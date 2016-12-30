Как должно выглядеть резюме в 2017 году: советы экспертов

Если резюме написано по шаблону "прошлого века", то оно работает против вас, снижает шансы получить достойную работу

Принципы составления резюме всегда имеют свои тенденции. И тем, кто ищет работу или собирается ее сменить, лучше знать, к чему готовиться.

Сайт Work.ua собрал самые актуальные тенденции 2017 года, которые помогут провести апгрейд вашей профессиональной визитки и повысить шансы на успех.

Ключевые слова — на второй план

Фразы, которые описывают навыки и качества специалиста, необходимые для определенной должности – это и есть те самые ключевые слова. По ним легче находить резюме через поисковые системы и функцию поиска на сайтах по трудоустройству.

Например, при подборе кандидата на вакансию "Водитель" ключевыми словами будут водитель, водительское удостоверение категории В, С, экспедитор.

Когда такие слова органично вписываются в текст, то это удобно, особенно, когда речь идет о массовом подборе персонала. Но многие соискатели намеренно вставляются в резюме фразы, которые не соответствуют их опыту, но были использованы работодателем в описании вакансии.

Не занимайтесь "поисковой оптимизацией" резюме и не вписывайте все ключевые слова, только чтобы привлечь внимание потенциального работодателя. Вместо этого лучше добавить точную и полезную информацию, отражающую опыт, навыки и достижения.

Акценты на достижениях

Описание цели в резюме — дело прошлого. Часто соискатели именно ее ставят на первое место в своей профессиональной визитке.

Пример:

Цель — получить должность в динамично развивающейся компании, где смогу применить свой опыт.

Это лишнее. Ваше желание получить работу и так понятно работодателю. Зачем повторять очевидное? Больше всего нанимателя интересует не цель, а ваш профессиональный профиль: достижения и опыт. Именно они дают возможность оценить "калибр" специалиста и его гипотетический вклад в компанию.

В резюме описывайте важные проекты, на которых вы работали, достигнутые результаты, рассказывайте о профессиональном росте, как вы совершенствуетесь и самообучаетесь.

Смена работы — это нормально

Раньше считалось, что если специалист проработал на одном предприятии всю жизнь, — он счастливый человек и у него сложилась стабильная карьера. Но сегодня редкий работник задерживается в одной и той же компании до пенсии.

Стремиться к удовлетворению своих профессиональных амбиций, развитию, росту заработной платы и для этого менять работу — нормально. Особенно для тех, кто только начинает свою карьеру, ищет себя.

Не скрывайте, если за последние 10 лет вы сменили несколько мест работы. Честно отразите свой богатый опыт в резюме. Рекрутеры обращают внимание не на количество отработанных специалистом лет на одной и той же позиции, а на результаты, которых он достиг.

Форма имеет значение

Безусловно, рекрутеры ищут резюме с данными, которые релевантны требованиям вакансии. Но не менее важен для них и внешний вид документа.

Не нужно быть продвинутым дизайнером, чтобы придать достойную форму своему резюме. Все просто. Если вы составляете резюме в текстовом файле, структурируйте информацию логично, чтобы она легко читалась, а самые главные данные были на виду:

используйте шрифты без засечек, например, Arial;

делайте заголовки, абзацы и отступы между ними;

уберите орфографические и смысловые ошибки.

Еще один тренд, набирающий популярность, — инфографическое резюме. Его стоит составить представителям творческих профессий: дизайнерам, художникам, архитекторам, копирайтерам, PR-менеджерам.

Нет "зомби-стилю"

Резюме — жанр официально-делового стиля. А это специфический стиль. И если использовать его неумело, то он становится похож на "язык зомби". Но соискатели его любят, считая, что деловое изложение делает резюме солиднее. В итоге текст получается перегруженным канцеляризмами, штампами, сложными словесными конструкциями. Читать его сложно и скучно.

Забудьте о таком подходе. Пишите просто и понятно, будто вы рассказываете о себе, своем опыте и достижениях человеку, которого видите впервые. Держитесь подальше от высокопарных словосочетаний. Не характеризуйте себя "целеустремленный профессионал" или "рожден, чтобы стать маркетологом". Будьте креативны, но соблюдайте меру.

Если ваше резюме написано по шаблону "прошлого века", то оно работает против вас, снижает шансы получить достойную работу и замедляет развитие карьеры. Не забывайте, что оно должно рассказывать работодателю не только о том, кто вы, но и показывать, как вы ориентируетесь в изменениях, которые происходят в профессиональном мире.