Потерять работу боится каждый четвертый украинец – опрос

В основе страхов большинства украинцев лежит необходимость финансово обеспечивать себя и свою семью

В Украине только треть работоспособного населения не боятся остаться без работы. Четверть граждан нашей страны чувствуют страх потерять работу — даже невзирая на то, что с начала весны рынок труда ожил и прирост вакансий составляет 5-10% каждый месяц.

О своем исследовании сообщает Международный кадровый портал hh.ua.

Вместе с тем, по данным портала, 35% респондентов вообще не задумываются над этим вопросом.

Хотя ситуация на рынке труда сегодня является достаточно нестабильной, по сравнению с прошлыми годами наблюдается позитивная динамика. Показатель уровня конкуренции, hh-Индекс, упал с 5 до 3 — это означает, что на одно вакантное место в среднем претендует три специалиста. Период поиска новой работы также сократился и составляет в большинстве случаев от трех до шести месяцев.

Вместе с тем, 52% опрошенных заявляют о стабильной занятости в течение последних шести месяцев — они вообще не меняли постоянного места работы. Также стоит помнить и об увеличении уровня минимальной зарплаты до 3200 грн.

Все это в комплексе повлияло на то, что "белые воротнички" стали более уверенными и по сравнению с 2015 годом меньше боятся потерять работу. Таких 37%. Но каждый четвертый украинец все же не может не думать о потере рабочего места — страх вызывает перспектива остаться без финансового обеспечения. Немногим больше трети опрошенных не думают о вероятной потере работы вообще. 3% респондентов, принявших участие в исследовании, указали, что на данном этапе жизни не работают, поэтому о страхе потери места занятости тут говорить не приходится.

Результаты опроса также показали, что в основе страхов большинства наших сограждан, а это 79% от общего количества, лежит необходимость финансово обеспечивать себя и свою семью. В том числе, 44% респондентов отметили, что они вынуждены работать, чтобы иметь возможность удовлетворять собственные потребности.

При этом каждый третий участник опроса указал, что его страх потерять постоянное место работы связан с необходимостью содержать семью. В то же время пятая часть украинцев боятся остаться дома без дела и быть невостребованными.

Опрос показывает, что в приоритете для большинства украинцев — потребности семьи, и именно это стимулирует их работать и искать лучшие варианты.

Опрос проводили в марте 2017 года. В нем приняли участие 816 респондентов из разных регионов Украины.