Астрономы нашли планету, где идут рубиновые и сапфировые дожди

Астрофизики из Великобритании нашли экзопланету планету HAT-P-7 b, на которой идут дожди из рубинов и сапфиров.

Она удалена от Солнечной системы примерно на тысячу световых лет. Ученые изучали ее с помощью орбитального телескопа "Кеплер", следившего за необычным космическим объектом на протяжении первых четырех лет своей работы.

Как сообщает научный журнал Nature Astronomy, это газовый гигант, который вращается очень близко к своему светилу.

Подобные планеты называют "горячими юпитерами".

Астрономы из университета Уорика в Великобритании выяснили, что на "солнечной стороне" HAT-P-7 b или Kepler-2b атмосфера раскаляется 2500 градусов Цельсия, а на "ночной" остывает до 1300 градусов.

Дэвид Армстронг утверждает, что облака формируются на ночной стороне. Затем мощные шторма перемещают их на дневную, где они испаряются. Скорость ветра часто резко меняется, поэтому многие облака формируются, а потом исчезают. Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы.

А состоят облака загадочной планеты из корунда. Этот минерал является основой не только рубинов и сапфиров, но и многих других драгоценных камней. Из паров корунда и конденсируются на далеком небесном теле сапфиры и рубины.

Открытие "горячих юпитеров" показало, что не только атмосфера HAT-P-7 b содержит экзотические для землян вещества. За последние годы были обнаружены планеты со свинцовыми и стеклянными облаками, а также с атмосферой, состоящей из испарений металлов и горных пород, которые ветер может разгонять до сверхзвуковых скоростей.