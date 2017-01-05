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Американская компания выпустила флешку-рекордсмена http://www.segodnya.ua/img/article/7857/95_main.1483624670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/95_tn.1483624670.jpg Наука и Технологии Поставляется флешка не в обычном пластиковом корпусе, а в кейсе из сплава цинка повышенной прочности

Американская компания выпустила флешку-рекордсмена

Сегодня, 15:57

Поставляется флешка не в обычном пластиковом корпусе, а в кейсе из сплава цинка повышенной прочности

Флешка рекордного объема. Фото: The Verge
Флешка рекордного объема. Фото: The Verge

Компания Kingston выпустила флеш-накопитель DataTraveler Ultimate GT, который, по утверждению производителя, является "флешкой самого большого объема". Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на The Verge.

Как сообщается, объем флешки составляет один или два терабайта.

Поставляется флешка не в обычном пластиковом корпусе, а в кейсе из сплава цинка повышенной прочности.

Стоит отметить, что новая флешка выпускается с разъемом USB 3.1, а не USB Type-C, поэтому может быть несовместимой с некоторыми последними моделями ноутбуков. В таком случае придется использовать специальный переходник.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе открылась для посещений 50-я ежегодная выставка потребительской электроники CES 2017. На выставке тайваньская компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone AR, который первым в мире получи 8 ГБ оперативной памяти.
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