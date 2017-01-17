К 2055 году роботы заполонят половину рынка труда в США – исследование

Половину существующей сегодня в США работы к 2055 году будут выполнять роботы. Об этом сообщили эксперты из Глобального института McKinsey, передает rabota.ua.

Подробный доклад о будущем автоматизации организация опубликовала в январе 2017 года.

Как сказано в докладе, автоматизации наиболее подвержены рабочие места, связанные с физическим трудом, сбором и обработкой данных, а также работой в структурированных и предсказуемых условиях. В зоне риска оказываются должности, которые широко представленные в сферах производства и розничной торговли, на предприятиях общепита и в туристической сфере.

Отмечается, что в экономике США на долю этих профессий приходится 51% от рынка труда.

Прогнозы на будущее для представителей 750 американских профессий внесли в онлайн-базу данных, которая отражает степень угрозы от автоматизации по каждой из сфер занятости.

Теперь, воспользовавшись поиском, все желающие могут проверить свои трудовые перспективы – и либо успокоиться, либо подтвердить свои опасения.