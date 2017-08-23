Археологи узнали о прошлом безжизненной Черной пустыни

Археологи из Копенгагенского университета обнаружили в Черной пустыне – в восточной части Иордании – кости диких овец, которые жили в регионе 14,5 тысячи лет назад.

Данный вид ранее не был идентифицирован в этой области, которая, как считалось, является маргинальной средой обитания, где не способны выжить популяции крупных животных.

Хотя в настоящее время Черная пустыня является бесплодной, появляется все больше доказательств, что древние люди, жившие в данной местности, могли охотиться на целый ряд видов животных. Анализ остатков фауны времен натуфийской культуры (12,5-9,5 тысячи лет до нашей эры) и докерамического неолита (8,5-5,5 тысячи лет до нашей эры) на стоянках охотников-собирателей показал, что овцы могли обитать на востоке Иордании круглый год. При этом на территории Черной пустыни жили сразу несколько видов, включая азиатского муфлона.

По мнению ученых, Черная пустыня была богата ресурсами, подходящими для существования человеческих поселений. В условиях изменяющегося климата люди Леванта могли переключаться на различные источники пищи, и охота на диких овец — лишь один из способов добычи пропитания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В США нашли пустыню, издающую пугающие стоны

Левантом называют территорию к востоку от Средиземного моря, где находятся Иордания, Турция, Египет, Сирия, Израиль и Палестина. Исторически этот регион считается центром перехода древнего человека к оседлому образу жизни, возникновения земледелия и сельского хозяйства.