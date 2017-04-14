На спутниках Юпитера и Сатурна есть условия для жизни – NASA

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Наблюдением за спутниками Юпитера и Сатурна посвятили несколько миссий NASA

На спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе есть условия для существования жизни. Фото из открытых источников
На спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе есть условия для существования жизни. Фото из открытых источников

На спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе есть условия для существования жизни. Об этом на пресс-конференции сообщили исследователи NASA, передает УНН.

"Мы сделали большой шаг вперед в понимании того, как расположены океаны в Солнечной системе. Мы искали воду всего на Марсе, но оказалось, что мы найдем удивительные океаны, которые расположены глубоко под поверхностью планеты ", – рассказали ученые.

Наблюдением за спутниками Юпитера и Сатурна посвятили несколько миссий NASA.

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Космический телескоп Hubble показал, что на самой теплой участке поверхности спутника Европа появился водяной шлейф.

С помощью космического аппарата Cassini обнаружили множество молекул водорода в струях воды, поднимающиеся из переломов на ледяной поверхности Энцелада.

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Европа – один из шести спутников Юпитера, который относится к четырех крупнейших (Галилеевы спутники). Его практически сопоставим с размером Луны – его диаметр равен 3122 км.

Энцелад – шестой по величине спутник Сатурна, его диаметр составляет ориентировочно 500 км.

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