"Сегодня" в "Антарктиде": можно ли охотиться на тюленей и существуют ли переворачиватели пингвинов

Виталий Смаголь

Кандидат биологических наук, заведующий Лаборатории охотничьих ресурсов Института зоологии Национальной академии наук Украины

Нет конкретно государства – Антарктида принадлежит всему человечеству. Хотя в свое время до подписания Антарктического протокола несколько государств объявили ту или иную часть Антарктиды своей собственностью. В начале Второй мировой войны немцы облетали Землю Королевы Мод, бросали там флажки и заявляли, что это немецкая земля. Конечно, после окончания войны немцы не могли уже претендовать на право собственности – и на Антарктиду заявили свои права несколько государств (в частности, Норвегия, Франция, Чили, Аргентина и Британия). После того, как британское содружество распалось, кроме Британии на Антарктиду начали претендовать Новая Зеландия и Австралия. Так получилось, что две самые сильные страны – Советский Союз и Соединенные Штаты Америки – не успели "застолбить" в Антарктиде свой участок. Наверное, это и послужило поводом для подписания Мадридского протокола и наложения моратория на использование Антарктиды. То есть если не нам – значит, никому. При ООН был объявлен так называемый Антарктический протокол о том, что на 50 лет никакая страна не имеет права территориальных претензий на Антарктиду. Совсем недавно он был продолжен ещё на 50 лет.

Антарктида – это хорошая запасная база на перспективу. Здесь есть все – алмазы, нефть, любые естественные ископаемые, запасы биологического материала. Здесь настолько большая биомасса криля, что ею можно обернуть земной шар 2,5 раза. Здесь есть абсолютно все, но пока все это добывать нельзя. Должно же хоть что-то оставаться нетронутым, чтобы можно было приезжать сюда и изучать.