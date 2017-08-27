Amazon научил искусственный интеллект создавать одежду

Сегодня, 06:30

Алгорит не копирует увиденные вещи полностью, а лишь ориентируется на полученную информацию, постоянно обучаясь

Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом. Фото: EastNews
Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом. Фото: EastNews

Разработчики международного онлайн-ритейлера Amazon создали алгоритм, который однажды сможет заменить дизайнеров: по крайней мере в масс-маркет сегменте. Инновация в сфере машинного обучения представляет искусственный интеллект, анализирующий фотографии с одеждой, вычленяющий основные тенденции и создающий, на основе полученной информации, собственные эскизы, – передает GRAZIA.

Алгорит не копирует увиденные вещи полностью, а лишь ориентируется на полученную информацию, постоянно обучаясь. Вряд ли в ближайшие годы можно будет говорить о полноценной замене дизайнера-человека модельером-роботом, однак, скорее всего, Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом.

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Напомним, в соцсетях высмеяли мускулистого главу Amazon.
Amazon, искусственный интеллект, алгоритм, инновация, разработчики

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