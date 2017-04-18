"Сегодня" в "Антарктиде": можно ли охотиться на тюленей и существуют ли переворачиватели пингвинов
Зимовщики 22-й украинской антарктической экспедиции ответили на вопросы наших читателей
В начале спецпроекта "Сегодня в Антарктиде", в рамках которого съемочная группа "Сегодня" канала "Украина" отправилась вместе с 22-й украинской экспедицией на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде, мы просили вас присылать вопросы о крае вечных ледников и жизни за полярным кругом. Наши журналисты уже вернулись на большую землю вместе с ответами на ваши вопросы. Итак...
- Холодно ли в Антарктиде? Можно ли там жить и выживать?
Виталий СмагольКандидат биологических наук, заведующий Лаборатории охотничьих ресурсов Института зоологии Национальной академии наук Украины
Если я скажу, что здесь не холодно, никто мне не поверит. Конечно, здесь холодно. Человек такое создание, которое выживет, где угодно, поэтому и в Антарктиде выжить вполне возможно. А в таких условиях, как у нас на станции "Академик Вернадский", можно не только выживать, но и жить с комфортом.
- Кому принадлежит Антарктида?
Виталий СмагольКандидат биологических наук, заведующий Лаборатории охотничьих ресурсов Института зоологии Национальной академии наук Украины
Нет конкретно государства – Антарктида принадлежит всему человечеству. Хотя в свое время до подписания Антарктического протокола несколько государств объявили ту или иную часть Антарктиды своей собственностью. В начале Второй мировой войны немцы облетали Землю Королевы Мод, бросали там флажки и заявляли, что это немецкая земля. Конечно, после окончания войны немцы не могли уже претендовать на право собственности – и на Антарктиду заявили свои права несколько государств (в частности, Норвегия, Франция, Чили, Аргентина и Британия). После того, как британское содружество распалось, кроме Британии на Антарктиду начали претендовать Новая Зеландия и Австралия. Так получилось, что две самые сильные страны – Советский Союз и Соединенные Штаты Америки – не успели "застолбить" в Антарктиде свой участок. Наверное, это и послужило поводом для подписания Мадридского протокола и наложения моратория на использование Антарктиды. То есть если не нам – значит, никому. При ООН был объявлен так называемый Антарктический протокол о том, что на 50 лет никакая страна не имеет права территориальных претензий на Антарктиду. Совсем недавно он был продолжен ещё на 50 лет.
Антарктида – это хорошая запасная база на перспективу. Здесь есть все – алмазы, нефть, любые естественные ископаемые, запасы биологического материала. Здесь настолько большая биомасса криля, что ею можно обернуть земной шар 2,5 раза. Здесь есть абсолютно все, но пока все это добывать нельзя. Должно же хоть что-то оставаться нетронутым, чтобы можно было приезжать сюда и изучать.
- Как влияет озоновая дыра на флору Антарктиды?
Иван ПарникозаСтарший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины
Этот вопрос до конца еще не изучен. Распространенные в Антарктиде организмы (растения, мхи, лишайники), уже миллионы лет существуют тут в условиях низкой плотности озона, которая формируется в этом районе. Поэтому для них прямых негативных эффектов не наблюдается. Например, некоторые мхи при чрезмерной инсоляции (солнечном влиянии – прим.) вырабатывают защитные пигменты и таким образом защищают себя от ультрафиолета. Например, черные дрожжи продуцируют меланин – и таким образом защищаются. К тому же мы не обнаружили никаких признаков мутагенной активности у сосудистых растений, которые могли бы свидетельствовать о том, что ультрафиолет вредно влияет на представителей местной флоры.
- Действительно ли существует профессия пингвинопереворачивателя?
Виталий СмагольКандидат биологических наук, заведующий Лаборатории охотничьих ресурсов Института зоологии Национальной академии наук Украины
Прекрасный миф! Снимаю шляпу перед тем человеком, который это придумал. Пингвины очень резвые – вам не удастся зафиксировать его на спине даже на несколько секунд. Эти птицы отлично управляют своим телом. Так что история о переворачивателях пингвинов – это все красивая неправда. Даже в английской литературе я читал, что на Фолклендских островах, где расположена база британских военных, есть профессия переворачивателя пингвинов. Думаю, военным есть чем заниматься, кроме как ходить и переворачивать пингвинов. Это красивый, но все-таки миф.
- Можно ли рыбачить или охотиться на тюленей в Антарктиде?
Виталий СмагольКандидат биологических наук, заведующий Лаборатории охотничьих ресурсов Института зоологии Национальной академии наук Украины
Ни в коем случае! В Антарктиде охотиться нельзя. Уже много десятков лет существует Антарктический договор, согласно которому в широтах Антарктиды нельзя уничтожать тюленей. И не только тюленей, но и китообразных, пингвинов и всех теплокровных позвоночных.
- Что нужно для того, чтобы принять участие в экспедиции? Куда обращаться желающим и какие для этого нужны документы?
Николай СтаринецНачальник станции "Академик Вернадский" 21-й украинской антарктической экспедиции
Требования очень простые. Во-первых, человек должен быть здоровым. Во-вторых, должны быть документы, подтверждающие твои профессиональные навыки. Плюс мандатная комиссия – она проверяет все поданные документы. После объявляется конкурс – проводится отбор. Кандидатов кладут в больницу, смотрят на состояние здоровья, сравнивают документы – и выбирают лучших. Предпочтение отдается людям, которые уже где-то зимовали в Антарктиде или Арктике.
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