Армия роботов: как выглядит китайская служба доставки

Оранжевые помощники обрабатывают до 200 тысяч посылок в сутки без подзарядки

Одна из китайских служб доставки использует сотни роботов для сортировки посылок на складе. Об этом сообщает издание People's Daily.

Оранжевые роботы на станциях сортировки компании способны определить назначение пакета с помощью кода сканирования, исключая ошибки.

Роботы сортируют до 200 тысяч посылок в сутки, не требуют подзарядки и способны работать в режиме 24/7. В компании подчёркивают, что система экономит около 70 процентов затрат, в сравнении со схожим трудом человека.



