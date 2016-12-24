Завораживающее видео: что происходит на дне Антарктики (видео)

В сети обнародовали завораживающее видео, в котором показали красоту морского дна Антарктики.

Соответствующий видеоролик на днях появился на видеохостинге YouTube, передает Newsyou.

Как оказалось, кадры сделал подводный аппарат, принадлежащий австрийским океанологам. В объектив камеры попали живые организмы, включая морских звезд, губок, червей, морских ежей и голотурий.

Всего за несколько дней видеоролик вызвал настоящий ажиотаж среди интернет-пользователей, набрав уже более 270 тысяч просмотров.