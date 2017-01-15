Лучшие смотровые площадки Парижа: как увидеть город влюбленных с высоты (фото)

Мало-мальски повидавший мир человек понимает: нет лучше способа сложить общее впечатление о месте, как посмотреть на него сверху. Да и всякий толковый гид знает, что удобно рассказывать туристам о достопримечательностях, указывая на них на панораме, открывающейся с высоты.

К такому суперпопулярному городу, как Париж, все сказанное относится в полной мере. И первая парижская смотровая площадка, которая приходит в голову, — Эйфелева башня. Но не все так однозначно: во-первых, она является олицетворением города, и вид на Париж без нее будет каким-то незаконченным. Во-вторых — башня перегружена туристами, и минимум полчаса придется стоять только в очереди в кассу. Да и то — сказанное относится к низкому сезону. Потом — очереди к самим лифтам. Ну а на всех уровнях башни придется еще выискивать возможность взглянуть на город и сделать фото, протискиваясь между "селфящимися" туристами... Одним словом, подняться на творение Эйфеля хотя бы раз в жизни нужно обязательно. Но потом лучше подыскать другие интересные смотровые площадки, в чем вам и поможет "Сегодня".

ПЛОЩАДКИ НА СУПЕРМАРКЕТАХ

Знаменитые торговые центры во всем мире уже давно зазывают клиентов не только ассортиментом, но и различными дополнительными развлечениями. Фишка парижских ТРЦ — панорамные площадки на крышах. Так, на крыше центра Printemps оборудовали просторную и совершенно бесплатную "палубу", с которой в одну сторону открывается вид на знаменитую Оперу и Эйфелеву башню, с другой — на Монмартр. По соседству находится еще более известная смотровая на Galeries Lafayette. Правда, людей там побольше. А вот с площадки на крыше Le BHV Marais хорошо смотрится мэрия Парижа и площадь Отель-де-Виль (по книгам многие из нас знают ее как Гревскую площадь). Вдали видны Эйфелева башня и Нотр-Дам. Правда, попасть на эту крышу не так просто: сначала нужно дождаться, когда откроется работающий здесь по вечерам бар.

История. За зданием мэрии — легендарная Гревская площадь.

БАШНЯ МОНПАРАС

Один из первых парижских небоскребов, построенный еще в 1973 г. Его высота — 210 м. Скоростной лифт поднимает пассажиров на панорамный 56-й этаж (высота 196 м) за 38 сек. Дальше придется подниматься по лестнице. Застекленный панорамный этаж и открытая терраса дают возможность обзора города на 360° и на расстояние (в хорошую погоду) до 40 км. При этом большая часть важнейших "интересностей" в Париже собрана в круге диаметром около 10 км. Башню Монпарнас называют единственным местом, откуда рядовой турист может увидеть Эйфелеву башню с высоты птичьего полета. Стоимость посещения панорамного этажа и террасы — 15 евро.

Сумерки. Так выглядит символ Парижа с высоты птичьего полета.

ИНСТИТУТ АРАБСКОГО МИРА

Здание построено в 80-х годах XX в. и интересно само по себе. На фасаде архитектор применил панели из алюминия с титановыми диафрагмами, реагирующими на освещенность на улице и таким образом поддерживающими оптимальный уровень света внутри здания. Интересны экспозиции Музея истории и культуры арабского мира, расположенного здесь. Но к теме нашего разговора относится терраса на девятом этаже: отсюда открывается один из лучших видов на Сену и собор Нотр-Дам. Знатоки советуют именно отсюда смотреть на парижские закаты. Вход на саму террасу бесплатный. А вот экскурсия по Институту обойдется в сумму до 10 евро, в зависимости от программы.

Парадокс. Лучшие виды на католический храм открываются с крыши учреждения, изучающего ислам.

Фасад реагирует на свет.

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Огромный католический храм стал символом Парижа, не уступающим по значимости Эйфелевой башне. Панорамы городских кварталов и виды Сены с башен легендарного собора отлично оживляются присутствием фигур горгулий, химер самого невероятного вида и тому подобной мифологической фауны. Кстати, наиболее популярное страшилище имеет собственное имя — Стрикс. Самая высокая смотровая площадки на Нотр-Дам находится на высоте 45 м. К ней ведет лестница из четырех сотен ступенек. Чуть пониже (около 250 ступенек) есть еще Галерея химер. Плата за вход на площадку — 8 евро.

Поскольку собор является обязательным для посещения туристами, то готовьтесь, что на очереди в кассу придется потратить не меньше получаса. Правда, она достаточно быстро движется. На башнях в ожидании лучшего освещения тоже надолго задержаться не получится: придется быстро уступать место десяткам таких же, как и вы, желающих сделать удачный кадр.

Химеры. Десятки этих страшилищ появились на крышах собора только после реконструкции в XIX веке.

БОЛЬШАЯ АРКА ДЕФАНС

Колоссальная прямоугольная конструкция является символом делового района Дефанс. Здание облицовано листами стекла толщиной 5 см, расположенными таким образом, чтобы уменьшать давление ветра.

Место под строительство выбиралось неслучайно. С верхней перекладины арки, с высоты 110 м, прекрасно просматривается историческая ось города: Большая арка находится на одной линии с Лувром и Триумфальной аркой, и на нее попадают Эйфелева башня, Елисейские поля, площадь Согласия, сад Тюильри. Ну и весь район небоскребов Дефанс виден как на ладони. На смотровую площадку арки туристов поднимает прозрачный лифт. Стоимость — 10 евро.

Дефанс. Небоскребы в столице Франции собраны в одном месте.

ВЕРШИНА МОНМАРТРА

Одна из наиболее известных и доступных смотровых площадок в городе. На вершину холма высотой 130 м можно подняться пешком, преодолев 222 ступеньки, или подъехать на фуникулере. Хотя на самой площадке у подножия базилики Сакре-Кер почти всегда многолюдно, но вид отсюда не закрывают ни решетки, ни запыленные стекла витрин. Более продвинутый вариант осмотра Парижа с холма Монмартр — подняться еще выше, на купол базилики Сакре-Кер. Отсюда открывается панорама на десятки километров. Наверх ведет лестница из 300 ступенек, лифта нет. Доступ на смотровую площадку платный, но цена может меняться: уточнять этот нюанс нужно на месте, перед подъемом.

Классика. Так выглядят городские кварталы от подножия Сакре-Кер.