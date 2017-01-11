Астрономы нашли новый тип кольцеобразных галактик

Первой открытой кольцеообразной галактикой стал так называемый объект Хога в созвездии Змеи

В 359 миллионов световых лет от Солнца астрономы обнаружили галактику нового типа, который не встречали ранее.

Галактика PGC 1000714 является редким примером кольцеобразной галактики – типа галактик, в которых внешнее кольцо молодых звезд окружает более древнее ядро. Однако при детальном изучении PGC 1000714 оказалось, что центр галактики лежит в центре не одного, а двух концентрических звездных колец – такой тип галактики ученые видят впервые.

Среди наиболее распространенных типов галактик – спиральные, к которым относится Млечный путь и эллиптические.

Первой открытой кольцеообразной галактикой стал так называемый объект Хога в созвездии Змеи.

"Кольцообразные галактики типа объекта Хога с одним кольцом сами по себе очень редки, а обнаружение галактики с двумя очень ровными кольцами – вообще уникальный случай", — сказал соавтор работы Патрик Трюзардт из Музея естественных наук Северной Каролины.