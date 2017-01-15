Кто эти вещи и где мои люди: из кого на самом деле состоит почти каждый офисный коллектив

1. БОГИНЯ

На совещании любая идея высказывается в страхе, что вот-вот она скажет: "Что за чушь!" — даже если вопрос замены полотенцедержателей в ее компетенцию не входит. Такая "леди совершенство" убеждена, что без ее веской резолюции — никак, высказываться надо чаще и жестче, чтобы боялись и не насмехались. Никто толком не понял, как и когда она подчинила себе офис и главное — в чем ее трудовые успехи. Но кофе она пьет только с начальником планового, обедает с главбухом, высоких гостей встречает и провожает. С такими данными давно пора на повышение в главный офис, но отсюда Богиню не вытолкаешь: в своей вотчине уютно, а в чужой — свои Богини есть.

2. БРЮС ГОЛЛИВУДСКИЙ

Анекдоты и тосты он, наверное, учит перед зеркалом. Над своим имиджем долго трудился, к несчастью, без помощи профессионалов, но юношеские комплексы почти удается скрывать под маской красавца и балагура. Начальство любит посылать его на встречи — как минимум, он не явится в черных носках под сандалии и будет следить, чтобы запонки не отстегнулись. А на приемах и корпоративах настает его звездный час: Брюс убежден, что его должно быть много, и никому не даст спокойно поесть и выпить. Коллеги ощущают, что это неискренне, и исподтишка над лощеным образом хихикают. Но Брюс будет играть роль лица фирмы и души коллектива до конца.

3. ГАЗДА ВСЕЯ ОФИСА

Он работал здесь еще до того, как открылась компания, и по своей воле не уйдет. Это его территория, он ее метит запахом домашних котлеток и охраняет неписаным сводом правил. Если нужна подшивка документов за 2002 год или "гостевая" чашка для новичка — это к нему. В случае спонтанного банкета у него всегда найдется штопор, нож, два десятка тарелок и банка консервы. Даже если надо выяснить, какого цвета оракал брали для выставки в 2009-м, обращаются не к фотоархиву, а к офисному "завхозу". У него же, кстати, всегда можно узнать, где ближайшее к офису отделение почты и в каком супермаркете мандарины на 2 грн дешевле, чем везде.

4. ПРИШЕЛЕЦ

Периодически он является, чтобы спасти человечество, заменить картридж или отыскать пропавший интернет, и возвращается на свою планету — царство макросов и непрерывного апгрейда. Оно пыльное, заваленное скелетами системников, немытыми чашками, а из шкафа звучит хеви-метал. Когда айтишнику приходится покинуть свой уголок прогресса и войти в мир убогих юзеров, он надевает маску апатии, подавляя презрение и мученически показывает офисному неучу путь решения проблемы. Сотрудник седеет, глядя, как на экране меняются 10 окошек в минуту, и забывает инструкции, не успев их постичь. С чувством зря потраченных пяти минут сисадмин уходит строчить советы на форуме в тему "На что грешить: проц или мамку?". Уходит домой, кажется, позже всех или никогда. Он рожден, чтобы спасать двухсокетные сервера, а приходится сушить залитые чаем клавиатуры. Поэтому когда в офисе наконец ломается что-то серьезное, он наслаждается полдня и только потом звонит в техподдержку провайдера.

5. ПЕРФЕКЦИОНИСТ-ТРУДОГОЛИК

Коллеги — враги и тунеядцы, и вот уже третий час они не делают ничего такого, что потянуло бы на открытие года хоть в какой-то номинации. И вообще папки у них лежат неровными горками, а на мониторах пыль. Все бесит: шастанье на перекуры и кофе, стрелка на колготках юристки и шеф, который вздумал раскритиковать отчет. На этот документ ушло 8 выходных и ведро кофе, и переделать его нельзя: симметрия гистаграмм и парность страниц. HR-отдел за голову хватается, пытаясь подсчитать все неиспользованные дни его отпуска, а шеф рад, что хоть кто-то не забивает трафик онлайн-просмотром видеороликов.

6. СТАЖЕР

12:45, за окном пролетело 48 воробьев, 6 окурков и полторы сосульки (оттепель). Скоро обед, наверное, опять пошлют в супермаркет со списком покупок на весь офис. Можно наконец убрать с глаз бумаги — пусть думают, что все уже рассортировано. Вторая неделя на исходе, неплохо бы вообще узнать, чем они тут занимаются: шарить по интернет-магазинам, смотреть трейлеры новых фильмов и заказывать на китайском сайте формочки для печенья двоюродной тете уже надоело. Интересно, если бы не я, кто носил бы им деруны из кулинарии и украшал новогоднюю елку?

7. ШУРА ИЗ МЕСТКОМА

Ее с утра никто не видел, но компьютер включен и чай уже недопит. Шурочка только на порог, как погружается в работу. Нужно срочно зайти к Вале узнать, как прошло совещание у шефа, да подловить уборщицу, чтобы оставляла в туалете на один рулончик больше. В кабинете юристов минимум полчаса уйдет на то, чтобы выяснить, как лучше поделить Шурочкиной куме квартиру, потом, согласно плану, — обсуждение со всеми, кто попался по пути, банкета к юбилею Валерия Михалыча. В перерыв она бросает все дела: у нее обед-переговоры с подругами и плановый сбор сплетен. Но в два ноль ноль — как штык на рабочем месте: нужно срочно выбрать для юбиляра кофемолку.