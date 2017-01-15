Как стать популярным и продвигать себя в Facebook

Мы уже рассказали нашим читателям, как заработать популярность в "Инстаграме". И сегодня пришло время поговорить о другом полезном умении — продвижении себя или официальной странички компании в "Фейсбуке". Если правильно построить свою стратегию развития в этой популярной соцсети, у вас появится реальный шанс не только стать известным экспертом или продвинуть свой бренд, но и активно продавать товары и услуги, не вкладывая больших средств. О том, как достичь желаемого, рассказали эксперты Николай Латанский, Сергей Бурма и Максим Дубанов, которые знают секреты продвижения и успешно применяют их на практике. Они утверждают, что результат в "Фейсбуке" зависит от множества факторов: того, насколько человек сможет быть полезным и интересным другим людям, регулярных оригинальных публикаций, а также знаний о расположении заветных "кнопок".

ГЮЛЬЧАТАЙ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО

У многих есть личный профиль в "Фейсбуке". Но человек, который хочет продвигать себя/бренд больше, чем простой обыватель, должен грамотно его оформить. Первая ошибка, которую часто допускают пользователи данной соцсети, — скрывают свои данные в профиле. "По каким-то причинам (скромность, нежелание выставлять свою жизнь на обозрение и т.д.) люди ставят на аватарку своего профиля что угодно, только не себя, или придумывают себе другое имя. Они считают, что оформили обложку креативно, и изо всех сил стараются набрать себе аудиторию. А сделать это не выходит, — рассказывает Максим Дубанов, который занимается продвижением в ФБ. — Это и немудрено: в последнее время люди стали намного избирательнее в плане "дружбы". Отсюда главная рекомендация для тех, кто хочет быть популярным: подберите удачное фото, выберите позитивную обложку — и обязательно подписывайте имя без причуд".

Второй момент — обозначьте информацию о себе без лишней скромности. Так потенциальные друзья поймут, будете ли вы полезны. И не забывайте работать со своим профилем: ваши козыри — прозрачность и экспертность.

НАПОЛНЕНИЕ: ЭКСКЛЮЗИВ И ГРАМОТНОЕ "ВОРОВСТВО"

Как бы красиво ни была оформлена ваша страница в соцсетях, на вас не подпишутся незнакомцы, если у вас не будет качественного, уникального контента или к вам не будет доверия как к эксперту в какой-то области. "Мало умничать, острить или выражать экспертную точку зрения — нужно делать удачный микс. Публикуйте свои и групповые фото, пишите мнения о книгах, фильмах, жизни, устраивайте мини-мастер-классы и прочее. Упоминайте своих друзей в записях: это не только поможет обратить на ваш пост взгляд упомянутого человека, но и автоматически разместит этот пост у него на странице (если такая возможность включена). Это обязательно вызовет обсуждение в комментариях и увеличит число желающих с вами дружить, — советует Сергей Бурма. — Комментарии в "Фейсбуке" имеют вирусный эффект, как и практически все действия там: ваш друг что-то прокомментировал, его друзья об этом узнают в своей ленте и перейдут на вашу страницу".

НЕ РАЗ В ПЯТИЛЕТКУ. Соцсеть настроена так, что сама продвигает уникальный контент. Ваша работа — выставлять 4—5 постов, которые можно даже заготовить заранее. Это могут быть тексты (напечатанные или залитые в открытку), рисунок, фото, видео и т.д. "Если вы выступаете в ФБ как эксперт в каком-то вопросе, нужно соблюдать позицию лидера мнений, — объясняют специалисты по продвижению. — То есть не совсем уместно будет выставлять только смешные картинки не по теме или постить котиков, а также углубляться в развлечения из разряда тестов "Кем я был в прошлой жизни" и т.д. Даже с интересными ссылками стоит быть аккуратнее: агрегаторы ссылок не сильно любят читатели, да и сам "Фейсбук" понижает их рейтинг".

ЕСЛИ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ. Если ничего уникального у вас нет, можно "выехать" на переработке чужого контента. Найдите интересный и познавательный загранресурс, выберите интересные паблики, переведите несколько абзацев, отредактируйте, напишите остроумный комментарий и проиллюстрируйте его удачной картинкой. А можно задавать ритм обществу, провоцируя читателей на выражение своей точки зрения, отмечая их в публикации.

МИНУС. Минус ведения личного профиля только в том, что заработать по-крупному на нем вам вряд ли удастся. Профиль может принести прибыль только в двух случаях: если у вас много друзей и подписчиков и вы у себя рекламируете свой продукт или бренд (если вы плетете фенечки или шьете платья и т.д.), или же если к вам приходят рекламодатели и платят за размещение какой-то информации. Но в таком случае количество ваших подписчиков должно насчитывать хотя бы несколько тысяч человек.

Заготовка. Для популярности лучше заранее планировать 4—5 постов.

ОСОБЕННОСТИ ГРУПП

Второй продукт, который доступен вам, как обладателю профиля на "Фейсбуке", — группа, и их вы можете создавать сколько угодно. Они могут быть открытые и закрытые для людей, объединенных чем-то общим. Но создавать группу ради прибыли не стоит: здесь вы можете, конечно, продвигать свой бренд или продукт. Но, по словам специалистов, заработки ваши будут скромными.

СОЗДАНИЕ. Придумайте название и хорошее описание группы, и поставьте адекватную фотографию (не свою). На этом этапе у вас только один участник группы — вы. Теперь вам нужно набрать себе аудиторию. Естественно, приглашать можно "вручную", но быстрее и эффективнее сделать это при помощи автоматизированных инструментов. "Для этого нужно в браузер установить плагин (Group invite all friends и подобные — его можно найти, зайдя в "Настройки", затем в "Расширения"). Он включает в группу одновременно до 700 человек 1 раз в 3 часа, чтобы "Фейсбук" не "забанил", — объясняет Максим Дубанов. — Как только вы заходите в плагин (он всегда будет доступен в верхнем правом углу браузера), он сразу начнет включать ваших друзей в группу. На экране вы будете видеть счетчик того, как пополняется группа. Когда цифра дойдет до 700, вам нужно обновить страницу, и он перестанет считать (продолжите через 3 часа). После обновления вы сразу увидите, что участников группы у вас уже не 1, а 700. Если группа общая, то каждый участник или создатель других групп может приглашать таким способом своих друзей. Конечно, по собственному желанию делать это для вас, скорее всего, никто не будет, так что хозяину страницы нужно поступить хитро: выбрать того, у кого много друзей, пообщаться на отвлеченные темы, а потом попросить добавить вышеуказанным способом в группу своих друзей. Так группа будет постоянно наполняться. Но минус в том, что группу нельзя рекламировать (разве что публиковать спам-ссылками в других группах).

РАЗДРАЖАЛКА. Особенность групп в том, что вы можете включать в них людей без их согласия. Это многих раздражает. И человек может не только сразу же выйти из группы, но и "забанить" пригласившего.

В группе. Участники делятся информацией по теме сообщества.

БИЗНЕС-СТРАНИЦА — ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАРАБОТКА

Бизнес-страница (фан-страница) — принципиально другой продукт "Фейсбука", нежели профиль и группа. "Чайник" может отличить ее по отметке "нравится", которая обязательно есть на каждой такой странице, и это первое, что бросается в глаза при заходе на нее. Если человек, заходя на вашу страницу, поставил отметку "нравится", то каждый опубликованный пост будет виден ему в ленте новостей. "Посты можно публиковать в фан-странице, делать перепост в "личку", в группе и т. д. На фан-странице вы будете видеть охват (кто просмотрел информацию, количество перепостов и т. д.). Кроме автарки (например, логотип) и обложки, на ней должно быть название страницы + дескриптор (краткое описание). Например, такая-то турфирма и подзаголовок "путешествия по всему миру" и т. д. Так просматривающему сразу будет понятно, интересна ему страница или нет. Одновременно и вы сможете фильтровать аудиторию: вам тоже не слишком полезны те, кто не является целевой аудиторией.

Логотип на аватаре должен быть запоминающимся, но не рябить и не мельтешить (не более 3 цветов). Ниже должны быть приложения: они могут продавать напрямую, косвенно или прямо рассказывать о товаре. В приложении можно сделать интернет-магазин с полноценной возможностью покупки товара, купоны на скидки, сделать запись на тест-драйв, установить сервис часто задаваемых вопросов, ютуб-канал и многое другое. У всех этих приложений есть самостоятельный URL-адрес, именно его нужно будет указывать после поста с выборкой самого интересного. Здесь, кстати, уже могут быть и посты за деньги.

Серивисы для создания приложений: Вinkd.com, woobox.com, pagemodo.com, shortstack.com, heyo.com, shoppyboom.ru и т. д.

Бизнес-модель. Удачно распланированная страница развивает продажи.

ЧЕМ НАПОЛНЯТЬ СТРАНИЦУ И КАК ЗАВОДИТЬ ДРУЗЕЙ

Фан-страница должна ежедневно пополняться людьми, которые отметят ее как понравившуюся. Но не стоит думать, что все резко бросятся это делать. "Во-первых, нужно постоянно вести микроблог. То есть публиковать посты нужно не реже 4—5 раз в день, — говорит Сергей Бурма. — По алгоритму данной соцсети, их видят только 10—20% друзей в день, а при нерегулярном размещении охват снижается еще больше. Второй момент — публиковать информацию нужно в определенное время (это касается также публикаций в профиле и группе). Идеальное — с 11:00 до 12:30, с 15:30 до 16:30, с 20:30 до 23:00 в рабочие дни, с 13:00 до 16:00 в субботу, и с 19:00 — в воскресенье".

КОНТЕНТ. Информация на бизнес-странице отличается от других продуктов ФБ. "Здесь может быть анонс продукта/товара, MindMaps (инфографика с тезисами, которые хотите донести), конкурсы (добавляют от 300 подписчиков на странице), новости компании, мастер-классы по тематике страницы и развлечения из серии "топ-20" чего-то там, — рассказал Максим Дубанов. — При этом в посте должно быть 400—500 символов и отличное фото или видео. Если вы продвигаете продукт, то товар на фото должен быть в действии, в описании — специфика продукта, его фото (для услуг — фото работ) и ссылка на вкладку или внешний сайт. В начале каждой подборки укажите "сохраните себе, чтобы не потерять", а в конце — "подписывайтесь на страницу".

ПРИГЛАШЕНИЕ. Это делается так: заходите в настройки, выбираете "роль страницы", вписываете в строку имя человека, которого хотите пригласить к обмену, и указываете его "аналитиком". То же самое делает человек, который готов "пригласить" своих друзей на отметку вашей страницы. После этого кликаете на "создать аудиторию" и нажимаете "пригласить друзей". Для этого нужно прокрутить список друзей. В это время друзья будут выделены. За один заход, чтобы не быть забаненным, можно пригласить только 1 тыс. человек.

СЛАВА: ПЛАТНАЯ И "НА ХАЛЯВУ"

Чтобы продукт, продвигаемый вами, заметили, нужно продвигать саму страницу. Сделать это можно, разместив свою рекламу на других популярных страницах. Но нужно, чтобы они соответствовали вашему профилю, в противном случае вы просто не попадете в целевую аудиторию. "Если вы ведете бизнес-страницу, например, по экономии — вам интересны все группы, которые выскакивают в поиске "Фейсбука", когда вы набираете слово "деньги" или "экономия" и другие слова, которые характеризуют вашу группу, — объясняют специалисты, — вы выбираете самые многочисленные (это видно в том же поисковике: под каждой группой в списке обозначено число людей, которым понравилась страница). Вы заходите в группу и находите строку, где можно опубликовать текст, фото и видео. Но не вздумайте копировать ссылку на вашу группу: вас сразу же забанит владелец группы. Поступить нужно хитро — похвалить группу. После этого обязательно подобрать и опубликовать креативное фото. Если нет запрета на публикацию, ваша информация появится моментально, но даже если есть модерация, высока вероятность, что опубликовать хвальбу позволят (там же нет рекламы). Таким образом, опубликованная вами ода будет видна всем лайкнувшим эту страницу, а вашу группу, как ту, что разместила данный пост, заметят и обратят внимание на то, кто его написал".

ЗА ДЕНЬГИ. Но бесплатные посты видят все равно немногие. "Достаточно редко бывает так, что публикация сразу "выстреливает" и переходит в разряд "вирусных", — объясняет создатель движения "Настоящий успех" Николай Латанский. — Поэтому для новичка верный метода распространения — платный пост в "Фейсбуке". Причем, если правильно сделать акценты, то предлагать вас ФБ будет не просто всем подряд, а только самым активным или аудитории, которой ваше предложение может быть интересно". Платный пост в ФБ можно запустить от $1 через рекламный кабинет facebook.com/business.

Продумайте продвижение.