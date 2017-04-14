Туристы из Китая тратят больше всех в мире

Сегодня, 13:41

Жители КНР являются лидерами в данной области начиная с 2012 года

В 2016 году траты китайцев при поездках за границу выросли на 12%. Фото: AFP
В 2016 году траты китайцев при поездках за границу выросли на 12%. Фото: AFP

Китайские туристы тратят во время путешествий больше всех в мире. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные Всемирной туристской организации.

Отмечается, что в 2016 году траты китайцев при поездках за границу выросли на 12% и составили $261 млрд. Примечательно, что КНР является лидером в данной области начиная с 2012 года.

Как подсчитали эксперты, чаще всего жители Китая путешествовали в Японию, Республику Корея и Таиланд. Также популярными маршрутами остаются США и Европа.

На втором месте по тратам туристов оказались жители США. Отмечается, что траты американских туристов выросли на 8%, до $122 млрд.

Тройку лидеров замыкают туристы из Германии – их траты в прошлом году выросли +5%, до $81 млрд.
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