Археологи заявили об ошеломляющей находке в Египте

На территории египетского некрополя Куббет эль-Хава обнаружена древняя стена. Об археологической находке сообщается на портале International Buisiness Times.

Директор отдела древностей археологических районов Асуана и Нубии Наср Салама назвал находку "ошеломляющей".

Работавшие на территории некрополя археологи обнаружили древнюю стену, поверх которой была положена пешеходная дорожка. По предположениям ученых, стена предохраняет гробницы, залегающие более глубоко.

По оценкам специалистов, стена была построена в 2278–2184 годов до н.э., но, судя по возрасту обнаруженных в ней горшков, ее посещали не одну сотню лет спустя.

Некрополь Куббет эль-Хава весьма значим для археологов, так как на его территории находится множество вырубленных в скале гробниц чиновников времен Древнего (2700–2180 годов до н.э.) и Среднего (2040–1783 годов до н.э.) царств.

Ранее сообщалось, что в египетской пирамиде ученые нашли космические частицы.

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