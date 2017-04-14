Как выглядит рабочее место украинцев: живые цветы и личные фотографии

Украинцы любят украшать свое рабочее место живыми цветами, фотографиями и статуэтками. Впрочем, благоприятное рабочее пространство — это не только наличие любимых вещей на столе, но и качество взаимодействия с коллегами.

Об этом говорится в соответствующем опросе Международного кадрового портала hh.ua.

Согласно его данным, 89% респондентов утверждают, что дружественная атмосфера в коллективе – важный фактор продуктивной работы.

Каждый шестой сотрудник отмечает, что начальство компании, в которой он работает, одобрительно относится к инициативе подчиненных обустраивать рабочие места по своему усмотрению. 74% указывают, что их работодателю все равно, за каким столом сидит подчиненный. Главное, чтобы сотрудники качественно и продуктивно работали.

При этом только 7% опрошенных отметили, что им не позволяют обустраивать свои рабочие места личными вещами и какими-либо посторонними предметами. В частности, это может быть обусловлено специфическим дизайном офисного помещения или тем, что посторонние предметы на рабочем столе могут отвлекать сотрудников и мешать сконцентрироваться на работе.

Из общего числа респондентов, которые имеют возможность обустраивать свое рабочее место личными вещами, каждый третий утверждают, что отдает предпочтение живым цветам. Кроме растений, украинцам нравится украшать свой рабочий стол статуэтками или сувенирами. В то же время, каждому восьмому респонденту по душе размещать фотографии, чтобы иметь возможность время от времени перезагружаться, вспоминая о приятных моментах из жизни или любуясь лицами родных людей.

Для преимущественного большинства людей не только любимые вещи создают благоприятную атмосферу на работе. Большое значение имеют теплые отношения в коллективе. Только для 10% атмосфера в компании и особенности взаимодействия ее сотрудников не имеют особенного значения.

Опрос был проведен в марте 2017 года, в нем приняли участие 856 респондентов со всей Украины.

Ранее выяснилось, что потерять работу боится каждый четвертый украинец.