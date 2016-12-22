Джон Терри запускает виртуальную футбольную академию (видео)

С помощью приложения можно будет получать персональные задания по тренировкам

36-летний капитан "Челси" Джон Терри принял участие в разработке приложения тренировочной программы в виртуальной реальности. Данное приложение будет доступно для мобильных телефонов и для специальный очков VR.

С помощью него пользователи смогут не только получать персональные задания по тренировкам, а также посетить дом Джона Терри, среди прочего можно будет побывать на его кухне или комнате трофеев.