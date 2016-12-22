Джон Терри запускает виртуальную футбольную академию (видео)
С помощью приложения можно будет получать персональные задания по тренировкам
36-летний капитан "Челси" Джон Терри принял участие в разработке приложения тренировочной программы в виртуальной реальности. Данное приложение будет доступно для мобильных телефонов и для специальный очков VR.
С помощью него пользователи смогут не только получать персональные задания по тренировкам, а также посетить дом Джона Терри, среди прочего можно будет побывать на его кухне или комнате трофеев.
Вы сейчас просматриваете новость "Джон Терри запускает виртуальную футбольную академию (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии