Airbus обновил самый большой пассажирский самолет в мире

Авиастроительный концерн Airbus подарили новую жизнь самому большому пассажирскому лайнеру серийного производства А380.

На строительство нового самолета должно уйти на 13% меньше денег, а конструкция крыльев улучшена для более высоких аэродинамических показателей. Кроме того, это позволяет сэкономить до 4% топлива.

Обновленные самолеты могут принять на борт 575 человек, то есть на 80 человек больше предыдущей версии.