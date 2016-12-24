Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Астрономы нашли планету, где идут рубиновые и сапфировые дожди http://www.segodnya.ua/img/article/7826/92_main.1482577399.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/92_tn.1482577399.jpg Наука и Технологии Подобные планеты называют "горячими юпитерами"

Астрономы нашли планету, где идут рубиновые и сапфировые дожди

Сегодня, 20:00

Подобные планеты называют "горячими юпитерами"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астрофизики из Великобритании нашли экзопланету планету HAT-P-7 b, на которой идут дожди из рубинов и сапфиров.

Она удалена от Солнечной системы примерно на тысячу световых лет. Ученые изучали ее с помощью орбитального телескопа "Кеплер", следившего за необычным космическим объектом на протяжении первых четырех лет своей работы.

Как сообщает научный журнал Nature Astronomy, это газовый гигант, который вращается очень близко к своему светилу.

Подобные планеты называют "горячими юпитерами".

Астрономы из университета Уорика в Великобритании выяснили, что на "солнечной стороне" HAT-P-7 b или Kepler-2b атмосфера раскаляется 2500 градусов Цельсия, а на "ночной" остывает до 1300 градусов.

Дэвид Армстронг утверждает, что облака формируются на ночной стороне. Затем мощные шторма перемещают их на дневную, где они испаряются. Скорость ветра часто резко меняется, поэтому многие облака формируются, а потом исчезают. Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы.

А состоят облака загадочной планеты из корунда. Этот минерал является основой не только рубинов и сапфиров, но и многих других драгоценных камней. Из паров корунда и конденсируются на далеком небесном теле сапфиры и рубины.

Открытие "горячих юпитеров" показало, что не только атмосфера HAT-P-7 b содержит экзотические для землян вещества. За последние годы были обнаружены планеты со свинцовыми и стеклянными облаками, а также с атмосферой, состоящей из испарений металлов и горных пород, которые ветер может разгонять до сверхзвуковых скоростей.
ученые, открытие, планеты, дожди, атмосфера, облака, астрономы

Вы сейчас просматриваете новость "Астрономы нашли планету, где идут рубиновые и сапфировые дожди". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Люди начинают стремительно терять форму после 50 лет. Фото: womanway.online

Ученые выяснили, в каком возрасте люди теряют форму

6 Августа, 04:50

Сотрудники Университета Дьюка пронаблюдали за физическим состоянием людей. Как выяснилось, форма теряется быстрее, нежели предполагалось ранее

Наука и Технологии

Ледяная планета. ото: mobilmusic.ru

Астрономы увидели невероятное рождение ледяной планеты

16 Сентября, 05:42

На расстоянии 22 астрономические единицы от звезды в диске есть брешь, в которой наблюдается низкая концентрация крупных частиц

Наука и Технологии

Планета Венера. Фото: pixabay.com

Астрономы нашли связь между рельефом Венеры и ее облаками

17 Декабря, 13:32

Ученые  проанализировали данные, полученные европейской межпланетной станцией Venus Expres

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

Астрономы обнаружили две карликовые галактики, пришедшие из пустоты

14 Августа, 15:53

Найденные сгустки могут быть галактиками 

Наука и Технологии

Ученые провели масштабное исследование. Фото: AFP

Ученые рассказали, когда Земля "перевернется"

5 Сентября, 11:54

Специалисты изучили палеомагнитные и геохронологические данные за 375 миллионов лет

Наука и Технологии

Фото: AFP

Астрономы открыли загадочные "горячие Земли"

12 Октября, 19:44

Жизнь на них невозможна, уточняют ученые 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.