Как провести неделю на Кипре, потратив только 340 евро (фото)

В прошлом году Кипр стал одним из самых востребованных пляжных направлений для украинцев. Киевлянка Анна Севастьянова побывала там еще осенью, причем в достаточно бюджетном путешествии. На все про все за 7 дней у нее ушло всего 340 евро. Идея такой поездки возникла, когда она узнала, что для въезда в страну не нужно собирать уйму документов на визу и что туда летает лоукост.

"Если не хочешь заморачиваться получением Шенгенской визы, но охота побывать в Европе, то Кипр — отличный вариант. Тем более что есть очень много возможностей сделать поездку доступной", — говорит Анна.

Решено было ехать в последнюю неделю октября, когда на Кипре царит полноценный бархатный сезон.

"Большую часть времени мы проводили на пляжах. Температура воздуха днем держалась около 30 градусов, а воды — в районе 22 градусов. К тому же в октябре на Кипре гораздо меньше туристов, а на рынках — масса фруктов и овощей", — вспоминает наша собеседница.

Если планируете этим летом побывать в этой стране, стоит уже сейчас заняться организацией поездки. К примеру, Анна, покупая билет за 2 месяца, потратила 1100 грн, а если бы это делала за 3 месяца, то заплатила бы всего 800 грн.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВИЗА ЗА 2 ДНЯ

То, что для получения визы не нужен ворох бумаг для консульства, стало одним из аргументов для поездки: на Кипр нужна бесплатная электронная виза (provisa). Для ее получения даже никуда ходить не нужно: анкеты скачали, заполнили и отправили назад электронной почтой. Детальные инструкции есть на сайте Посольства Кипра в Украине. Заявка должна быть подана не раньше, чем за 3 месяца, и не позднее, чем за 3 рабочих дня до поездки. Мы скрупулезно выполнили все требования и через пару дней получили письма-подтверждения. Их распечатали на домашнем принтере. Эти распечатки и были нашими визами на Кипр.

АВИАПЕРЕЛЕТ: 800 ГРИВЕН ПРИ БРОНИРОВКЕ ЗА 3 МЕСЯЦА

Путешествие началось с бронировки авиабилетов, что стало моим первым в жизни опытом общения с сайтом авиакомпании. Новичку процесс кажется невероятно сложным: боишься ошибиться в каждой цифре. К тому же, одолевали сомнения, не случится ли чего в течение двух месяцев, которые оставались до поездки. Но даже у меня, дилетанта, процедура отняла полчаса. Поскольку наличие багажа напрямую влияло на стоимость билета (с чемоданом — 2400 грн, без него — 1100 грн), было решено взять два разных билета и один чемодан на двоих. Кстати, уже при регистрации на рейс я узнала, что были билеты и по 800 грн, но бронировать их нужно было за три месяца до поездки.

Перелет занял три часа. Поскольку летели лоукостом, питания на борту не было, но никто не запрещал перекусывать прихваченными с собой бутербродами. Еще один лайфхак: если не хочется тратить на борту деньги на горячие напитки (стаканчик чая или кофе стоит 2—3 евро), можно попросить у стюардессы стаканчик кипятка, в котором самостоятельно заварить пакетик чая или стикер с кофе.





Воздушная гавань. Аэропорт Ларнаки — самый большой на острове.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Для проживания мы выбрали апартаменты, т.е. комнаты с кухней. Мы не рискнули иметь дело с частниками, хотя у них дешевле где-то на 5—10 евро за ночь. Останавливались в отельчиках, рассчитанных на средний класс. Мы побывали в трех городах, и все три отеля бронировали за 1,5 месяца до поездки. Самыми дорогими оказались апартаменты в Ларнаке (за 2 ночи — 96 евро), в Айя-Напа столько же заплатили за 3 ночи, а в Пафосе 1 ночь обошлась в 40 евро. При выборе жилья обращала внимание на такие моменты: удаленность от пляжа и центра города (чтобы не тратиться на проезд), наличие плиты и холодильника (готовим сами, а значит — экономим на посещении общепита), наличие Wi-Fi. Для принятия решения полезно просматривать отзывы других постояльцев. Также следует быть готовыми, что сумма, равная стоимости вашего пребывания в отеле, может быть заблокирована на банковской карте за неделю, а то и две до заезда. Такая блокировка является гарантией, что постоялец таки появится в зарезервированном номере, а не передумает в последний момент. Общее впечатление от всех отелей: номера просторные, с ежедневной влажной уборкой; проблем с бытовой техникой/электричеством/водоснабжением не возникало. Хотя в отзывах предыдущих постояльцев такие нарекания — не редкость.

Изобилие. На Кипре круглый год местные свежие овощи и фрукты.

Пафос. Во время поездки температура воздуха днем достигала 30 °C.

Айя-Напа. С балкона апартаментов открывался вид на набережную.

ПИТАНИЕ: ПОРЦИЯ НА ДВОИХ И ШОПИНГ В ГИПЕРМАРКЕТАХ

То, что в апартаментах есть холодильник, плита, микроволновка, чайник и даже тостер, очень помогает решить вопрос с "хлебом насущным". Решено было завтракать и обедать дома, а на ужин выходить в люди. Кроме того, из Киева прихватили с собой минимальный "сухой паек": кофе, чай, печенье, сыр, так что для первого завтрака на Кипре не хватило только хлеба. В поисках его обнаружили целых три мини-маркета по соседству, где цены на один и тот же товар отличались в два раза! Поэтому совет для бережливых — ищите гипермаркеты. Они, естественно, находятся далеко от туристической зоны и центра города, но хотя бы раз туда поедьте и сделайте закупку на время пребывания на острове. Цены там на уровне наших магазинов, а сезонные фрукты и овощи — в пару раз дешевле. Пиво даже в гипермаркетах недешевое (от 30 грн за бутылку 0,5 л), так что лучше переключиться на местные вина: они вкусные и стоят от 2 евро за бутылку.

По итогу мы, как и планировали, завтракали всегда в номере, а обедали практически все дни на пляже (фрукты — из гипермаркета, суп — в рыбном ресторане). Самым затратным выходил ужин, но и на этой статье расходов можно сэкономить. Во-первых, заказывая мясо или рыбу, помните: к ним в обязательном порядке полагается гарнир (картофель/рис) и салат (помидоры, огурцы, листья салата). Порции на Кипре большие, одну вполне можно разделить на двоих. Официанты при заказе одного блюда нередко уточняют, сколько тарелок и приборов принести. Не торопитесь заказывать десерт: во многих ресторанах при заказе двух основных блюд могут вынести что-нибудь сладкое как презент от шеф-повара. За 10 дней с нами такое произошло трижды, в трех разных заведениях. В среднем одна порция обходилась в 8—10 евро. Однажды решили "шикануть" и заказать рыбное мезе (набор закусок или разных блюд, но небольшими порциями) на двоих за 30 евро: нам принесли больше двух десятков тарелочек со всевозможными закусками и дарами моря (осьминог, кальмары, устрицы, мидии, крабы). Да, недешево. Но хоть раз в жизни такое нужно попробовать.

Местная кухня понравилась.

ПРОЕЗД: АВТОБУСЫ ХОДЯТ, КАК ЧАСЫ, И СТОЯТ ДЕШЕВО

На Кипре общественный транспорт ходит очень четко, с точностью до минуты. Поэтому если ваша поездка состоит из нескольких пунктов назначения, как у нас, не составит никакого труда распланировать свой маршрут. Лучше всего это сделать с помощью сайта cyprusbybus.com: на нем есть расписание всех маршрутов автобусов. К слову, аэропорты и города также связаны автобусным сообщением, при этом автобусы курсируют круглосуточно, так что такси вам не понадобится. Междугородное сообщение обходится примерно в 4—5 евро в одну сторону.

Общественный транспорт на Кипре ходит по часам.