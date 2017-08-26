Alcatel ошарашил ценой нового смартфона

Сегодня, 23:25

Смартфон Alcatel A7 получит достаточно мощную начинку за небольшие деньги

Гаджет получил мощную начинку. Фото из открытых источников
Гаджет получил мощную начинку. Фото из открытых источников

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал на странице в Twitter о технических характеристиках и цене новинки от Alcatel, – передает "Знай".

Смартфон Alcatel A7 получит достаточно мощную начинку за небольшие деньги. Его оснастят 5,5-дюймовым Full HD-дислпеем, 8-ядерным процессором MediaTek MT6750T, 3 или 4 Гб оперативной памяти в зависимости от версии и 32 Гб на жестком диске.

Основная камера в смартфоне французского бренда, возможно, будет двойной. Она имеет модуль на 16 Мп, а фронтальная камера – 8 Мп. С обеих сторон смартфона расположены LED-вспышки.

alcatel_a7

Скорее всего, Alcatel A7 будет работать на ОС Android 7.0 Nougat, а в будущем обновится до версии 8.0 Oreo.

Новинку представят 16 сентября, а стоить она будет 250 долларов – недорого для таких характеристик.

Ранее сообщалось, что в сеть попала первая "живая" фотография нового смартфона Alcatel.
смартфон, android, Alcatel

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