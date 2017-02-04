Сам себе хозяин: бывший физик открыл в Херсоне цех по вялению помидоров

Жизнь Андрея Держипольского, ученого, путешественника и кулинара—любителя, круто изменили херсонские помидоры. Выпускник физфака мирно занимался наукой, работал в сфере продаж и обслуживания сложного оборудования, и даже не подозревал, что однажды хобби сделает его пионером пищевой промышленности.

"Я много путешествовал, и в каждом новом городе, каждой стране пытался найти интересный ресторанчик и что—то оригинальное там попробовать, — рассказывает гастроэнтузиаст. — Так однажды, лет 5—6 назад, я повстречался с вялеными помидорами. И настолько ими восхитился, что с тех пор стал искать способы, как применять их в моих кулинарных опытах".

Помидоры, которые удавалось достать в Украине, не удовлетворяли качеством или ценой, и Андрей, подключив знания и опыт физика, решил попробовать сделать продукт самостоятельно. Так начались его эксперименты на кухне: одно время вместо закатки домашних консерваций кулинар занимался одними только помидорами, пытаясь завялить их как надо.

"Друзья очень хвалили, все спрашивали, не думаю ли я их производить. И в конце—концов эти разговоры и мысли "А почему бы и нет?" привели к появлению маленького помидорного цеха", — вспоминает Андрей.

С тех пор производство отработало уже второе лето, нарастило объемы в 2,5 раза и уже обзавелось последователями и конкурентами. Но предприниматель конкуренции не боится: уверен, что помидоров и рынка хватит на всех, и намерен выпускать в 10 раз больше продукта, чем теперь.

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ: УШЛО 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

К сожалению, в Украине помидоры — овощ сезонный, и тренироваться в их вялении Андрей мог только летом. Первый сезон ушел на опыты, второй — на совершенствование технологии, третий — на изготовление закуски для своих потребностей, и только в следующем году руки дошли до промышленного производства.

"Образования мне вполне хватало: я просто объединил свои знания по физике с гастрономической интуицией, плюс навыки работы на кухне, — рассказывает бизнесмен. — На начальном этапе хватало маленькой команды: жена (тоже физик) управлялась с бухгалтерией (по мере наращивания объемов финансовые задачи отдали на аутсорсинг), мой бывший одноклассник и основной компаньон, контролирующий работу цеха в Херсоне, и помощники — мой родственник со своей девушкой. В цехе трудились пара рабочих. Но на время заготовки нанимаем несколько десятков дополнительных сотрудников". Цех маленький, но продуктивный, говорит Андрей, а на его запуск ушло около 10 тыс. долларов. По словам Андрея, уложились в скромную сумму лишь потому, что постоянно оптимизировали расход средств, ломали головы, как перепланировать траты, разнести во времени, отсрочить. В апреле 2015—го нашли цех, закупили оборудование — сушарки, автоклавы, столы, посуду, расходники — банки, крышки… И в конце лета, спустя 5 месяцев, уже выдали первую партию авторского товара.

РЕКЛАМА. Такой товар лучше раз попробовать, чем сто раз прочитать. Поэтому Андрей начал активно презентовать помидоры на ярмарках и фестивалях уличной еды. Раздавал материалы, угощал, публиковался на специализированных сайтах для крафтовых производителей. "Не обошлось без продвижения в соцсетях, через рестораны: одни рестораторы сами делают ударение на том, что используют на своей кухне украинский эксклюзив, других мы просим акцентировать на этом внимание, когда выносят блюда клиентам", — делится Андрей.

Помидоры в Украине выращиваются так же давно, как и в Греции или Италии, и непростительно, что у нас до сих пор не было традиций изготовления такой пикантной закуски. "Чтобы наверстать упущение, мы придумали несколько эксклюзивных рецептов, которые не имеют импортных аналогов и должны восприниматься как аутентичный украинский продукт. Так, наши помидоры вялятся с чесноком, семенами укропа, в нерафинированном подсолнечном масле. Иностранцам очень нравится!", — гордится кулинар-самоучка.

ТРУДНЕЕ ВСЕГО

"Я ко многому был готов: переживать трудности, решать задачи, к которым сходу не подберешь правильный ответ — да и не знаешь, есть ли он вообще. Поэтому все, с чем сталкивался, воспринимал как должное. Если компаньон говорил: "У нас проблема", я поправлял его: "Не проблема, а пока нерешенная задача", — объясняет Держипольский. Но сомнения очень мучили начинающего бизнесмена: пойдет или нет дело, стоит поступить так или иначе... С работой порывать он не планировал — собирался совмещать со своим делом. Но когда возникли серьезные разногласия с руководителем, пришлось уйти вовсе и остаться на самообеспечении. "Это было трудное время. Бизнес только-только появился, жить без зарплаты было, если честно, тревожно. Когда знакомые спрашивали: "Как оно — быть самому себе хозяином?", отвечал: "А я теперь свободный человек: хочешь — с утра до вечера трудись, не хочешь — с вечера до утра", — признается физик. Но дело развивалось. Кроме частных покупателей, у фирмы появились клиенты: магазины и рестораны, которым подавай документы на продукцию. "У нас их можно ожидать месяцами и даже годами, а у мелкого бизнесмена финансового буфера хватит от силы на несколько недель. Поэтому ограничиваемся минимально необходимыми разрешениями, остальное — по ходу дела", — рассказывает он.

ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ

Прежде всего кардинально изменился круг общения: в нем стали преобладать люди с совершенно иными ценностями, видением жизни и психологией. "Когда общаешься с определенным контингентом людей, складывается своя картина мира. И если окружение меняется, происходит культурный шок", — описывает впечатления предприниматель. Появилось много времени на семью. "Собственно, это потому, что с женой ведем все дела на пару. А если еду в командировку (в херсонский цех в период заготовки нужно за лето наведываться несколько раз) — отправляемся с детьми. Получается нечто вроде совместного отдыха", — объясняет Держипольский.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Андрей советует подумать трижды, прежде чем ввязываться в стартап. "Раньше у меня были свободные время и деньги. А теперь и то, и другое забирает развивающаяся фирма, — сетует сооснователь цеха. — Если дела пойдут нормально, то тебя так закрутит, что велик риск стать заложником своего же дела. Собственный бизнес — это в определенном смысле дань моде. Но далеко не всем дано его вести. И, может, у вас больше шансов построить хорошую карьеру, чем быть успешным в коммерции".

ИСТОРИЯ УСПЕХА В ЦИФРАХ

В 2015-м, когда свет увидели первые украинские вяленые помидоры, Андрею было 33 года. Своей реализации проект ожидал целых 5 лет, а запустился за неполных 5 месяцев, выдав в продажу сразу же около 1400 номинальных баночек продукта-новинки. Через год, в 2016-м, их стало уже в 2,5 раза больше. Но если бы партнерам удалось отыскать инвестора и вложить в дело около 4,5 млн грн сразу — уже прошлым летом банок изготовили бы не менее 14 000. "Пришлось наращивать объемы своими усилиями. Но следующий рывок, думаю, будет 10-ти, а после — и 100-кратное увеличение", — планирует Андрей Держипольский.

Сейчас маленький цех сотрудничает уже с более чем 20 магазинами и около 80 ресторанами, с весны и до Нового года каждые выходные участвует хотя бы в одном публичном мероприятии — ярмарке или фестивале (а их проходит не менее 40 в год). На абсолютных доходах компаньонов, это, правда, пока не отражается. "Каждый может абсолютно точно рассчитывать не более чем на 10 тыс. грн в месяц, — говорит гендиректор цеха. — Пока каждая свободная копейка уходит в развитие, ведь инвестор все еще не найден".