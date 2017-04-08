Археологи нашли самый большой древний монетный двор в Европе

8 Апреля 2017, 10:34

На месте поселения также обнаружены ключи, серебряное кольцо, янтарная статуэтка, остатки обуви и различные предметы быта

Ученые поражены находкой. Фото: AFP
Ученые поражены находкой. Фото: AFP

Археологи обнаружили остатки римского города в Великобритании со следами самого масштабного производства монет в древней Европе.

Как сообщает Live Science, на месте раскопок на территории современного графства Северный Йоркшир археологи нашли 1400 фрагментов оттисков для отлива золотых, серебряных и медных монет.

Кроме того, древний монетный двор обнаружен на месте ранее неизвестного богатого римского поселения.

По словам археологов, это самое древнее римское поселение на территории Британских островов, известное на сегодняшний день.

Как заявила Британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, на месте поселения также найдены ключи, серебряное кольцо, янтарная статуэтка, остатки обуви и различные предметы быта.

Ранее сообщалось, что в Египте найдены руины ранее неизвестной пирамиды.
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Источник:

Russia Today

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