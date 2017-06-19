Airbus обновил самый большой пассажирский самолет в мире

Сегодня, 19:33

Авиастроители подарили новую жизнь лайнеру серийного производства А380


Авиастроительный концерн Airbus подарили новую жизнь самому большому пассажирскому лайнеру серийного производства А380. 

На строительство нового самолета должно уйти на 13% меньше денег, а конструкция крыльев улучшена для более высоких аэродинамических показателей. Кроме того, это позволяет сэкономить до 4% топлива.

Обновленные самолеты могут принять на борт 575 человек, то есть на 80 человек больше предыдущей версии.
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