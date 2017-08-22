Американский спецназ получит "Громодроны"

Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (USSOCOM) заказало компании SOFWERX разработку беспилотника под названием Thunderdrone, – передает "Популярная Механика".

Кроме названия о новом беспилотнике пока мало что известно — все данные засекречены. Известно лишь, что летательный аппарат будет модульным и сможет объединяться в стаи с другими аналогичными дронами. По заказу командования американского спецназа SOFTWERX построит прототип Thunderdrone и проведёт его лётные испытания.

Конструкция "Громодрона" будет представлять собой набор взаимозаменяемых модулей, благодаря чему на беспилотник можно будет устанавливать различное оборудование в зависимости от задач, которые ему предстоит выполнять в ходе боевых операций. Планируется, что дрон сможет вести радиоэлектронную разведку, наблюдение с использованием электронно-оптических систем, а также радиоэлектронную борьбу.

Организованные стаи из нескольких Thunderdrone планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. В Пентагоне считают, что путём объединения в группы и чёткого распределения ролей, "Громодроны" смогут эффективно преодолевать противовоздушную оборону и выполнять различные боевые задания. Первые прототипы аппарата военные должны получить уже в ноябре текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что американцы разработали сверхсекретный беспилотник.