"Сегодня" в Антарктиде: первые фото и видео из края вечного льда и пингвинов

17 тысяч километров, три самолета и один корабль – съемочная группа программы "Сегодня" на телеканале "Украина" наконец-то добрались до Антарктиды. И мы спешим скорее поделиться с вами первыми фотографиями и видео с континента вечного льда. Кстати, на фотографиях – пингвин Дженту – самый редкий вид на планете. Он прижился именно на украинской станции. По-другому его еще называют ослиным пингвином из-за характерного звука, который он издает.















































Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"



Фото: Руслан Кузьгов, "Сегодня"

А еще, как и обещали, начинаем отвечать на вопросы, которые вы задавали полярникам. Вы интересовались, можно ли рыбачить или охотиться на тюленей. Ни в коем случае! В Антарктиде охотиться на тюленей нельзя. Уже много десятков лет существует Антарктический договор о том, что в широтах Антарктиды нельзя уничтожать не только тюленей, но и китообразных, пингвинов – ни на каких теплокровных позвоночных охотиться здесь нельзя.

Напомним, в начале апреля наша съемочная группа отправилась вместе с экспедицией ученых за южный полярный круг. Полярники пробудут на украинский антарктической станции "Академик Вернадский" около года, но наши журналисты в скором времени уже вернутся домой, чтобы показать вам еще больше эксклюзивных кадров и рассказать о жизни на континенте вечного льда. А пока вы можете пройти проверить свои знания об Антарктиде, пройдя тест – ответ на один из вопросов был в тексте этого материала.