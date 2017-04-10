Идеальное рабочее место: украинцы мечтают о комфортных офисах и личных кабинетах

Вчера, 16:41

Среди важных составляющих комфорта упоминаются наличие современной компьютерной техники и хорошее освещение

Украинцы пока не готовы массово переходить на удаленную работу. Фото: pixabay
Украинцы пока не готовы массово переходить на удаленную работу. Фото: pixabay

При выборе места работы, хочется комфорта. В Украине 97% офисных работников считают, что комфортное рабочее место играет важную роль в качественном выполнении задач.

Соответствующий опрос провел Международный кадровый портал hh.ua.

Согласно ему, украинцы по-разному организовывают свое рабочее пространство: лишь двое из десяти хотели бы иметь собственный комфортабельный кабинет, а 7% нравится работать дома.

Больше половины "белых воротничков" сообщают, что им лучше всего подошел бы обустроенный офис с необходимой техникой и удобной мебелью. Вместе с тем каждый пятый указал, что для ощущения комфорта на рабочем месте важно иметь свой отдельный кабинет. 9% респондентов сообщают, что для идеального рабочего места им хватит компьютера и доступа к интернету.

Только 7% опрошенных утверждают, что им нравится работать исключительно дома, где можно обустроить свое рабочее место, полностью полагаясь на собственные потребности, желания или даже настроение.

И хотя развитие интернет-технологий, глобализация рынка труда и возможность нанимать персонал в режиме онлайн привели к росту популярности удаленной работы, украинцы пока не готовы массово переходить на подобный формат работы. Работа из дому не может дать живого общения и возможности перенимать опыт коллег.

На вопрос о том, какие условия должны быть в офисе, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, большинство респондентов указывают, что компании крайне важно иметь хорошую систему кондиционирования — это будет способствовать циркуляции свежего и влажного воздуха в помещении.

При этом каждый второй опрошенный заметил, что ему, чтобы чувствовать себя комфортно, необходимо иметь удобное кресло и стол — работодатель должен закупить мебель еще до того, как нанимать сотрудника. 

Также среди важных составляющих комфорта упоминаются наличие современной технологической компьютерной техники и хорошее освещение. Каждый восьмой респондент выделил важность наличия в офисе зоны для релакса и отсутствие видеонаблюдения.

Требования касательно наличия кухни, бесплатных обедов или бесплатного кофе для украинцев не являются первоочередными.

Тем временем специалисты провели исследование, как долго украинцы ищут новую работу.
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