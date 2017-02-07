Apple отзывает тысячи смартфонов по всему миру

Корпорация Apple отзывает 88,7 тысячи телефонов iPhone 6s. Об этом сообщает The Times of Oman со ссылкой на Министерство экономики ОАЭ, которое, по информации издания, получило официальное письмо от американской компании.

Причина отзыва телефонов заключается в их внезапном отключении и, как отмечается, не связана с безопасностью.

Запущенная программа возврата касается устройств, произведенных в сентябре-октябре 2015 года.

О запуске программы по замене аккумуляторов в iPhone 6s в связи с большим количеством жалоб пользователей на внезапные отключения устройств компания Apple объявила в ноябре 2016 года. По словам владельцев, бракованный смартфон мог выключиться при заряде батареи выше 40 процентов.

В аноябре 2016 года корпорация Apple признала наличие неисправности сенсорного экрана iPhone 6 и запустила программу по ремонту бракованных устройств. Исправление проблемы обойдется пользователям в 149 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Apple разрабатывает новую систему биометрической идентификации пользователя.