Ближе к народу: как сделать популярной свою страничку Вконтакте и на Одноклассниках

В нашем новом проекте, посвященном заработку в соцсетях, мы уже рассказали, как стать звездой "Инстаграма" и "Фейсбука". Сегодня мы расскажем, как стать популярным в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" (в предыдущих выпусках мы рассказывали об "Инстаграме" и "Фейсбуке"). О самых эффективных инструментах нам рассказали специалисты по SMM-продвижению Светлана Акимова и Андрей Белобородов. Принцип работы в этих соцсетях, несмотря на разную публику (ВК позиционируется как молодежная соцсеть, "Одноклассники" — как место общения для людей постарше), схожий: публиковать побольше, пользоваться отложенным постингом и не скупиться на ботов.

СТАВКА НА СТАРЫЕ СВЯЗИ. В сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" имеет значение полнота заполнения профиля и адекватность открываемой читателям информации: чем больше интересной информации, тем выше шансы, что даже незнакомые люди будут вас читать. Однако специалисты по продвижению в данных соцсетях считают, что личный брендинг здесь проигрывает тому, который можно построить, к примеру, в ФБ или "Инстаграме". "Стать лидером мнений или какой-то публичной особой в ВК и "Одноклассниках" достаточно сложно, — рассказывает Андрей Белобородов. — Эти соцсети — сообщества одноклассников, одногруппников, друзей с одного двора, и дальше не эволюционировали. И это даже с учетом того, что "сидит" в них публика двух возрастов: школьники (ВК) и те, кто уже на пенсии, но озадачился поиском старых друзей по учебе в школе, вузу или работе (в "Одноклассниках"). И переформатироваться в сторону бизнеса эти соцсети не стремятся — эту нишу занял "Фейсбук".

Специалисты по продвижению условно разделили соцсети по возрасту.

ПО ИНТЕРЕСАМ. Тем не менее, по словам специалистов, эти соцсети могут быть интересны бизнесу в качестве одной из площадок по продвижению товара — особенно, если правильно провести так называемое таргетирование и учесть возрастные особенности аудитории, которая проводит там досуг. "В "Одноклассниках" сидят домохозяйки, которые на ура воспринимают группы из серии "рецепты на каждый день", "правильное питание", похудение "до и после", "хобби и рукоделие", "упражнения и позы йоги" и т.д., — объясняет Светлана Акимова. — А в ВК сидит молодежь, которую интересует спорт, обзоры кинофильмов, мода и стиль, одежда/обувь и прочее. То есть для заработка на продвижении групп и личных пабликов или с "пристрелкой" на блог/бренд — поле непаханное! Грубо говоря, не найти массово в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" только офисных работников и белых воротничков. И то — с этим можно поспорить, так как могие украинцы имеют профиль в нескольких соцсетях".

ЗАРАБОТОК: ПРОДАВЕЦ ИЛИ БЛОГЕР

Способов заработка на "ВКонтакте" и "Одноклассниках" специалисты по продвижению выделяют два: ведение страницы как магазина или популяризация товара/услуги от своего имени и как блогера. "В первом случае хозяину страницы желательно вести свой профиль не как Ивана Иванова, а создать магазин с профилем, которым собираетесь заниматься. На аватарку стоит поставить, соответственно, не свое фото, а логотип (смоделировать его на сайтах, которые позволяют это делать, или же нарисовать), — советует Андрей Белобородов. — Свое фото можно ставить, если оно очень удачное или даже профессиональное и обязательно как-то связанное с тем, что вы продаете (товар/услугу). Также оно будет уместно, если вы позиционируете себя как блогер в какой-то узкой тематике. В личные данные нужно вписать краткую информацию о том, на чем магазин или блогер специализируется и чем может быть интересен в соцсети (может, какая-то более комфортная процедура заказа или доставки, выгодная скидка, возможность протестировать товар или услугу и т. д.). Многие допускают ошибку, не конкретизируя, чем паблик будет выделяться. Поэтому теряют аудиторию и плохо находятся в поиске.

ВИТРИНА: ПО ТЕМЕ

Итак, основной контент на странице: информация о новых товарах и их особенностях, событиях, значимые для данной ниши, а также акции и розыгрыши (очень важно, привлекает много людей). Правилом хорошего тона считаются качественные, профессиональные фото товара с демонстрацией его в действии. "Если вы все же решите себя "светить", то информация должна быть причастна к товару/услуге, который вы продвигаете, — объясняют специалисты. — Например, продаете велосипеды и велотовары — можете написать о приключении на велопробеге, тест-драйве и т. д. Понятное дело, что помимо личных знакомых, вашей аудиторией будут велолюбители, которым не слишком интересно, что вы сегодня ели на завтрак и как вела себя ваша кошка".

Популярности паблику также прибавят различные новости из области того, что вы продвигаете (чем больше, тем лучше): фотоальбомы с тест-драйвами, демонстрацией товара или услуги, видеозаписи (желательно, чтобы их было как можно больше, тогда это, в том числе, будет вашей фишкой). Иногда разбавляйте блог или страницу "цитатами мудрецов" или "смешинками" (люди их очень любят), копипастами с интересных источников. Старайтесь провоцировать друзей и подписчиков на обсуждения и отвечать на вопросы (лучше оставить читателям возможность поддерживать с вами обратную связь — по почте или прямому телефону), но старайтесь не затрагивать острые темы (религия, политика, расовая и гендерная принадлежность — табу). Также нежелательно, чтобы в друзьях были другие группы.

ТОРГОВЛЯ. Продажи не заставят себя долго ждать, когда появятся друзья из целевой аудитории. Для этого нужно рекламировать товарные предложения в популярных сообществах с тематикой, которой может интересоваться потенциальный покупатель. "Вы можете делать скрытую рекламу, оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях от имени вашей страницы-магазина. Но такой способ в ВК чреват тем, что вас забанят или вы вообще не сможете видеть информацию в интересуемой группе, — говорит Светлана Акимова. — Поэтому я бы посоветовала рекламироваться в группах, смежных по тематике. Например, в группе для тех, кто следит за фигурой, можно рекламировать женскую одежду, обувь, семинары по семейной психологии и т. д.".

ГРУППА: ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Второй вариант заработка — если вы ведете свой паблик и создали группу от своего личного профиля. Здесь все просто: в личном профиле вы пишете, что хотите — о себе, для себя и для друзей. А вот группа теперь станет вашим магазином. Последнюю ожидает продвижение в массы и продажа на ее просторах рекламы. Но помните: внешний вид группы должен быть продуман до мелочей. Некоторые даже нанимают для создания "внешности" дизайнеров.

ЧТО ПОЧИТАТЬ. Ведущие группы должны обеспечить своей аудитории качественный уникальный контент, объяснять все о продаваемых товарах или услугах и вести своевременную модерацию (удаление ненужных комментариев и отправка в бан нарушителей правил). К тому же, если вы планируете рекламировать группу в том числе на своем личном паблике, фильтруйте то, что вы публикуете на стене. На личной странице не должно быть никаких бранных слов и пошлости, особенно если вы, например, оказываете услуги психолога в группе. "Количество постов в день может доходить до 30, — объясняет Светлана Акимова. — Подписчики же увидят в ленте в лучшем случае 7—10 из них (если вы не платите за рекламу). Требование к контенту: полезный, развлекательный и интересный. Это могут быть моменты биографии известных личностей с привязкой к вашей сфере деятельности, интересные факты из истории, доказывающие востребованность ваших товаров/услуг, научные новости и т. д. Большой популярностью начинает пользоваться видеоконтент (обзоры, мастер-классы, видеоблоги, видеоконференции и т. д.). Но ролики в ВК и ОК должны быть небольшими. Отлично подходят гифки (анимированные картинки или короткое видео) — они часто репостятся и лайкаются)".

В группе. Пользуются спросом короткие ролики, обзоры и различные мастер-классы по теме сообщества.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИРОСТА: ЗАВОДИМ ДРУЗЕЙ

Магазин ли у вас на личном профиле или созданная группа-сообщество, важно не допустить застоя в деле. Для этого нужно постоянно работать над пополнением аудитории. Специалисты по продвижению советуют пользоваться одновременно всеми доступными способами завести друзей/подписчиков/одногруппников. "Мы уже говорили, что необходимо давать интересный контент и не скупиться на рекламу, — говорит Андрей Белобородов. — Помимо этого вы можете приглашать пользователей к общению на "вашу" тему. Но здесь важно учитывать, что рассылать всем одинаковые сообщения с "провокацией" не стоит: робот соцсети определит это как спам и "забанит". Нельзя отправлять сообщения и приглашения вступить в группу и слишком многим: в ВК, например, их можно послать только сорока людям. Если вы настроены привлекать аудиторию активнее — есть смысл завести ботов. Их задачей будет писать сформированное вами сообщение незнакомым людям и приглашать их подружиться/подписаться/вступить в группу". Еще один популярный способ — проводить опросы, акции и всевозможные конкурсы — таким образом возрастает вовлечение пользователей и популярность вашего паблика. Не забывайте о призах и подарках, но тут важно, чтобы подарки действительно вручались победителям — их, кстати, стоит просить сфотографироваться с подарком, отметив дарителя. "Многие используют механизмы накрутки лайков и подписчиков, считая, что группу с 1—2 тысячами участников проще продвигать дальше, чем "нулевую", — говорят специалисты по продвижению. — Но этот вывод неправильный. Рекламодатели, к примеру, обычно видят "раздутые" группы, так что эффект будем временным".

ЗА ДЕНЬГАМИ — НА БИРЖУ

Чтобы стать популярным блогером, нужно не просто давать публике хороший контент, но и делать это постоянно, в одно и то же "популярное" время. Понятное дело, что не у всех есть возможность все время писать и выставлять посты. Поэтому тем, кто заботится о продвижении своего продукта, нужно "подружиться" с сервисами, позволяющими делать отложенный постинг. "Можно автоматически размещать публикации в заданное пользователем время, — объясняет Светлана Акимова. — SMM-менеджер же или хозяин страницы, запланировав ряд публикаций, может проводить освободившееся время, работая над другими инструментами".

БЕСПЛАТНО. Публиковать посты по расписанию можно бесплатно, если использовать штатные инструменты. "Если вы работаете в "ВКонтакте", можно пользоваться услугой "Таймер", — объяснила Светлана. — Для этого нужно в режиме редактирования заметки выбрать опцию "Другое". После этого развернется меню, где и будет "таймер". После этого напишите заметку и настройте время публикации, нажмите функцию "в очередь" — и ваш пост появится ровно в установленное время, даже если вас в это время вообще не будет в интернете".

Посты по расписанию в "Одноклассниках" публикуются немного иначе. "В режиме редактирования заметки нажмите иконку с изображением календаря, после чего сделайте заметку и выберите время размещения публикации и нажмите "сохранить", — говорит специалист по продвижению соцсетей.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ И БИРЖИ. Когда у вас все работает, как часы, вы будете набирать популярность и подниматься в Топ-рейтинге (когда кто-то ищет в поиске что-то на вашу тему, вы будете выше в списке) — тогда вы сможете самостоятельно искать рекламодателей, если они сами к вам не обращаются. Для этого работают специальные биржи. "Цена рекламного поста — от 100 до тысячи гривен, в зависимости от места размещения (закрепленный пост на сутки в верхней позиции группы, постинг несколько раз и т. д.), — рассказала Светлана Акимова. — На пакетное размещение обычно скидки до 50%".

Посты. Готовим заранее, чтобы не сидеть все время у компьютера.

КРОССПОСТИНГ ПОМОЖЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ВЕЗДЕ ОДНОВРЕМЕННО

Некоторые средства внешнего отложенного постинга (отдельная платформа, не прикрепленная к самой соцсети, в которой вы работаете) позволяют подготовить публикацию в интерфейсе сервиса и отправить ее сразу в несколько социальных сетей.

"Кросспостинг материалов можно оформить на таких сервисах, как Buffer, Feedman, DoShare, SmmBox, ViralTag, Hootsuite, Postcron, NovaPress, Time2Post и других, — объяснил Андрей Белобородов. — Выбирая платформу, нужно обращать внимание на два момента: с какими именно соцсетями она работает (всех ваших любимых сосцсетей там может и не оказаться, зато быть много других, вам совершенно не интересных) и на то, платная она или бесплатная.

Например, Feedman работает с кросспостингом и отложенным постингом сообщений в сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер", "Фейсбук", а с "Инстаграм" — не работает. "Для работы в сервисе нужно зарегистрироваться, перейти в меню "Ключи" и интегрировать Feedman с вашими профилями в социальных сетях, подключив их, — объяснили специалисты. — Далее в разделе "Каналы" вы можете создавать группы профилей и сообществ, в которых можно быстро отправить публикации. Например, вы можете объединять в каналы личные профили и коммерческие сообщества. Чтобы создать отложенный пост, в разделе "Каналы" выберите опцию "Новая публикация". После ее создания нажмите кнопку "опубликовать" и укажите желаемое время. В разделе "Публикации" вы можете просматривать и редактировать запланированные посты, а также просматривать архив".

СТАТИСТИКА. На некоторых сервисах отложенного постинга/кросспостинга есть вкладки, с помощью которых можно оценивать эффективность публикаций. Система позволяет отслеживать посты по числу ретвитов, добавлений в избранные, лайков, шерингов, а также по другим метрикам. Но эта функция может быть платной даже на бесплатном сервисе по кросспостингу.

Одновременно. Делать публикации помогут спецсервисы.