и судить.

— Юрий, вы чувствовали опасность, когда находились в заключении?

— Приведу пример. Человек, с которым я два года сидел в камере (мы были только вдвоем), под конец моего там пребывания сказал мне: "Юрец, а ведь меня посадили к тебе, чтобы я тебя "уработал" (то есть прикончил. — Авт.). Я спрашиваю, мол, так чего не сделал? Он говорит: "Я — человек, вижу, что и ты — человек, потому и не сделал ничего". Кстати, в нашей камере круглосуточно работала видеокамера. Ее поставил, разумеется, режим, но я был очень доволен, а они пожалели. Ведь при таком контроле мне нельзя было ничего подбросить или в чем-то меня безосновательно обвинить, все записывалось. Поэтому я ни на шаг не отступал от инструкций и внутреннего распорядка.

— Потом Юру, после всех наших жалоб и ходатайств, при наличии предусмотренной законом льготы по отбытии определенной части срока и "правильном" поведении заключенного, все же перевели на средний режим в другой город, — говорит Тамара. — Да и тюрьма с удовольствием, на наш взгляд, избавилась от такого хлопотного заключенного. Это было в сентябре 2015 года. А, как известно, в декабре 2015-го был принят так называемый "закон Савченко". Напомню, что, согласно этому документу, каждый день в СИЗО до суда засчитывается за два. Юре оставалось на то время сидеть еще четыре года. Срок пересчитали и установили дату выхода на волю: 15 июня 2016 года. И в 8:00 в этот день я уже встречала мужа на свободе, на выходе с зоны! Формально же считается, что он отсидел полный срок, как говорят, "до звонка", так как никаких амнистий, условно-досрочных выходов по его статьям не полагается.

— Слава Богу, это все позади, — продолжает Юрий. — Друзья, а у меня их немало оставалось все это время, поддерживали меня в тюрьме и Тамару на воле, особенно с рождением ребенка, помогли мне с устройством. Сейчас я занят в среднем бизнесе, связанном с лесопереработкой.

В изоляторе СБУ. Тамара и Юрий только что стали мужем и женой.

— Сейчас опять вспоминают банду "оборотней", но уже в связи с расстрелом в Княжичах. Один из членов банды, которую там поджидали оперативники, — Игорь Касьян, — будучи сотрудником УБОП, когда-то вас лично охранял. Расскажите о тех временах.

— Всякое бывало... Меня арестованные "оборотни" даже пытались обвинить в… убийстве Гонгадзе, причем еще до писем Игоря Гончарова, которые он написал перед смертью. По этому поводу меня даже допрашивали двое уважаемых следователей высокого ранга из ГПУ, и это я им дал наводку, где искать истинных убийц журналиста. Я назвал автомобили, на которых ездили люди Пукача, потому что ранее они же следили и за мной, а я их засек!

Объясню подробнее. В 2000 году, когда пропал Гонгадзе, за мной следила "наружка", но по делу будущих "оборотней". В те дни у банды был прокол, засветились Олег Свердлов и Тарас Вознюк после похищения бизнесмена Гельфанда. И в доме, куда должны были привезти Гельфанда, была милицейская засада. А за людьми, связанными со Свердловым (в том числе за мной) следила "наружка" Пукача. Но "оборотни" что-то узнали и привезли похищенного в другое место. Однако в журналах "наружки" есть запись о слежке за мной в день похищения Гонгадзе, так что милиция сама создала мне алиби. А потом я вообще уехал в Германию. Об этом я и рассказал следователям ГПУ, дав им ниточку к сотрудникам Пукача.

Когда речь зашла о моей охране, я попросил такую, чтобы отпугивать не только бандитов, но и определенных сотрудников МВД, которые были заодно с бандитами. В итоге появилось постановление следователя Олега Гарника о моей охране, которую возложили на столичное УБОП. Это был, по-моему, конец 2003 года. Руководство охраной было поручено офицерам Игорю Касьяну и Владу Кошмякову. А в подчинение себе они взяли четырех бойцов "Сокола", которые всегда были со мной (поочередно). Касьян и Кошмяков все контролировали, а часто и физически меня сопровождали. Случалось, и без "Сокола", как в том случае, когда на нас с Кошмяковым совершили покушение. В нас бросили гранату и пытались еще расстрелять. А Кошмяков отстреливался из травматического пистолета, другого в тот момент не было. Меня тогда здорово контузило, попал в больницу... Поэтому слухи о том, что, мол, покушались не всерьез, только хотели попугать или предупредить, это ерунда. Нас конкретно пытались убить. Потому и жил я в разных местах, на съемных (за мой счет) квартирах, часто их менял в целях безопасности. С этой же целью я никогда не говорил по мобильному телефону и даже по домашнему аппарату, если бывал у родных.

На свободе. Супруги Нестеровы сразу после выхода Юрия с зоны.

— Что можете сказать об Игоре Касьяне?

— Он был весьма суровый, строгий, я бы сказал, субординированный офицер. На меня первое время смотрел, как на преступника, хотя прекрасно знал обо всем, что происходило. Да, я тоже преступил закон, но надо же понимать, при каких обстоятельствах, под каким давлением… Со мной держался поначалу Касьян отстраненно, на дистанции. Мне по-человечески ближе был Кошмяков. Но позже как-то все наладилось. Я доверял Игорю, у него был ко мне абсолютный доступ, так что обвинить его в связях, например, с "оборотнями", я не могу. Так же, как и Влада. Если бы они захотели или выполняли бы чью-то злую волю, со мной могло бы произойти все что угодно. Отравился пирожком, упал с лестницы, повесился… Но этого не произошло, значит, не зря доверял.

— Касьян много сделал для охраны Юрия и, позже, когда Юру арестовали, для моей охраны, да и просто в жизни помогал, — добавила Тамара. — То есть Касьян и Кошмяков курировали мою охрану, а физически, после покушения на меня, охраняли ребята из "Сокола". Кстати, следствие по моему делу не раз пыталось получить от меня показания против Касьяна и Кошмякова, мол, а не они ли имеют отношение к покушению? Но я таких показаний не дала. Офицеры тогда работали профессионально. Ну а давать оценку сейчас Касьяну я не могу.

— Лично я до сих пор не могу поверить, что Касьян оказался в какой-то банде, связанной с Княжичами, — продолжил Юрий. — Он — человек, который десять раз все взвесит, прежде чем сделает. И, на мой взгляд, никогда не пойдет на то, что может разрушить его жизнь, семью, за что он потом может понести тяжелое наказание. Для него всегда было очень важно мнение о нем окружающих, особенно друзей, и честь офицера — не пустой звук. Не верю, что за несколько лет он так изменился, что сам стал бандитом. Да ему это просто ни к чему, у Игоря обеспеченная семья, хороший бизнес у жены.

Кстати, я в свое время знал и другого арестованного по делу "банды из Княжичей", Костю Березовского. Он — очень честный человек, на мой взгляд, поэтому в его причастность к банде я не верю. Чего греха таить, было время, я иногда предлагал Косте сомнительные сделки. Но он всегда от них отказывался, занимался честным бизнесом. Словом, не верю, однако все же ручаться за этих, да и других людей, сегодня не стал бы, в жизни всякое бывает…

Думаю, со временем все прояснится. У меня в жизни ведь тоже был момент, когда за 10 минут судьба перевернулась, я оказался связанным с "оборотнями". Имею в виду двойное убийство в 1996 году в селе Счастливом под Киевом. Оно было совершенно неожиданным для меня, приехали вроде просто поговорить с бизнесменом о возврате долга, а Рыжий (Валерий Мельников, получил пожизненное. — Авт.) внезапно убил жену, а потом и мужа… И я поневоле стал соучастником. А руководил всем этим Гончаров, глава банды "оборотней", тоже сотрудник УБОП… Конечно, над ним тоже были шефы… Если бы тщательно проверили следы хотя бы оружия, табельного, но якобы утерянного, которое Гончаров свободно менял, они бы обязательно привели к людям, которые на самом деле руководили "оборотнями" и все организовали. Даже в материалах дела есть официально ряд "неустановленных лиц" этой банды. Я как-то посчитал, их около 15. Среди них, уверен, есть те, кому подчинялся Гончаров, кто на самом деле создал "оборотней" для решения своих задач. Эти люди на свободе...

Дом убийц. Здесь, в Броварах, "оборотни" держали своих жертв.

РАССТРЕЛ: ВЕРСИИ ЧП В КНЯЖИЧАХ

Расследование событий в Княжичах продолжается, однако официальных новостей пока нет. Поэтому мы обратились к своим экспертам, которые высказали ряд версий. В частности, по одной из них, бандиты, совершавшие разбои и грабежи, попали в поле зрения правоохранителей несколько недель назад. Вышло это случайно. После одного "дела" банда бросила угнанный под эту операцию автомобиль. Но, видно, тщательно не обыскали бандиты эту машину. Полиция обнаружила в салоне завалившийся куда-то чек из супермаркета, причем клиент расплатился банковской картой. По карте установили владельца, и к банде потянулась цепочка… Отсюда следует вывод: вероятно, к моменту событий в Княжичах полиция знала состав банды поименно, в том числе — бывших правоохранителей, уровень их подготовки. Тот же Касьян — опытный оперативник, хороший организатор, прилично владеющий оружием. Возможно, в банду даже внедрили "крота", потому и знали о готовящемся нападении на дом в Княжичах. Не исключено, что полиция потому и открыла такой бешеный огонь на поражение, ибо боялась профессиональной "ответки".

Известно, что полиция охраны задержала разведчиков, пройдя по их следам от вскрытого в обитаемом доме окна. Были невнятные сообщения, что, мол, в дом заглядывали неизвестные, возможно, бандиты; сработала сигнализация, вот охрана и приехала. Но, скорее всего, считают эксперты, в дом заходили не бандиты, а те же разведчики. Есть версия, что это были "установщики", то есть представители службы в МВД, занимающиеся негласным проникновением в здания и установкой там видео- и аудиоаппаратуры. Вот их-то, по их же следам, и нашли охранники. Впрочем, другой эксперт считает, что такое вряд ли могло произойти, так как негласное проникновение всегда заранее согласовывается с разными заинтересованными службами, той же охраной, чтобы на время проникновения отключить сигнализацию. Но это если все официально и как положено. Если же имела место самодеятельность розыска или разведки, то все может быть...

Как известно, недавно и. о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что погибшие в машине сотрудники ведомства были расстреляны все одним человеком. И этот человек мертв, добавил Троян. Очевидно, имелся в виду руководитель группы КОРД Виталий Валецкий. В этой связи наш источник предполагает, что расстрел полицейской машины мог быть спровоцирован. То есть стоявший рядом сотрудник КОРДа был сначала ранен выстрелом какой-то "третьей силы": не охраной и не розыском. И тогда спецназовец, не разобрав, откуда стреляли, открыл ураганный огонь по машине охраны. И сам был убит. Кому это все надо было, остается гадать…

Признаваемая всеми плохая координация действий разных групп правоохранителей, по мнению экспертов, могла быть усугублена секретностью операции по поимке банды (напомним, столичные оперативники действовали на территории области, а это "не их земля"). Как рассказал источник, если он посылал своих оперов в другой регион, он ставил в известность тамошних коллег о количестве людей, машин и оружия, но места проведения операции не раскрывал. Правда, по желанию, коллега из другого региона мог неформально поинтересоваться, что и как, и получить ответ, хотя тут все зависит от уровня взаимного доверия. Что касается действий полиции охраны, то она никогда не ставит негласные службы в известность о своих действиях: сработала сигнализация, вот и приехали, а в угрозыск или разведку при этом не звонят. Но при возникновении нештатной ситуации все группы правоохранителей должны были поставить в известность своих руководителей, а у тех должны быть каналы взаимной связи для "разруливания" проблемы. Однако вместо этого прозвучали выстрелы…

Княжичи. Полиция работает на месте гибели своих коллег.