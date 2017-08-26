Alcatel ошарашил ценой нового смартфона

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал на странице в Twitter о технических характеристиках и цене новинки от Alcatel, – передает "Знай".

Смартфон Alcatel A7 получит достаточно мощную начинку за небольшие деньги. Его оснастят 5,5-дюймовым Full HD-дислпеем, 8-ядерным процессором MediaTek MT6750T, 3 или 4 Гб оперативной памяти в зависимости от версии и 32 Гб на жестком диске.

Основная камера в смартфоне французского бренда, возможно, будет двойной. Она имеет модуль на 16 Мп, а фронтальная камера – 8 Мп. С обеих сторон смартфона расположены LED-вспышки.

Скорее всего, Alcatel A7 будет работать на ОС Android 7.0 Nougat, а в будущем обновится до версии 8.0 Oreo.

Новинку представят 16 сентября, а стоить она будет 250 долларов – недорого для таких характеристик.

Ранее сообщалось, что в сеть попала первая "живая" фотография нового смартфона Alcatel.