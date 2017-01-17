"Дизайн младенцев": новая технология оплодотворения позволит выбирать внешность ребенка

Гаметогенез "в пробирке", или IVG — это уникальная методика, которая позволяет выращивать огромное количество эмбрионов на основе ничтожного количества генетического материала донора. Вместе с методом редактирования генома в будущем это может стать основным инструментом, с помощью которого люди смогут выбирать и настраивать данные своих будущих детей, – пишет "Популярная Механика".

"Дизайн младенцев" является своего рода гипотетической головоломкой, которая сводит ученых с ума. Предположим, вы хотите выбрать внешность вашего ребенка так же, как сейчас можете настроить интерьер гостиной или внешний вид автомобиля. Разумеется, без вмешательства генетиков и биохимиков здесь не обойтись. Технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) позволяет родителям в некоторой степени выбрать черты будущего ребенка из огромного списка, которые составляют кураторы банка спермы, но как далеко могут зайти подобные эксперименты?

Группа ученых и биоэтиков упорно работает в направлении, которое в будущем позволит вам программировать внешность ваших детей. Гаметогенез in vitro (IVG) — метод, который позволяет программировать определенные наборы генов в яйцеклетке и сперматозоиде. На практике это означает, что на основе любого генетического материала (даже чешуек кожи) может быть выращен половой агент, который может быть использован для искусственного оплодотворения. Хотите ребенка от знаменитости? Просто украдите салфетку, которой он вытирал губы в ресторане, и принесите ее в клинику!

"Что заключает в себе IVG? Это буквально способность редактировать систему CRISPR. Эта перспективная разработка еще только развивается, но уже сейчас ее потенциал позволяет предсказать будущее, в котором генетическая корректировка уже не будет чем-то сверхъестественным", говорит Гленн Коэн, профессор из Гарвардского университета и один из авторов новой стать и в журнале Science Translational Medicine. Он предупреждает, что IVG может быть источником множества политических и этических дилемм, и в это легко поверить.

IVG позволяет легко производить огромное количество эмбрионов, а технологии манипулирования CRISPR позволят легко отредактировать те или иные генетические параметры, выбрав в итоге наиболее привлекательные для имплантации варианты. Коэн сравнивает это с тем, как роспись Микелянджело Сикстинской капеллы отличается от повседневного труда современного дизайнера в Photoshop. "Если естественный процесс эмбрионального развития идет долго и по заранее определенному сценарию, со всеми вытекающими из этого минусами, то здесь мастер может перепробовать тысячу вариантов перед тем, как наконец найдет максимально подходящую ему комбинацию", говорит он.

В действительности, до подобных масштабов еще очень далеко. В настоящее время IVG протестирован только на мышах, а технология изменения CRISPR, столь часто фигурирующая как основной аргумент прорыва в генетике, на самом деле исследована лишь незначительно. В качестве тормозящих факторов выступают как несовершенные технологии, так и огромное количество экономических, этических, политических, религиозных и иных социальных аспектов, которые иногда попросту перекрывают ученым кислород. Чтобы такая деликатная отрасль, как эмбриональная генетика, развивалась в полную силу, нужно передовое оборудование, миллионы долларов инвестиций и отсутствие каких бы то ни было ограничений, чего в современном мире добиться практически невозможно.

Существуют определенные сложности и с технической стороны вопроса. Сейчас, если вы хотите отредактировать генетическую структуру эмбриона, вам придется сначала осуществить взаимодействие сперматозоидов с яйцеклетками, а после надеяться, что у вас получится эмбрион с необходимым вам набором базовых признаков, к тому же без каких-бы то ни было посторонних и патологических особенностей. Но если вы работаете со стволовыми клетками, их можно отредактировать еще до того, как они превратятся в половые, а стало быть у вас есть почти бесконечное число попыток.

По мнению Коэна, IVG не может рассматриваться в качестве полноценной репродуктивной технологии. Вместо этого, ученый предлагает разработать определенный набор правил, основанный на этической и научной оценках процесса. В будущем технология может легко выйти из-под контроля общества, хотя и стоит отметить, что она позволит практически полностью решить проблемы с бесплодием по всему миру. Но это будет еще не скоро.