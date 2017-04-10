Атмосфера Плутона холодная и неоднородная – ученые

Температура верхних слоев атмосферы карликовой планеты составляет 65-68 кельвинов, что ниже, чем предполагалось ранее учеными

В атмосфере карликовой планеты Плутон ученые обнаружили пять соединений (N2, CH4, C2H2, C2H4 и C2H6). Специалисты пришли к четырем основным выводам о строении и составе газовой оболочки Плутона.

Детальный анализ строения и состава атмосферы Плутона провели американские ученые из Юго-западного исследовательского института в Боулдере с коллегами.

В результате выяснилось, что, во-первых, температура верхних слоев атмосферы (на высоте 1710 километров) карликовой планеты составляет 65-68 кельвинов, что ниже, чем предполагалось ранее учеными. Во-вторых, гомопауза газовой оболочки Плутона расположена на высоте примерно 12 километров от его поверхности.

В-третьих, соединения C2H2, C2H4 и C2H6 распределены в атмосфере Плутона неоднородно. Так, специалисты заявили об обнаружении локальных максимумов концентраций С2Н4 на высоте 410 километров, С2Н2 — на высоте 320 километров и C2H6 — на высоте 260 километров. Для этих же соединений найдены локальные минимумы концентраций.

Ранее сайт Сегодня сообщал, что Плутону решили вернуть статус планеты.