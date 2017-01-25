Европа показала полет новой тяжелой ракеты Ariane 6 (видео)

Вчера, 18:55

Первый запуск ракеты запланирован на 2020 год


Европейское космическое агентство показало анимацию тяжелой ракеты Ariane 6, которая была создана совместно с Airbus.

На видео показано, как носитель собирается по модульному принципу, состоит из трех ступеней и, в зависимости от версии, оснащается двумя или четырьмя твердотопливными ускорителями.

Отмечается, что первый запуск ракеты, которая должна прийти на смену эксплуатируемой Ariane 5, запланирован на 2020 год.
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Lenta.ru

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