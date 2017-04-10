Как долго украинцы ищут новую работу – исследование

Поиск желанного места работы порой может затянутся на срок, который сложно предугадать. Но может быть и так, что работа "свалиться" на вас так быстро, что вы и глазом не успеете моргнуть.

Как это происходит у украинцев, решил узнать Международный кадровый портал HeadHunter Украина.

Согласно данным исследования, быстрее всего работу находят продавцы, представители IT-сферы, логистики, масс-медиа и тяжелой промышленности.

После опроса выяснилось, что в течение последних полгода половина украинцев не меняли постоянное место работы и не тратили времени на поиск нового работодателя. В то же время треть опрошенных искали работу. 14% респондентов хватило несколько недель, чтобы трудоустроиться.

Вместе с тем каждый десятый респондент занимался поиском нового места занятости в течение двух месяцев. 6% заметили, что они находились в процессе поиска приблизительно полгода. Каждый двадцатый респондент занимался вопросами трудоустройства от шести месяцев до года, и каждый десятый потратил на это больше года.

Согласно данным исследования, самый высокий показатель трудоустройства наблюдается в сфере тяжелой промышленности — 26% респондентов из числа опрошенных удалось решить вопрос трудоустройства в течение двух или нескольких недель. В сфере оптовой торговли каждый пятый респондент смог найти работу за один месяц. В сфере логистики и транспорта ситуация похожая: новое место трудоустройства нашлось быстро для 19% респондентов. Также, по сравнению с другими проф. отраслям, хорошие показатели трудоустройства у представителей сферы медиа и IT.

Вместе с тем есть профессиональные сферы, где процесс трудоустройства может затянуться надолго. Так, согласно данным опроса, каждый пятый специалист государственных структур и каждый шестой специалист сферы телекоммуникаций потратили больше года, чтобы найти подходящую работу. Непростая ситуация с поиском нового места складывается и для желающих работать в нефтегазовом и финансовом секторе. 10% специалистов легкой и пищевой промышленности также трудоустраивались около года.

Все графики: hh.ua