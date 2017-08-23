Археологи узнали о прошлом безжизненной Черной пустыни

Сегодня, 13:35

По мнению ученых, Черная пустыня была богата ресурсами, подходящими для существования человеческих поселений

Черная пустыня. Фото: dostoyanieplaneti.ru
Черная пустыня. Фото: dostoyanieplaneti.ru

Археологи из Копенгагенского университета обнаружили в Черной пустыне – в восточной части Иордании – кости диких овец, которые жили в регионе 14,5 тысячи лет назад.

Данный вид ранее не был идентифицирован в этой области, которая, как считалось, является маргинальной средой обитания, где не способны выжить популяции крупных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотя в настоящее время Черная пустыня является бесплодной, появляется все больше доказательств, что древние люди, жившие в данной местности, могли охотиться на целый ряд видов животных. Анализ остатков фауны времен натуфийской культуры (12,5-9,5 тысячи лет до нашей эры) и докерамического неолита (8,5-5,5 тысячи лет до нашей эры) на стоянках охотников-собирателей показал, что овцы могли обитать на востоке Иордании круглый год. При этом на территории Черной пустыни жили сразу несколько видов, включая азиатского муфлона.

По мнению ученых, Черная пустыня была богата ресурсами, подходящими для существования человеческих поселений. В условиях изменяющегося климата люди Леванта могли переключаться на различные источники пищи, и охота на диких овец — лишь один из способов добычи пропитания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Левантом называют территорию к востоку от Средиземного моря, где находятся Иордания, Турция, Египет, Сирия, Израиль и Палестина. Исторически этот регион считается центром перехода древнего человека к оседлому образу жизни, возникновения земледелия и сельского хозяйства.
Иордания, кости, археологи, пустыня

Вы сейчас просматриваете новость "Археологи узнали о прошлом безжизненной Черной пустыни". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Ученые поражены находкой. Фото: AFP

Сотни древних гробниц обнаружены в "долине мертвого огня"

17 Июля, 14:46

Ученые полагают, что пустыня была неслучайно выбрана в качестве специального места для захоронений

Крым

Раскопки. Иллюстрация: vestikavkaza.ru

Археологи считают, что раскопали в Крыму античный город Тамирака

13 Августа, 06:33

Первые поселения здесь строили древние греки, приезжающие на полуостров в поисках плодородных земель

Мир

Район находки. Фото: russian.news.cn

В Китае обнаружили руины 2000-летнего поселения

1 Апреля, 04:23

На месте раскопок ученые нашли множество старинных артефактов, датируемых ІІ-ІІІ веком нашей эры

Крым

Раскопки. Иллюстрация: vestikavkaza.ru

В Крыму нашли массовое захоронение женщин с детьми

10 Августа, 05:34

Все тела были положены на скалу и чуть присыпаны землей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования