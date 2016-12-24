Бесшумное "НЛО": как летает американский стелс-бомбардировщик (видео)
B-2 построен для скрытных операций
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit был создан с технологией уменьшения заметности, которая маскирует его инфракрасную сигнатуру и затрудняет обнаружение самолета с помощью радара. Также этот самолет производит очень мало шума при полете, – пишет "Популярная Механика".
Хотя четыре турбореактивных двигателя каждый производит более 17 000 фунтов тяги, все они установлены в верхней части крыла, что с удивительной эффективностью скрывает возможности самолета.
Если вы когда-нибудь видели пролет военного самолета, то знаете, что звук от него столь же впечатляющий, как и сам самолет. Этот же бомбардировщик сначала практически не слышно, но даже когда он пролетает дальше, шум от двигателей все равно настолько низок, что толпа вокруг может легко говорить друг с другом, не повышая голоса.
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