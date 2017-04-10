Специалист своего дела: какие навыки помогут остаться востребованными в будущем

Вчера, 15:39

Всего к 2030 году исчезнут 57 профессий и появятся 186 новых

Развиваться нужно каждый день. Фото: pixabay
Развиваться нужно каждый день. Фото: pixabay

Технологии развиваются с каждым днем все быстрее, а вместе с ними прогресс и все вытекающие аспекты. Чтобы быть в теме и оставаться специалистом своего дела, необходимо поддерживать на высоком уровне свои навыки и обзаводиться новыми.

Наталья Волкова, тренд-аналитик Trendwatching Ukraine, рассказала о том, какие тренды характерны для современной Украины, что ждет на рынке профессий в ближайшее время, и как подготовиться к будущим изменениям, передает WoMo.com.ua.

Тренд 1. Личное развитие

Сегодня обучение не заканчивается с получением диплома, и тем более это не гарантирует получение хорошей работы. Обучение становится нашим образом жизни. Вследствие этого появляются элементы геймификации — мы учимся играя, также обучение становится персонализированным — человек может выбрать время получения знаний, то, насколько глубоко он хочет изучить ту или иную информацию. Но самым ценным сегодня является опыт — люди хотят получать опыт как ошибок, так и правильных эффективных действий.

Тренд 2. Изменяются традиционные нормы и устои

Понятия о исконно женских или мужских профессиях, женском и мужском внешнем виде или поведении размывается. И это очень хороший момент выбрать то, что вам нравится, и не получить за это осуждения, потому что никто не знает, как правильно. В этом контексте на первый план сегодня выходит женский менеджмент из-за того, что в нашем турбулентном мире, где все быстро меняется, именно женский менеджмент со своей гибкостью, стремлением к кооперации и взаимопониманию помогает добиться успеха. 

Меняется отношение и к возрасту: сегодня старость не воспринимают как какой-то рубеж, сегодня старость — это состояние, когда человек перестает учиться, пробовать что-то новое и экспериментировать.

Тренд 3. Здоровый образ жизни

Здоровье сегодня рассматривается как инвестиция в свое будущее, потому что если ты теряешь здоровье, то у тебя нет энергии на самореализацию. Необходимо соблюдать баланс и наблюдать, когда наступает фаза выгорания, чтобы в случае чего дать себе возможность расслабиться. Раньше люди экспериментировали месяцами с диетами, различными видами тренировок, сегодня они ходят на лекции, мастер-классы, но самое главное — слушают себя и выбирают свое.

Тренд 4. Гордость от того, что ты — украинец

Быт украинцем для современных людей — значит чувствовать, что ты — хозяин в своей стране, когда все вопросы, которые происходят в твоем государстве, тебя касаются. Украинцы гордятся другими украинцами, которые осознанно, профессионально и качественно делают свое дело. И сегодня активно развивается социальное предпринимательство, когда тебе не нужно выбирать между тем, чтобы зарабатывать деньги, и между тем, чтобы помогать обществу.

Тренд 5. Карьера перестает быть линейной

В отличие от наших бабушек и дедушек, которые, как правило, работали всю жизнь по одной специальности, мы можем работать в одной сфере, потом перейти в другую, можем менять профессии несколько раз за свою жизнь. Также благодаря технологиям происходит устаревание профессий. Согласно Атласу новых профессий, среди интеллектуальных специальностей, которые вот-вот исчезнут или трансформируются, следующие:

professii 

Всего же к 2030 году исчезнет 57 профессий и появится 186 новых. И только от вас зависит, будете ли вы готовы к этим изменениям или просто отдадимся потоку и будем плыть в том направлении, куда они нас будут нести. Для того чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, нужно в себе формировать навыки, которые позволят постоянно быть на волне:

1. Умение учиться

Обучение длится сегодня на всю жизнь, каждый день появляется огромный объем новой информаций, и нужно делать апгрейд своих знаний, чтобы успевать идти в ногу со временем и двигаться дальше.

2. Уметь адаптироваться к ситуации, которая возникла

Никому не нравятся изменения, момент трансформации всегда неудобен, ведь нужно выходить за рамки и менять свои привычки. Но если вы сумеете выработать в себе способность к адаптации, вам будет намного легче приспосабливаться к переменам.

3. Коллаборация

Сегодня не нужно бояться объединяться и позволять другим влиять на ваши проекты, потому что в синергии можно достичь более высоких результатов.

4. Критическое мышление

Нельзя доверять тому, что вам говорят, кто бы это ни был — эксперт, профессионал, опытный человек с 20-летним стажем, потому что то, что было актуально 20 лет назад, сегодня с каждой минутой устаревает.

5. Работа с данными

В медицине уже становится популярной профессия IT-доктор — медик, который большую часть своего времени тратит на работу с компьютером, считывающим огромное количество данных, и делает соответствующие прогнозы. Но уметь работать с данными, делать их качественный анализ и составлять прогнозы — актуальный навык не только для медицины.

6. Problem solving

Стремление к тому, чтобы решать комплексные задачи. Задумайтесь, можно ли ваши действия прописать как конкретный алгоритм и задать его машине? Если нет, тогда у вашей профессии еще есть будущее.

7. Прототипирование

Сегодня уже ни один бизнес не может себе позволить запуск продукта или проекта в течение года. Такой срок — непозволительная роскошь ни для кого. Если у вас есть какая-то идея сейчас, ее нужно запускать, а затем на ходу слушать фидбек и дорабатывать, и тогда у вас этот продукт будет меняться в соответствии с возникающими условиями.

8. Фандрейзинг

Даже если вы работаете по найму, умение находить финансирование для своих идей и проектов тоже не будет лишним, потому что сейчас появляется много новых методов нахождения финансирования: через презентации, конкурсы идей и стартапов и т.д.

И имея все эти знания, вы можете быть лучшим специалистом в той профессии, в которой работаете. Вы можете менять свою профессию, чтобы развивать себя и приспосабливаться к меняющимся условиям. 

Тем временем специалисты провели исследование, как долго украинцы ищут новую работу.
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