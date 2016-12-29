Туры в Карпаты на Новый год: куда поехать и как сэкономить

Стоимость недельного отдыха в Карпатах на двоих человек стартует от 9290 грн. Чем ближе к Новому году, тем выше цены, отмечают туроператоры. Сейчас практически не осталось мест в популярном Буковеле, но можно найти в близлежащих поселках. Какие есть туры в Карпаты и во сколько обойдется отдых в украинских горах, узнавал сайт "Сегодня.ua".

Отдых в Буковеле: Египет дешевше

С декабря боле-мене доступных цен в Буковеле не осталось, сейчас минимальная стоимость недели в карпатском курорте за одного человека 20 322 грн, к примеру, тур на неделю на двоих в Египет стоит от 12 тыс. грн в четырехзвездочном отеле. "Я уже несколько лет не езжу в украинские Карпаты – сервис оставляет желать лучшего, а цены повышаются. Дешевле обходятся польские Карпаты. Мы с мужем считали, что за неделю потратили около 8 тыс. грн вместе с проездом и развлечениями, в Буковеле нам бы все это обошлось в два раза дороже", – рассказывает туристка Лилия Островская.

По словам туроператоров, сейчас действительно мест по адекватной стоимости в Буковеле не осталось, можно попробовать искать жилье в близлежащих поселках, чтобы из них добираться до горнолыжного курорта. Но в таком случае лучше иметь собственный автомобиль.

"Туры в Буковель начали запрашивать еще с сентября. Сложилась такая ситуация, что сейчас ничего нельзя найти – все уже забронировано, мест практически нет до 15-18 января и цены достаточно высокие. Эмираты с перелетом обойдутся дешевле. Предлагаются близлежащие поселки, для тех, кто на своем автомобили и может ездить к самому комплексу и ездить на лыжах и пользоваться другой инфраструктурой комплекса. К сожалению, данный комплекс – единственный может предложить такое разнообразие развлечений и имеет развитую инфраструктуру", – рассказывает руководительница одного из офисов туркомпании "Поехали с нами" Виктория Лонская.

Драгобрат и Славское: дешевле, но без комфорта

Среди карпатских курортов популярностью пользуются горнолыжные Драгобрат и Славское. Они значительно уступают Буковелю по инфраструктуре и количеству развлечений, но на порядок дешевле. Например, цены на туры в Славское начинаются от 8000 грн на неделю за двоих.

"По ценам на проживание, питание, катание на лыжах, санях и сноубордах Драгобрат значительно дешевле, но есть и свои минусы. Трассы на Драгобрате менее подготовлены, более крутые и требуют большей подготовки. Также недостаточно ресторанов и кафе из-за чего там постоянные очереди", – говорит Виктория Лонская.

В Славском цены ниже, чем в Буковеле и Драгобрате, а трассы в основном для новичков. Из-за низкой стоимости этот курорт всегда многолюден. Чтобы сэкономить можно заказывать туры через Львов, говорят туроператоры. Но тогда придется много времени проводит в дороге, и всего пару дней в горах, остальное – экскурсии. Например, сейчас предлагаются туры на неделю в Карпаты с посещением музеев и замков Закарпатья и с однодневной экскурсией во Львове. Такой тур с одного человека обойдется в 4645 грн без учета стоимости билетов в музеи, а также обедов.

"Можно, конечно, найти и за 5 тыс. грн, например, это автобусные туры со Львова, где целенаправленно едет целая группа с экскурсией во Львове, несколько дней проводят на лыжах, проходят экскурсии и возвращаются во Львов. В принципе, под любой кошелек можно найти предложение", – отмечает Виктория Лонская.

Почему отдых за границей дешевле?

Однозначно сказать почему отдых в Украине на Новый год обходиться дороже, туроператоры не могут. Одной из причин является высокий спрос – несмотря на высокую стоимость туров, мест практически нигде не осталось. То есть, наполненность отелей демонстрирует, что украинцев устраивает и сервис, и цены. А во-вторых, за последние несколько лет в Украине поднялись коммунальные тарифы. По словам директора Центра развития туризма Владимира Царука, этот резкий рост коммуналки и привел к завышенным ценам. Но поднятие в два раза тарифов не объясняют, почему отели по сравнению с октябрем-ноябрем в новогодние праздники выставляют цены с накруткой в 300%.