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К 2055 году роботы заполонят половину рынка труда в США – исследование http://www.segodnya.ua/img/article/7887/89_main.1484587418.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/89_tn.1484587418.jpg Работа Прогнозы на будущее создавались для представителей 750 американских профессий

К 2055 году роботы заполонят половину рынка труда в США – исследование

Сегодня, 07:33

Прогнозы на будущее создавались для представителей 750 американских профессий

Автоматизации наиболее подвержены рабочие места, связанные с физическим трудом. Фото: AFP
Автоматизации наиболее подвержены рабочие места, связанные с физическим трудом. Фото: AFP

Половину существующей сегодня в США работы к 2055 году будут выполнять роботы. Об этом сообщили эксперты из Глобального института McKinsey, передает rabota.ua.

Подробный доклад о будущем автоматизации организация опубликовала в январе 2017 года.

Как сказано в докладе, автоматизации наиболее подвержены рабочие места, связанные с физическим трудом, сбором и обработкой данных, а также работой в структурированных и предсказуемых условиях. В зоне риска оказываются должности, которые широко представленные в сферах производства и розничной торговли, на предприятиях общепита и в туристической сфере.

Отмечается, что в экономике США на долю этих профессий приходится 51% от рынка труда.

Прогнозы на будущее для представителей 750 американских профессий внесли в онлайн-базу данных, которая отражает степень угрозы от автоматизации по каждой из сфер занятости.

Теперь, воспользовавшись поиском, все желающие могут проверить свои трудовые перспективы – и либо успокоиться, либо подтвердить свои опасения.
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