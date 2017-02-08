Сколько зарабатывают украинцы и как увеличить свой доход

Средняя зарплата в Украине одна из самых низких в Европе. За последние несколько лет, как отмечают экономисты, благосостояние украинцев значительно снизилось в результате экономического кризиса и военных действий на Донбассе. Эксперты уверены: увеличить свой доход на несколько тысяч гривен может любой украинец. Зарабатывать можно на собственном хобби, с помощью новых технологий и востребованных навыков. Сайт "Сегодня" выяснил, где лучше всего искать дополнительный заработок.

Зарабатывать в интернете

Получить новый навык. Заработать можно практически везде, уверена HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. На специализированных сайтах опубликованы тысячи объявлений для украинцев без опыта работа на неполный рабочий день. "Сейчас есть порядка пяти тысяч вакансий для людей без опыта на неполную занятость. Это может быть все, что угодно: водитель такси, менеджер по продажам, работник "Макдональдса", консультант по телефону, оператор контакт-центра", – рассказывает эксперт. Самые большие зарплаты – в интернете. Если собрались получить дополнительные навыки, считает Татьяна Пашкина, стоит задумать об изучении, например, СММ (продвижение бренда в социальных сетях).

Фото: seodzen.ru

Работать СММ-щиком можно и без специального образования, рассказывает менеджер социальных сетей Дана Юдина. "В Киеве есть школа, которая занимается обучение специалистов для digital, в том числе и СММ, там обучение занимает пять месяцев. Второй вариант – пойти на стажировку в digital-агентство. Они с удовольствием принимают на работу людей, которые будут за минимальную зарплату писать им тексты. Там можно получить опыт, с которым уже будет, что предложить следующему работодателю", – рассказывает Дана.

По словам СММ-специалиста, опытный менеджер может зарабатывать дополнительно 5-15 тысяч гривен в месяц. "Чтобы вести один бренд, нужно немного времени. Там может быть два-три поста в день и в 90% случаев эти посты утверждаются заранее. Один раз на две недели. Можно написать контент-план наперед, добавить тексты в отложенный постинг, и вообще этим не заниматься", – рассказывает СММ-специалист.

"Чтобы вести один бренд, нужно немного времени. Там может быть два-три поста в день и в 90% случаев эти посты утверждаются заранее. Один раз на две недели. Можно написать контент-план наперед, добавить тексты в отложенный постинг, и вообще этим не заниматься", – рассказывает СММ-специалист.

Продавать тексты. В интернете работают несколько крупных текстовых биржей. Любой украинец может взять заказ на написание текста на заданную тематику. Оплата зависит от объема текста – за каждую тысячу символов от 5 до 20 гривен. Правда, много заработать с помощью копирайтинг на первых порах не получится.

Фото: million-sovetov.ru

"Я в первые месяцы зарабатывала не больше 1000 гривен в месяц. Сейчас могу заработать 4000 гривен, и у меня есть постоянная работа, а это как дополнительный заработок. На своей бирже у меня есть постоянные заказчики, через биржу они мне и платят. Биржа так устроена, что чем дольше ты работаешь, тем выше у тебя рейтинг. А чем выше рейтинг, тем больше заказов ты видишь. Увидела заказ – приняла. Все, он за тобой занят", – рассказывает копирайтер Анастасия.

"Я в первые месяцы зарабатывала не больше 1000 гривен в месяц. Сейчас могу заработать 4000 гривен, и у меня есть постоянная работа, а это как дополнительный заработок", – рассказывает Анастасия.

Стать ютуб-звездой. "Зарплата ютубера зависит, в первую очередь, от демографических данных и возраста зрителей. Если женская аудитория "за 30" – это самая дорогая реклама. Также украинские и русские просмотры значительно дешевле американских. Я, с моей аудиторией на канале, зарабатываю около 2000 долларов + 1500/2000 доларов от внешних заказов на рекламу, но там расчет в основном в рублях и гривнах", – рассказал "Сегодня" украинский ютуб-блогер Саша Шапик.

Фото: ytimg.com

Менее успешные ютуберы (с количеством подписчиков от 10 до 30 тысяч) за день могут заработать от 5 до 15 долларов (примерно 250-300 долларов в месяц). По официальному курсу доллара Нацбанка – это примерно 7 тысяч гривен. В роликах размещается контекстная реклама: для этого нужно подать заявку администрации Youtube и иметь не менее 5000 просмотров на канале. Создать свой канал может любой желающий.

Монетизировать хобби или найти почасовую работу

HR-эксперт Александр Белоус уверен, что большинство украинцев могут найти возможность зарабатывать дополнительные деньги на собственной профессии. "Учителя могут зарабатывать частными уроками, медики – подрабатывать в частных клиниках, специалисты рабочих специальностей, например, сантехники, подрабатываться, делая услуги на дому. Парикмахера, мастера маникюра – также. Журналисты, например, могут писать тексты за деньги для не конкурирующих изданий", – рассказывает эксперт.

Кроме того, эксперт советует искать способы монетизации собственного хобби.

"Если кто-то хорошо рисует – нужно продавать картины, а не только дарить. Если кто-то делает бижутерию – есть сайты, где можно ее реализовать", – советует Александр Белоус.

По словам Татьяны Пашкиной, найти почасовую работу в Киеве несложно, неполный рабочий день могут работать расклейщики объявлений, сотрудники "Макдональдса", менеджеры по продажам, сотрудники конакт-центра и т.д.

Сколько зарабатывают украинцы

Средняя зарплата в Украине – 5183 гривни, сообщает Государственная служба статистики. При этом, больше всего зарабатывают в авиационном транспорте (больше 24 тысяч гривен в месяц), а меньше всех – медики (3400 гривен). Отметим, минимальная зарплата с января этого года выросла на 200% – с 1600 до 3200 гривен и расти в этом году больше не будет.

HR-эксперт Александр Белоус уверен, что зарплаты в частном секторе будут расти независимо от индексации. "Бизнес работает по правилам рынка. Зарплаты повышают быстрее, чем в бюджетном секторе", – отмечает эксперт.

По оценкам аналитика "Альпари" Антона Козюры, зарплаты могут вырасти на 25%. "В текущих условиях в частном секторе можно ожидать роста зарплат на 20 – 25%, и со стороны предпринимателей это будет скорее вынужденным, нежели запланированным шагом", – рассказывает эксперт.

Чаще всего, отмечают эксперты, поднимать зарплаты работодателей вынуждает рынок. Если на заявленный оклад не идут работать – зарплату приходится пересматривать.

Только 4% украинцев полностью довольны своей зарплатой, говорится в результатах опроса, проведенного порталом rabota.ua. Однако далеко не все украинцы ищут дополнительный доход. Так, 32% занимаются фрилансом, а 30% не делают ничего. 21% являются подрабочиками "в чистом виде", а еще 13% опрошенных удалось монетизировать хобби.

"Подработка полностью соответствует своему названию – для двух третей опрошенных это всего лишь до трети основного дохода. Каждый пятый сумел зарабатывать до 50% основного дохода, подрабатывая "на стороне" и только 2% участников опроса удвоили свой доход благодаря совмещению основного и дополнительного мест работы", – отмечают эксперты rabota.ua.