Бесшумное "НЛО": как летает американский стелс-бомбардировщик (видео)

Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit был создан с технологией уменьшения заметности, которая маскирует его инфракрасную сигнатуру и затрудняет обнаружение самолета с помощью радара. Также этот самолет производит очень мало шума при полете, – пишет "Популярная Механика".

Хотя четыре турбореактивных двигателя каждый производит более 17 000 фунтов тяги, все они установлены в верхней части крыла, что с удивительной эффективностью скрывает возможности самолета.

Если вы когда-нибудь видели пролет военного самолета, то знаете, что звук от него столь же впечатляющий, как и сам самолет. Этот же бомбардировщик сначала практически не слышно, но даже когда он пролетает дальше, шум от двигателей все равно настолько низок, что толпа вокруг может легко говорить друг с другом, не повышая голоса.