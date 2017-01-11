Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Астрономы нашли новый тип кольцеобразных галактик http://www.segodnya.ua/img/article/7869/25_main.1484055461.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/25_tn.1484055461.jpg Наука и Технологии Первой открытой кольцеообразной галактикой стал так называемый объект Хога в созвездии Змеи

Астрономы нашли новый тип кольцеобразных галактик

Сегодня, 03:00

Первой открытой кольцеообразной галактикой стал так называемый объект Хога в созвездии Змеи

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В 359 миллионов световых лет от Солнца астрономы обнаружили галактику нового типа, который не встречали ранее.

Галактика PGC 1000714 является редким примером кольцеобразной галактики – типа галактик, в которых внешнее кольцо молодых звезд окружает более древнее ядро. Однако при детальном изучении PGC 1000714 оказалось, что центр галактики лежит в центре не одного, а двух концентрических звездных колец – такой тип галактики ученые видят впервые.

Среди наиболее распространенных типов галактик – спиральные, к которым относится Млечный путь и эллиптические.

Первой открытой кольцеообразной галактикой стал так называемый объект Хога в созвездии Змеи.

"Кольцообразные галактики типа объекта Хога с одним кольцом сами по себе очень редки, а обнаружение галактики с двумя очень ровными кольцами – вообще уникальный случай", — сказал соавтор работы Патрик Трюзардт из Музея естественных наук Северной Каролины.
ученые, галактика, млечный путь, астрономы, объект, обнаружили

Вы сейчас просматриваете новость "Астрономы нашли новый тип кольцеобразных галактик". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Астрономы открыли галактику, почти полностью состоящую из темной материи. Фото: minipedia.org.ua

Астрономы открыли галактику, почти полностью состоящую из темной материи

26 Августа 2016, 11:54

Галактика оказалась настолько тусклой, что ее не удавалось обнаружить десятилетиями

Наука и Технологии

<p><span>Млечный Путь. Фото: NASA</span></p>

Астрономы нашли галактику-двойника Млечного Пути

27 Июля 2016, 19:44

Галактика была открыта при помощи телескопа DTA

Наука и Технологии

Астрономы обнаружили блуждающую черную дыру

8 Октября 2016, 15:44

Перемещающаяся черная дыра уже разорвала одну обычную звезду

Наука и Технологии

Астрономы сделали новое открытие. Фото: AFP

Обнаружена галактика, рождающая звезды с невероятной скоростью

12 Декабря 2016, 23:02

Ученые использовали данные, полученные при помощи телескопов Chandra и Australia Telescope Compact Array

Мир

Луна атакована метеоритами. Фото: astrogalaxy1.narod.ru

Ученые выяснили, что происходит на Луне

15 Октября 2016, 07:19

Астрономы заявляют, что спутник Земли бомбардируется метеоритами с частотой, которая в сто раз больше, чем считалось ранее

Наука и Технологии

Ученые обнаружили огромную полость пустого пространства в центре нашей галактики. Фото: cikavosti.com

Ученые обнаружили огромную полость пустого пространства в центре нашей галактики

7 Августа 2016, 00:01

Радиус этой области составляет около восьми тысяч световых лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.