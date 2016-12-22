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Джон Терри запускает виртуальную футбольную академию (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/36_main.1482408808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/36_tn.1482408808.jpg Наука и Технологии С помощью приложения можно будет получать персональные задания по тренировкам

Джон Терри запускает виртуальную футбольную академию (видео)

Сегодня, 14:09

С помощью приложения можно будет получать персональные задания по тренировкам


36-летний капитан "Челси" Джон Терри принял участие в разработке приложения тренировочной программы в виртуальной реальности. Данное приложение будет доступно для мобильных телефонов и для специальный очков VR.

С помощью него пользователи смогут не только получать персональные задания по тренировкам, а также посетить дом Джона Терри, среди прочего можно будет побывать на его кухне или комнате трофеев.
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Источник:

isport.ua

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