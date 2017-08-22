3D-печать органов: как хирурги из США спасают военных

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В одном из лучших американских военных госпиталей медицина порой граничит с научной фантастикой

3D-принтер печатает человеческое ухо. Фото: radiosvoboda.org
3D-принтер печатает человеческое ухо. Фото: radiosvoboda.org

Хирурги из США возвращают к жизни наиболее тяжело раненых украинских военных. А все потому, что американским врачам просто спасти жизнь недостаточно. Для них важно вылечить человека и физически, и морально, пишет "Радио Свобода".

Боец Александр Косолапов говорит: что такое "невозможно" здесь, в одном из лучших американских военных госпиталей, кажется, даже не знают.

Это сейчас мужчина делает упражнения на время. На самом деле каждый, кто приходит сюда впервые, едва на стоит на ногах. Вот и Александр два года назад мог разве что моргать глазами. В бою подорвался на мине. Серьезные ранения. Одна нога была практически оторванной.

"Моя нога держалась на небольшом клочке кожи. Там ничего не было целого – ни костей, ни мышц, ни сосудов, ничего", – рассказывает украинский военный Александр Косолапов.

Сначала его спасли украинские врачи во Львове. А два года назад Александр попал в группу из 11 тяжелораненых военных, лечение которых американские врачи согласились продолжить в своих госпиталях. Так началось знакомство Александра с медициной, которая порой граничит с научной фантастикой.

"Повели на рентген, здесь рентген-отделение занимает такую же территорию, как один корпус львовского госпиталя. А здесь только это лишь одно отделение", – говорит Александр.

Врач бойца рассказывает: он не выпишет пациента, пока не вернет его к полноценной самостоятельной жизни.

"Чтобы могли сами за собой ухаживать, чтобы, выйдя из госпиталя, способны были самостоятельно делать все, что и раньше. И чтобы полностью интегрировались в общество – в общем могли жить обычной повседневной жизнью. Ежедневно делая то, что я или вы делаем", – объясняет врач медицинского центра Walter Reed Джо Баткес.

Напечатать орган – обычное дело для американских врачей

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Принтер может напечатать любые части тела. Фото: radiosvoboda.org 

Ультрасовременные госпитали и реабилитационные центры – это только вершина айсберга гигантской американской машины, работающей на военных. Ее основали еще после Вьетнама. За госпиталями стоят еще более современные исследовательские центры и лаборатории, где будущее наступило уже сейчас.

Казалось бы, обычный 3D-принтер. К такой новинке привыкли и в Украине. Только именно этот принтер может напечатать, например, человеческое ухо.

"Смотрите, около двух часов мы начали печатать. Чтобы напечатать все ухо, необходимо около 4,5-5 часов", – демонстрирует технологию сотрудник Института регенеративной медицины Профула Чандра.

Здесь поставили себе, казалось бы, нереальную цель – научиться печатать человеческие органы. В первую очередь – для американских солдат, пострадавших на войне. Компьютер сканирует тело и старые фотографии и затем печатает новый орган – такой же, как раньше.
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