Белорусы модернизировали советский гранатомет

Сегодня, 12:45

Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками и другой бронетехникой, низколетящими воздушными целями, а также уничтожения живой силы противника в укрытиях

Гранатомет РПГ-7 оборудовали электронным прицелом с баллистическим компьютером. Фото: Miroslav Gyurosi / janes.com
Гранатомет РПГ-7 оборудовали электронным прицелом с баллистическим компьютером. Фото: Miroslav Gyurosi / janes.com

Специалисты минского Центра научных исследований и проектирования (Белоруссия) оборудовали гранатомет РПГ-7 электронным прицелом с баллистическим компьютером, – передает "Популярная Механика".

Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками и другой бронетехникой, низколетящими воздушными целями, а также уничтожения живой силы противника в укрытиях. Простой и надежный гранатомет был принят на вооружение в 1961 году и с тех пор выпущен в более чем девяти миллионах экземплярах. Несмотря на преклонный возраст, он остаётся востребованным и в наши дни благодаря появлению новых боеприпасов.

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РПГ-7

РПГ-7 оснащается оптическим прицелом ПГО-7В3, а теперь белорусский "ЦНИП" оборудовал его новым электронным прицелом ПД-7 с интегрированным баллистическим компьютером, который повышает точность стрельбы. ПД-7 устанавливается вместо оптического прицела и оснащён электронной системой, лазерным дальномером, датчиками температуры и атмосферного давления, а также анемометром.

Все данные обрабатываются баллистическим компьютером, который с учетом шести типов гранат для РПГ-7 рассчитывает точку падения гранаты, которая отображается в прицеле. Масса ПД-7 составляет два килограмма (масса РПГ-7 без прицела — 6,3 килограмма, длина — 95 сантиметров), а работает он от двух батареек типа AA, которых хватает на восемь часов. Модернизированный гранатомёт с новым прицелом белорусы назвали "Овод-Р".
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