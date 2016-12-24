Завораживающее видео: что происходит на дне Антарктики (видео)
Впечатляющие кадры сделал подводный аппарат, принадлежащий австрийским океанологам
В сети обнародовали завораживающее видео, в котором показали красоту морского дна Антарктики.
Соответствующий видеоролик на днях появился на видеохостинге YouTube, передает Newsyou.
Как оказалось, кадры сделал подводный аппарат, принадлежащий австрийским океанологам. В объектив камеры попали живые организмы, включая морских звезд, губок, червей, морских ежей и голотурий.
Всего за несколько дней видеоролик вызвал настоящий ажиотаж среди интернет-пользователей, набрав уже более 270 тысяч просмотров.
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